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Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi’nden Kiwi Kırışık Giderici’ye Küçük Ev Aletlerinde Kaçmaz Fırsatlar!

etiket Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi’nden Kiwi Kırışık Giderici’ye Küçük Ev Aletlerinde Kaçmaz Fırsatlar!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 14:02

Bugün küçük ev aletlerinde saat 12.00-23.59 arası geçerli olacak harika fırsatlar var. Bu kısa sürede en güzellerini seçebilmeniz için her evin ihtiyacı olan en çok satan küçük ev aletlerini indirimli fiyatları ve kullanıcı yorumları ile sizin için tek tek listeledik. Roborock robot süpürgeden Philips tam otomatik kahve makinesine... Listemizde yok yok.

Acele edin çünkü fırsatlar bu gece 23.59'a kadar geçerli.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 19.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Kiwi KSI-6450 Kırışık Giderici Buharlı Dikey Ütü

Kiwi KSI-6450 Kırışık Giderici Buharlı Dikey Ütü

Pratikliği ve hızlı ısınma özelliği ile dikkat çeken ürünün kırışıklık giderme özelliği de çok başarılı.

Ütüyü sevmeyenlerin favorisi.

İndirimli fiyatı 749 TL.

Kiwi KSI-6450 Kırışık Giderici Buharlı Dikey Ütü

'Malum markalara 2 katı ücret ödemeye hiç gerek yokmuş. Çok arada kalmıştım iyi ki bunu almışım. Ne kadar ütüde yapsan askıya asınca yine kırışıyordu. Ürünü normal kumaşta da kot kumaşında da denedim normal ütüden çok bir farkı yok.'

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Karaca Tea Break İnox Siyah Çelik Su Isıtıcı & Çay Makinesi

Karaca Tea Break İnox Siyah Çelik Su Isıtıcı & Çay Makinesi

Boyutları ideal, çeliği ve düğmeleri gayet şık. Su kaynatma süresi de ideal. Daha ne olsun.

Fiyatı 2199 TL.

Karaca Tea Break İnox Siyah Çelik Su Isıtıcı & Çay Makinesi

'Arçelik Tiryaki kullanıyordum. Meğer çok lezzetsiz bir çay içiyormuşuz bunda demleyince anladım. Hem sıcak hem lezzetli. Fiyatı da çok iyi.'

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Homend Functional 2804H Mutfak Robotu

Homend Functional 2804H Mutfak Robotu

Homend Functional mutfak robotu, fiyat performans açısından oldukça başarılı bir ürün. Ürün kaliteli malzemelerden yapılmış ve güçlü doğrama kapasitesine sahip. Ayrıca, uzun süreli kullanımlarda bile performansından bir şey kaybetmiyor.

Fiyatı 1829 TL.

Homend Functional 2804H Mutfak Robotu

'Çok ama çok beğendim bugün elime geçti tüm parçaları tek tek denedim mükemmel çalışıyorlar. Rendesi ve dilimleyicisini özellikle denedim çok kullanışlı ezmeden rendeliyor.'

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Philips 6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti

Philips 6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti

Beyler için çok kullanışlı olan, küçük, hafif ve kibar bir ürün.

Fiyatı 875 TL.

Philips 6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti

'Bir kere çok güçlü bir motoru var piyasada ucuza satılan ürünlerle paranızı çar çur etmeye değmez. Yıllarca işinizi görebilecek bir ürün. 1mm 2mm 3mm ve 5mm olmak üzere başlıkları var ve burun içi için başlık bulunmakta.'

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Arnica GH21134 Rapid Mini Plus Doğrayıcı

Arnica GH21134 Rapid Mini Plus Doğrayıcı

Arnica Rapid Plus mini doğrayıcı, ekstra dayanıklı şeffaf haznesi ve dört bıçaklı tasarımıyla sert sebzeleri bile rahatlıkla parçalıyor. 

Fiyatı 924 TL.

Arnica GH21134 Rapid Mini Plus Doğrayıcı

'Oldukça kullanışlı görüntüsü ve kapasitesi güzel.'

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Arzum OK004 Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi

Arzum OK004 Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi

Köpüklü ve lezzetli kahve yapmanın en pratik yolu.

Fiyat performans açısından da oldukça başarılı.

Fiyatı 1088 TL.

Arzum OK004 Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi

'Köpüğü güzel 4 fincan alıyor sesli uyarısı da var. En önemlisi köpük taşmama özelliği ve yavaş pişirmesi.'

