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Günün Fırsatı: TCL 50P635 50 inç 4K UHD LED Google TV İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: TCL 50P635 50 inç 4K UHD LED Google TV İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
16.09.2024 - 15:13

Kampanyalı televizyon arayanların imdadına yetişecek TCL 50P635 50 inç 4K UHD LED Google TV şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

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Bu içerik 16.09.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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TV'ler üreten güvenilir bir marka olan TCL, uygun fiyatlı televizyon seçeneğiyle sizleri mutlu ediyor.

TV'ler üreten güvenilir bir marka olan TCL, uygun fiyatlı televizyon seçeneğiyle sizleri mutlu ediyor.

700.000'den fazla film ve diziyi tek bir ara yüzden izleyebilirsiniz. Google TV, uygulamalarınızı ve abone olduğunuz platformlardan en sevdiğiniz içerikleri size özel olacak şekilde sunar.

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Yalnızca sesinizi kullanarak filmler bulabilir, uygulamalarınızı açabilir, müzik çalabilir ya da televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz.

Yalnızca sesinizi kullanarak filmler bulabilir, uygulamalarınızı açabilir, müzik çalabilir ya da televizyonunuzu kontrol edebilirsiniz.

Hatta karşılaşma sonuçlarını öğrenebilir, akıllı ev cihazlarınızı kontrol edebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Oyuncular için iyi bir ekran görüntüsünün yanında TV’nin hızlı tepki vermesi de en önemli konulardan birisi.

Oyuncular için iyi bir ekran görüntüsünün yanında TV’nin hızlı tepki vermesi de en önemli konulardan birisi.

TCL 50P635 50 inç 4K UHD LED Google TV [Enerji Sınıfı F] şu anki indirimli fiyatı 13.999 TL

HDMI 2.1 girişi sayesinde P635’te oyun oynarken gecikme minimum seviyededir. Ayrıca en iyi görüntü ayarlarınızı kendinize göre düzenleyebileceğiniz TCL 50P635 50 inç 4K UHD LED Google TV [Enerji Sınıfı F]'i indirimli satın almak için tıklayın.

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