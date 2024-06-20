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ŞOK'a Kurutmalı Çamaşır Makinesi Geliyor! 22 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Kurutmalı Çamaşır Makinesi Geliyor! 22 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
20.06.2024 - 15:43

ŞOK 22 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 22 Haziran 2024 - 25 Haziran 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Sinbo SF-6786 Vantilatör 1.499 TL

Sinbo SF-6786 Vantilatör 1.499 TL

  • Sinbo SF-6785 Vantilatör 799 TL 

  • 170x210 cm Koltuk Örtüsü 149 TL

  • Jakarlı Yüz Havlusu 79,95 TL 

  • Jakarlı El Havlusu 34,95 TL

  • Kadın İp Askılı Dantel Detaylı Şortlu Takım 249 TL 

  • Kadın Krinkıl Kumaş Şort 89,95 TL 

  • Klimalı Yastık 179 TL 

  • Kadın Simli  Metalik Tek Bant Terlik 79,95 TL 

  • Kadın Antrasit Terlik 99,95 TL

  • Solar Balon Lamba 239 TL 

  • Solar Mantar Lamba 269 TL 

  • Petrix Solar Değiştirilebilir Rgb Led Lamba 299 TL 

  • Rookie İki Tekerlekli Katlanır Büyük Boy Scooter 999 TL

Tavan vantilatörleri burada.

İndirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Simfer 109 Ekran 43'' WebOS LED Full HD Televizyon 8.899 TL

Simfer 109 Ekran 43'' WebOS LED Full HD Televizyon 8.899 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

En çok tercih edilen televizyon modelleri burada, çamaşır makinesi modelleri de burada.

Kurutma makinesinin en beğenilen modelleri burada.

Lange Çamaşır Makinesi Dolabı 1.699 TL

Lange Çamaşır Makinesi Dolabı 1.699 TL

Mobilyalar burada

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