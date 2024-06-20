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ŞOK'a Buharlı Temizleyici Geliyor! 19 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Buharlı Temizleyici Geliyor! 19 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
20.06.2024 - 10:51

ŞOK 19 - 26 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 19 - 26 Haziran 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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lpina Cam Ankastre Set 6.199 TL

lpina Cam Ankastre Set 6.199 TL

  • Arzum Monomix Çubuk Blender 799 TL, 

  • Arzum Lusso El Blender Seti 1.499 TL, 

  • Sinbo Tam Otomatik Espresso Makinesi 2.999 TL, 

  • 33 cm Cam Kayık Tabak 119 TL, 

  • 39 cm Cam Kayık Tabak 129 TL, 

  • 2'li Cam Kayık Tabak 99,95 TL, 

  • Vp Ahmet Yoğurt Süzme Aparatı 399 TL,

  • 6'lı Akrilik Kahvaltılık 129 TL 

  • 4'lü Akrilik Kahvaltılık 99,95 TL,

  • Makarna Süzgeci 99,95 TL, 

  • 12 cm Saplı Süzgeç 44,95 TL, 

  • 17 cm Saplı Süzgeç 59,95 TL,

  • 4'lü Servis Altlığı 79,95 TL, 

  • Patates Ezici 49,95 TL, 

  • Piknik Masası 349 TL, 

  • Tekerlekli Pazar Arabası 149 TL, 

  • Ruum Store 4 Bölmeli Ayakkabılık 1.149 TL,

  • Ruum Store 8 Bölmeli Konserve Dolabı 1.499 TL

Philips kahve makineleri için buraya ve buraya tıklayın. üstelik indirimde olanlar var.

Ankastre setler burada,

Sinbo tam otomatik kahve makinesi burada.

Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 6.999 TL

Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 6.999 TL

  • 80x150 cm Kaşmir Çift Taraflı Kilim 

  • 279 TL, Kaşmir Çift Taraflı Kilim 499 TL, 

  • Çantalı Piknik Örtüsü 125 TL,

  • PVC Masa Örtüsü 84,95 TL, 

  • 100x140 cm PVC Masa Örtüsü 74,95 TL, 

  • Ekose Masa Örtüsü 64,95 TL,

  • Kılıflı Piknik Örtüsü 100 TL,

  • Kadın Pijama Takımı 350 TL, 

  • Kadın Viskon Şort 119 TL, 

  • 2'li Desemli Kadın Slip 54,95 TL, 

  • Kadın Basic Atlet 79,95 TL, 

  • Kadın Lazer Kesim Dikişsiz Slip 34,95 TL, 

  • Erkek Boxer 59,95 TL, 

  • Esem Comfort Kadın Terlik 150 TL, 

  • Kadın Örgü Bant Terlik 75 TL, 

  • Kadın Aksesuralı Terlik 75 TL ve Kadın / Erkek Çift Toka Terlik 159 TL

Market Ürünleri

Market Ürünleri

Hijyen Ürünleri;

Hijyen Ürünleri;

25 TL üstü alışverişte;

  • 100'lü Lipton Altın Harman Demlik Poşet 80 TL, 

  • 400 gram Ülker Çokoprens 42 TL, 

  • Calve Ketçap + Mayonez 85 TL, 

  • 30'lu Finish Quantum Soda & Karbonat Etkili Bulaşık Makinesi Tableti 139 TL,

  • 8'li Sofia Limon Kokulu Kağıt Havlu 78 TL

Elektronik;

Elektronik;

Klavye ve mouse burada

Family Watch burada

Dikey süpürgeler için buraya bakabilirsiniz.

Elektronik kategorisinde en popüler ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Çok satan klimalar burada.

Kurutma makineleri için tıklayın.

En çok tercih edilen buzdolapları burada.

Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu burada.

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Mobilya;

Mobilya;

Mobilyalar burada

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