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Singer 14 Sh 654 4 İplikli Overlok Makinesi

Singer 14 Sh 654 4 İplikli Overlok Makinesi

3 veya 4 iplikle çalışma imkanı tanıyan overlok makinesi ile dikiş dikmek artık çok kolay.İnce kumaşlarda kenar kıvırma ve kenar overloğu yapabilme özelliği de var.

Fiyatı 8448 TL.

Singer 14 Sh 654 4 İplikli Overlok Makinesi

'İlk defa overlok makinesi tecrübe ediyorum daha önce neden almamışım dedim gerçekten çok çok büyük kolaylık ve dikiş diken herkese tavsiye ederim kuruşuna kadar hakkını veriyor, dikiş dikmek o kadar kolay ki artık işkence çekmiyorum.. İplikleri takılı bir şekilde geliyor fakat ilk defa kullanan birisi olarak iplik takmanın son derece kolay olduğunu söyleyebilirim. Makine ile birlikte cımbız tornavida ve yedek iğne de geliyor ilk başta yok zannettim fakat baskı plakasının içindeki gözdeymiş:)'

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Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge

Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge

Haritalama özelliği çok başarılı. Şarjı ise 120 dakika dayanıyor.

Almışken iyi bir robot süpürge almak isteyenlerin favorisi.

Fiyatı 22.221 TL

Roborock S8 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge

'3-4 dakikada evin tamamen haritasını çıkardı. Tek seferde halıları tamamen tanıdı. Temizliği çok iyi, normal bir süpürgeden farksız. Paspası gayet yeterli. Ayrı ayrı özellikleri var çok güzel. Örnek olarak halı üstüne çıkınca paspası kaldırıyor böylece halınız ıslanmıyor ve paspas tüylenmiyor. '

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Philips EP4446/70 4400 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips EP4446/70 4400 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

Sessiz kahve öğütmesi, 13 çeşit kahve yapabilmesi ve süt köpürtmesi ile çok beğenilen bir model.

Ünlü kahve zincirlerinden içtiğiniz kahvelerden tek farkı evinizde keyif yapabiliyor olmanız olacak.

Fiyatı 18.499 TL.

Philips EP4446/70 4400 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

'13 çeşit kahve yapma özelliği ve çok sayıda dil seçeneği var. Kendini temizleme özelliği, Türk kahve yapma özelliği, çekirdek kahve çekme özelliği var. Eğer evinizde su arıtma varsa fitre kullanmanıza gerek yok. Eğer normal şebeke suyu kullanıyorsanız filtre kullanmanız lazım ve zaten içinde filtre var. Makine kaliteli parçaları gerçekten çok kaliteli belli ediyor kendini. Dokunmatik ekrana kadar her şey güzel ve sessiz çalışıyor .'

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Philips XC7043/01 SpeedProMax Şarjlı Dikey Süpürge

Philips XC7043/01 SpeedProMax Şarjlı Dikey Süpürge

En çok satılan ve kullanıcılarından sayısız övgü alan bir dikey süpürge. En çok güçlü emiş gücü ve uzun pil ömrü ile dikkat çekiyor. 

Fiyatı 10.199 TL.

Philips XC7043/01 Speed Pro Max Şarjlı Dikey Süpürge

'Keşke dediğimiz şu anlık bir şey olmadı aksine iyi ki dediğimiz çok şey oldu. Almak isteyenlere avantajlarını sayayım:

1.Tozların daha iyi görünmesini sağlayan ışığı koltuk altlarında büyük yardımcı oluyor.

2. Başlık içinde döner fırçalı bir sistem var ve tozların halıdan çıkmasını kolaylaştırıyor.

2. Başlık içinde döner fırçalı bir sistem var ve tozların halıdan çıkmasını kolaylaştırıyor. Kutu içerisinden 3 başlık çıkıyor.

3.

3. Şarjı 5 saatte doluyor. 1. Kademedeki çekiş gücü bile gayet başarılı olduğu için 2. Ve 3. Kademeye çok ihtiyaç duymuyorsunuz. Zaten 3. Kademede süpürmek halı üzerinde çok zor. 165 m2 evi 1. Kademede süpürdük ve kalan şarj %30 oldu.

6. Sesi çok sessiz olmasa da normal bir süpürge sesi olduğu için çok rahatsız edici olduğunu düşünmüyorum.

7. Kablosuz olması çok pratik ve her an kullanıma uygun olması zaman kaybını önlüyor.

8. Dyson'da olmayan hem ileri hem geri yönünde temizleme durumu var.'

8. Dyson'da olmayan hem ileri hem geri yönünde temizleme durumu var.'

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