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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Sevilen Ürünler
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Sevilen Ürünler
Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.
Bu içerik 21.06.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Haftanın en çok satanlarından başlıyoruz... Geçen hafta Vogue Güneş Gözlüğü, Kumtel Dikey Vantilatör, Dyson V8 Dikey Kablosuz Süpürge, TCL 4K Smart LED TV gibi ürünler fazlasıyla konuşuldu..
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Mini eteklerinizi nasıl kombinliyorsunuz? Sizin için her davette ve ortamda giyebileceğiniz en güzel mini etekleri derledik. Yaz mevsiminin en çok tercih edilen parçalarından olan birbirinden güzel mini etekler, aşağıdaki içerikte.
Kozmetik tutkunları burada toplanıyor! Kiko Milano Hydra Pro Glow, L'Oréal Paris Revitalift Filler Göz Çevresini Aydınlatıcı, Nivea Aloe Vera Vücut Losyonu gibi kozmetik ürünleri bu hafta fazlasıyla konuşulanlardan. Görünce sepetinize eklemek isteyeceğiniz, haftanın en çok satılan kozmetik ürünlerini aşağıdaki içerikte bir araya getirdik.
20 Haziran 2024 tarihinli A101'in İnternete Özel Aldın Aldın kataloğundaki Dyson Gen5 Dikey Süpürge ve iPhone 15 256 GB bu hafta satışa sunuldu. En çok dikkat çeken ürünler arasında Hoover Beyaz Ev Eşyaları, Birkenstock Ayakkabı ve Terlikler, Yatak Odası Mobilyaları ve Remington Saç Düzleştirici Vardı.
Yaz boyu serinlik içinde oturmanızı sağlayacak LG marka Duvar Tipi Klima ve mutfakta harikalar yaratmanızı sağlayacak Simfer Ankastre Set, 22 Haziran 2024 tarihli Şok Aktüel kataloğunun göze çarpan ürünlerindendi. Aşağıdaki içerikte tüm katalogu bulabilirsiniz.
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Trendleri takip edenlerin göz atması gereken Koton, Dilvin, Nine West ve Penti markasının, bu yaz en sevilen ürünlerini aşağıdaki içerikte derledik.
Güzelliğine önem verenlerin mutlaka göz atması gereken ürünleri de aşağıdaki içerikte bir araya getirdik. Kişisel bakım ve güzellik kategorisinin en sevilenlerini aşağıda bulabilirsiniz.
Teknolojinin son harikası: Gürültü Engelleyici Kulaklıklar. Kalabalık ortamda rahatça telefon görüşmesi yapmanızı, istediğiniz müziği huzurla dinlemenizi sağlayacak olan, konforu ve kullanışlılığı ile oldukça sevilen gürültü engelleyici kulaklıkları sizin için derledik.
Güneşin giderek yüzümüze parladığı son günlerde, gözlerinizi korumak için mutlaka güneş gözlüğü kullanmalısınız! Miu Miu ve Ray-Ban gibi çok sevilen güneş gözlüğü markalarının popüler güneş gözlüklerini aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
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