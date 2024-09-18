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Miu Miu ve Ray-Ban Güneş Gözlüklerinde Sepette %40 İndirim Fırsatı

etiket Miu Miu ve Ray-Ban Güneş Gözlüklerinde Sepette %40 İndirim Fırsatı

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
18.09.2024 - 20:35

Eğer uzun yıllar kullanabileceğiniz kaliteli bir güneş gözlüğü almak istiyorsanız şu anda tam zamanı. Ray-Ban ve Miu Miu marka güneş gözlüklerinde net %40 indirim fırsatı sizi bekliyor.  Kaliteyi uygun fiyata alma fırsatını kaçırmak istemeyenleri hemen içeriğimize bekliyoruz. Modelleri indirimli fiyatı ve kullanıcı yorumları ile sizin için tek tek listeledik. Bakalım siz hangisini alacaksınız?

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 18.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Ray-Ban R0502S 6677VR 53 Unisex Güneş Gözlüğü

Ray-Ban R0502S 6677VR 53 Unisex Güneş Gözlüğü

Kadın erkek herkese yakışan bir model.

O bir klasik!

Normalde fiyatı 5270 TL olan Ray-Ban marka gözlük şu anda sepette net %40 indirim fırsatı ile sadece 3162 TL.

Ray-Ban R0502S 6677VR 53 Unisex Güneş Gözlüğü

'Rahat ve güzel herkese yakışıyor diye aldım valla. 😂'

Hepsiburada

Miu Miu Mu 54ZS 5AK30C 53 Kadın Güneş Gözlüğü

Miu Miu Mu 54ZS 5AK30C 53 Kadın Güneş Gözlüğü

Tasarımı da UV koruması da harika.

Farklı çerçeve ve cam renkleri de mevcut.

Normalde fiyatı 15.570 TL olan Miu Miu marka gözlük şu anda sepette net %40 indirim fırsatı ile sadece 9342 TL.

Miu Miu Mu 54ZS 5AK30C 53 Kadın Güneş Gözlüğü

'Gözlükler, burun ve kulak kısımlarındaki yumuşak dokusu ile rahat bir deneyim sunuyor. Stil sahibi bir görünüm elde etmek için ideal.'

Hepsiburada

Ray-Ban 0RB3741 92136V 56 Unisex Güneş Gözlüğü

Ray-Ban 0RB3741 92136V 56 Unisex Güneş Gözlüğü

Altın rengi çerçevesi ve füme renk camları ile çok tarz bir model.

Normalde fiyatı 6005 TL olan gözlük şu anda sepette net %40 indirim fırsatı ile sadece 3603 TL.

Ray-Ban 0RB3741 92136V 56 Unisex Güneş Gözlüğü

Hepsiburada

Miu Miu Mu 09WS 11Q08S 53 Güneş Gözlüğü

Miu Miu Mu 09WS 11Q08S 53 Güneş Gözlüğü

Renkli camları ile çok şık kemik çerçeveli bir gözlük.

Miu Miu'nun en sevilen modellerinden biri.

Normalde fiyatı 13.453 TL olan gözlük şu anda sepette net %40 indirim fırsatı ile sadece 8072 TL.

Miu Miu Mu 09WS 11Q08S 53 Güneş Gözlüğü

Hepsiburada

Miu Miu Mu 08ZS 1425S0 53 Güneş Gözlüğü

Miu Miu Mu 08ZS 1425S0 53 Güneş Gözlüğü

Beyaz güneş gözlüğü sevenlerin favorisi.

Miu Miu'nun klasik beyaz modeli yaz kış kullanabileceğiniz bir model.

Normalde fiyatı 16.360 TL olan gözlük şu anda sepette net %40 indirim fırsatı ile sadece 9816 TL.

