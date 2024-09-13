BİM'e Cam Temizleme Robotu Geliyor! 20 Eylül 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Cam Temizleme Robotu Geliyor! 20 Eylül 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
20 Eylül 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Polosmart Cam Temizleme Robotu 5.990 TL
Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 99.000 TL
Range Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 3.499 TL
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SGS 20V Tek Akülü Vidalama Seti 1.499 TL
PP Valiz Büyük Boy 799 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 849 TL
4 Katlı Ayakkabılık 149 TL
HP Tanklı Yazıcı 5.775 TL
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