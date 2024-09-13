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BİM'e Cam Temizleme Robotu Geliyor! 20 Eylül 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Cam Temizleme Robotu Geliyor! 20 Eylül 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
13.09.2024 - 11:53 Son Güncelleme: 13.09.2024 - 12:06

20 Eylül 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Polosmart Cam Temizleme Robotu 5.990 TL

Polosmart Cam Temizleme Robotu 5.990 TL

  • Hikıng A45 8/128 GB Cep Telefonu Akıllı Saat 6.990 TL

  • Dijital Bateri Seti 2.390 TL

En çok tercih edilen cam temizleme robotu modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 99.000 TL

Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 99.000 TL

Range Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 3.499 TL

Range Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 3.499 TL

  • Senna 55' Ultra HD Google Tv 12.999 TL

  • Senna 32' Ready Android 13 Smart Tv 4.799 TL

  • RKS RSIII Pro X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.999 TL

  • Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.299 TL

  • Raflı Çok Amaçlı Dolap 999 TL

  • Keysmart Tost Makinesi 1.299 TL

  • Keysmart Dijital Baskül 279 TL

  • Mermer Desen Zigon Sehpa 3'lü 679 TL

  • Mutfak Tartısı 189 TL

  • Elektronik Su Pompası 129 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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SGS 20V Tek Akülü Vidalama Seti 1.499 TL

SGS 20V Tek Akülü Vidalama Seti 1.499 TL

  • SGS 12V Tek Akülü Vidalama Seti 999 TL

  • SGS Darbeli Matkap 899 TL

  • SGS Polisaj ve Zımpara Seti 169 TL

  • SGS Kıl Testere Takım Seti 199 TL

  • SGS Panç Seti 169 TL

  • SGS Zımba Tabancası 379 TL

Yapı market ürünlerinde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

PP Valiz Büyük Boy 799 TL

PP Valiz Büyük Boy 799 TL

  • Flamlı Eşarp 62,50 TL

  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

  • Yazma İpliği 8,50 TL

  • Duvar Tipi Düzenleyici 49,50 TL

  • M Botti Sweatshirt 139 TL

  • Çanta 249 TL

  • Cüzdan 129 TL

İndirimli valiz modelleri burada.

Berlin Düdüklü Tencere Seti 849 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 849 TL

  • LAV Kapaklı Sürahi 99 TL

  • LAV Servis Tabağı 24,50 TL

  • LAV Desenli Meşrubat Bardağı 99 TL

  • LAV Kapaklı Desenli Saklama Kabı 49,50 TL

  • LAV Desenli Su Bardağı 3'lü 99 TL

  • LAV Defne Kapaklı Saklama Kabı 39,50 TL

  • LAV Defne Kapaklı Saklama Kabı 34,50 TL

  • Chef's Pro Karnıyarık Tencere 429 TL

  • Chef's Kavanoz Kapağı 1,65 TL

  • Chef's Pro Wok Tava 249 TL

  • Borcam Borcam Kare Tepsi 199 TL

  • Paşabahçe Bölmeli Servis Tabağı 59 TL

  • Pirge Şef Bıçağı  249 TL

  • Pirge Dilimleme Bıçağı 199 TL

  • Pirge Soyacak 85 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

4 Katlı Ayakkabılık 149 TL

4 Katlı Ayakkabılık 149 TL

  • Benante Çerezlik 4'lü 99 TL

  • Benante Seramik Oval Tabak 2'li 189 TL

  • Glass in love Ayaklı Cam Çay Bardağı  199 TL

  • Glass in love Ayaklı Kahve Yanı Bardak 3'lü 129 TL

  • Kristal Oval Ayaklı Organizer 45 TL

  • Kristal Sürahi 1000 ml 89 TL

  • Saklama Kutusu 2 Litre 39,50 TL

  • Hobby Life Kum Saati Turşuluk/Zeytinlik 45 TL

  • Fonksiyonel Salata Seti 5'li 149 TL

  • 4 Çekmeceli Komodin 449 TL

  • Askılı Tuvalet Fırçası 89 TL

  • Renkli Mandal 20'li 25 TL

  • Figürlü Pipet 4'lü 47,50 TL

  • Manuel Su Pompası 49,50 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Gereçleri  79 TL

HP Tanklı Yazıcı 5.775 TL

HP Tanklı Yazıcı 5.775 TL
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