Miu Miu Mu 08ZS 1425S0 53 Güneş Gözlüğü

Hepsiburada
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Ray-Ban Rb 3138 W3401 58 Ekartman Unisex Güneş Gözlüğü

Ray-Ban Rb 3138 W3401 58 Ekartman Unisex Güneş Gözlüğü

Yeşil cam rengi, gold çerçevesi ve detayları ile oldukça tarz bir Ray-Ban modeli.

Normalde fiyatı 9600 TL olan gözlük şu anda sepette net %40 indirim fırsatı ile sadece 5760 TL.

Ray-Ban Rb 3138 W3401 Unisex Güneş Gözlüğü

Hepsiburada

Ray-Ban 3728 004/84 55 Unisex Güneş Gözlüğü

Ray-Ban 3728 004/84 55 Unisex Güneş Gözlüğü

Pembe camları ile minik yüzlere çok yakışan bir Ray-Ban gözlük modeli.

Normalde fiyatı 4959 TL olan gözlük şu anda sepette net %40 indirim fırsatı ile sadece 2975 TL.

Ray-Ban 3728 004/84 55 Unisex Güneş Gözlüğü

'Tam istediğim gibi çok güzel teşekkürler.'

Hepsiburada

Miu Miu 0MU 04ZS 1AB5S0 50 Kadın Güneş Gözlüğü

Miu Miu 0MU 04ZS 1AB5S0 50 Kadın Güneş Gözlüğü

Yüzü küçük olanların favorisi olacak bir model. Her kıyafetle, yıllar boyu keyifle kullanabileceğiniz bir gözlük.

Normalde fiyatı 15.180 TL olan gözlük şu anda sepette net %40 indirim fırsatı ile sadece 9108 TL.

Miu Miu 0MU 04ZS 1AB5S0 50 Kadın Güneş Gözlüğü

'Gözlükler, hafif ve rahat yapısı ile uzun süre kullanımda bile rahatsızlık hissettirmiyor. '

Hepsiburada

Miu Miu 56ZS 5AK09Z 56-0 Güneş Gözlüğü

Miu Miu 56ZS 5AK09Z 56-0 Güneş Gözlüğü

Çok kibar aynı zamanda da tarz bir model.

Normalde fiyatı 14.617 TL olan gözlük şu anda sepette net %40 indirim fırsatı ile sadece 8770 TL.

Miu Miu 56ZS 5AK09Z 56-0 Güneş Gözlüğü

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Ray-Ban Rb 3674m F03011 51 Unisex Güneş Gözlüğü

Ray-Ban Rb 3674m F03011 51 Unisex Güneş Gözlüğü

Şık ve kaliteli tasarımıyla dikkat çeken gözlük oldukça hafif ve de rahat.

Unisex bir model ama erkeklere daha fazla yakışıyor. Ferrari logolu olduğu için de zaten daha çok erkekler tercih ediyor. :)

Normalde fiyatı 8720 TL olan gözlük şu anda sepette net %40 indirim fırsatı ile sadece 5232 TL.

Ray-Ban Rb 3674m F03011 51 Unisex Güneş Gözlüğü

'Öncelikle şunu belirteyim, bana gelen ürün orijinal. Siyah Ferrari hologramlı kutusu varsa, içinden masa örtüsü gibi kocaman, siyah Ferrari logolu temizlik bezi çıkıyorsa orijinaldir. Bir de şuna dikkat: Sol camdaki Ferrari logosu lazer kazıma tekniği ile yapılmış olmalı. '

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Miu Miu 0MU 04ZS VAU50D 50 Güneş Gözlüğü

Miu Miu 0MU 04ZS VAU50D 50 Güneş Gözlüğü

Size kendinizi çok havalı hissettirecek bir model.

Normalde fiyatı 16.360 TL olan gözlük şu anda sepette net %40 indirim fırsatı ile sadece 9816 TL.

Miu Miu 0MU 04ZS VAU50D 50 Güneş Gözlüğü

'Ufak suratlılar için muazzam yüze oturan bir gözlük. Görüş kalitesi mükemmel, lenslerin yansımaları engellemesi çok başarılı.'

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