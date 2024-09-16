Günün Fırsatı: TCL 50P635 50 inç 4K UHD LED Google TV İndirimde!
Günün Fırsatı: TCL 50P635 50 inç 4K UHD LED Google TV İndirimde!
Kampanyalı televizyon arayanların imdadına yetişecek TCL 50P635 50 inç 4K UHD LED Google TV şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.
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Bu içerik 16.09.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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TV'ler üreten güvenilir bir marka olan TCL, uygun fiyatlı televizyon seçeneğiyle sizleri mutlu ediyor.
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Yalnızca sesinizi kullanarak filmler bulabilir, uygulamalarınızı açabilir, müzik çalabilir ya da televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz.
Oyuncular için iyi bir ekran görüntüsünün yanında TV’nin hızlı tepki vermesi de en önemli konulardan birisi.
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