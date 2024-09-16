Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
ŞOK'a Karcher Buharlı Temizlik Makineleri Geliyor! 18 Eylül 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Karcher Buharlı Temizlik Makineleri Geliyor! 18 Eylül 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
16.09.2024 - 12:35

ŞOK 18 - 25 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 18 - 25 Eylül 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fakir Vetacare Buhar Jeneratörlü Ütü 3.699 TL,

Fakir Vetacare Buhar Jeneratörlü Ütü 3.699 TL,

  • Pirantech Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi 3.499 TL, 

  • Karcher Buharlı Temizleyici 8.799 TL, 

  • Arzum Magiclean Power Dikey Şarjlı Süpürge 6.999 TL, 

  • Arzum Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.299 TL, 

  • Sinbo Halı Koltuk Yıkama Makinesi 2.999 TL,

  • Arzum Stayfit Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 399 TL

  • Kreuzer Dijital Baskül 199 TL,

  • Sillgech Superbright Sprey Mop 279 TL, 

  • Sillgech Superbright Cam Mopu 219 TL, 

  • Slim Elbise Askısı 39,95 TL,

  • Silikon Pastel Mandal 39,95 TL

  • Hazneli Tüy Toplayıcı 69,95 TL, 

  • 3'lü Stylish Depetli Sünger 49,95 TL, 

  • Deterjan Hazneli Süngerlik 59,95 TL, 

  • Yer Çekçek 49,95 TL,

  • Camsil Çek 24,95 TL, 

  • Mikrofiber Statik Toz Alıcı 59,95 TL, 

  • Vantuzlu Banyo Sırt Fırçası ve Masaj Matı 99,95 TL,

  • Yengeç / Kelebek Mop 219 TL, 

  • Sillgech Compact Black Edition Tablet Mop 249 TL,

  • Sillgech 360 Smart Spim Mop 219 TL,

  • Vip Ahmet Sprey Mop 499 TL

İndirimli ev-yaşam ürünleri için tıklayın.

Karcher'ın en çok tercih edilen modelleri👇🏻

Hurç Model ve Fiyatları

Hurç Model ve Fiyatları

  • Mega Kapaklı Kutu 99,95 TL, 

  • Mega Boy Baskılı Hurç 54,95 TL, 

  • Maxi Boy Baskılı Hurç 49,95 TL, 

  • Midi Boy Baskılı Hurç 44,95 TL, 

  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 79,95 TL, 

  • Mega Boy Baskılı Baz Altı Hurç 64,95 TL, 

  • Maxi Boy Baskılı Baz Altı Hurç 59,95 TL, 

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 69,95 TL, 

  • Askılı Organizer 79,95 TL, 

  • Baskılı Pencereli Hurç 59,95 TL,

  • 12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 39,95 TL,

  • Büyük Boy Çak Amaçlı Çanta 149 TL,

  • Küçük Boy Çak Amaçlı Çanta 109 TL,

  • Jüt Kutu 169 TLJüt Kapaklı Çekmece İçi Saklama Kutusu 169 TL, 

  • Jüt Kapaklı Kutu 199 TL, 

  • Ütü Masası Kılıfı 79,95 TL, 

  • Havlu Saç Bonesi 49,95 TL,

  • Etnik Desen El Havlusu 34,95 TL, 

  • Enik Desen Yüz Havlusu 99,95 TL,

  • Çok Amaçlı Raf 249 TL,

  • Kadın / Erkek Şemsiye 189 TL, 

  • Büyük Boy PP Valiz 899 TL, 

  • Orta Boy PP Valiz 799 TL, 

  • Kabin Boy PP Valiz 599 TL,

  • 3'lü Bavul İçi Organizer Set 149 TL

İndirimli kitaplar burada.

Hijyen ürünleri;

Hijyen ürünleri;

200 TL altı indirimli ürünler burada.

Gıda ürünleri;

Gıda ürünleri;

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 8x12,5 gram La Vache Qui Rit Üçgen Peynir 27 TL,

  • 100 gram Nescafe Gold Ekonomik Paket 89 TL, 

  • 8'li Ülker Çokomel Dev 32 TL, 

  • 4x70 adet Komili Soft Islak Havlu 65 TL,

  • 1350 ml Mintax Bulaşık Deterjanı Çeşitleri  40 TL

Gıda ve içecekte fırsatlar

Turşu hazırlık ürünleri;

Turşu hazırlık ürünleri;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mobilya Model ve Fiyatları;

Mobilya Model ve Fiyatları;

Farklı mobilya seçenekleri için tıklayın.

👇🏻

👇🏻

Farklı mobilya seçenekleri için tıklayın.

Valiz modelleri ve fiyatları;

Valiz modelleri ve fiyatları;

İndirimli valiz seçenekleri için tıklayın.

Sevilen valiz modelleri burada.

Buharlı Temizleyici Model ve Fiyatları - Moplu Robot Süpürge Model ve Fiyatları

Buharlı Temizleyici Model ve Fiyatları - Moplu Robot Süpürge Model ve Fiyatları

Karcher ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Sevilen dikey süpürge modelleri burada.

Sevilen robot süpürge modelleri burada.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın