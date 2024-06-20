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Yazın Mini Etekler Nasıl Kombinlenir? Şıklığınızı Tamamlayacak 12 Mini Etek Kombini

etiket Yazın Mini Etekler Nasıl Kombinlenir? Şıklığınızı Tamamlayacak 12 Mini Etek Kombini

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 12:34

Hem konforlu hem de şık olmasıyla yazın en çok tercih edilen parçalardan biri mini etekler. Peki bu yazın trendlerine göre mini etekleri nasıl kombinleyebilirsiniz? Birbirinden güzel 12 kombini sizin için derledik.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 17.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur; bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Pembe eteğiniz ile yaz ruhunu yansıtmak sizin elinizde.

1. Pembe eteğiniz ile yaz ruhunu yansıtmak sizin elinizde.

Burada.

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2. Modası geçmeyen leopar desenli ceket siyah etek ile çok yakışacak.

2. Modası geçmeyen leopar desenli ceket siyah etek ile çok yakışacak.

Burada.

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3. Bağlamalı etekler son sezonun en trend parçalarından.

3. Bağlamalı etekler son sezonun en trend parçalarından.

Burada.

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4. Pileli beyaz etek, beyaz crop ve gömlek kombini de bu yaza çok yakışacak.

4. Pileli beyaz etek, beyaz crop ve gömlek kombini de bu yaza çok yakışacak.

Burada bulabilirsiniz.

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5. Leopar desenli eteklere ne dersiniz?

5. Leopar desenli eteklere ne dersiniz?

Burada.

Hepsiburada
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6. Çizgili bluzlar hem yaz hem kış mevsiminde en çok tercih edilenlerden. Mini etekler ile de harika duruyor.

6. Çizgili bluzlar hem yaz hem kış mevsiminde en çok tercih edilenlerden. Mini etekler ile de harika duruyor.

Burada.

Hepsiburada

7. Pembe kombinleri sevenlerin gönlünü çelecek olan takım, yaz akşamları davetlerde stilinizi ve zarafetinizi konuşturmanın en şık yolu. 🌸🩷

7. Pembe kombinleri sevenlerin gönlünü çelecek olan takım, yaz akşamları davetlerde stilinizi ve zarafetinizi konuşturmanın en şık yolu. 🌸🩷

Burada.

Hepsiburada

8. Kombin yapmaya üşendiğiniz günlerde, renklerin en asilinden yardım alabilirsiniz.

8. Kombin yapmaya üşendiğiniz günlerde, renklerin en asilinden yardım alabilirsiniz.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

9. Kot etekler yaz mevsimi için birebir.

9. Kot etekler yaz mevsimi için birebir.

Beyaz tişörtler ile harika kombinlenebilen kot etekler yaz mevsiminin vazgeçilmezi olacak.

Burada.

Hepsiburada

10. Büzgü detaylı beyaz mini etek, bağlamalı gömlek ile çok yakışmamış mı?

10. Büzgü detaylı beyaz mini etek, bağlamalı gömlek ile çok yakışmamış mı?

Burada.

Hepsiburada
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11. Işıltılı ruhunuzu kombininize yansıtmak için harika bir seçenek.

11. Işıltılı ruhunuzu kombininize yansıtmak için harika bir seçenek.

Şık davetlerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz simli etek ve kombinleyebileceğiniz beyaz crop tişört burada.

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12. Zamansız bir parça arıyorsanız, seçiminizi deri eteklerden yana kullanabilirsiniz.

12. Zamansız bir parça arıyorsanız, seçiminizi deri eteklerden yana kullanabilirsiniz.

Ajurlu kazakla da oldukça şık duran deri eteği ve kombinin diğer parçalarını burada bulabilirsiniz.

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