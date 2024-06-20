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En Kalabalık Ortamlarda Bile Dinginlik Sağlayan Gürültü Giderme Özellikli Kulaklıklar

etiket En Kalabalık Ortamlarda Bile Dinginlik Sağlayan Gürültü Giderme Özellikli Kulaklıklar

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 21:34

Bazen trafikteyken önemli bir görüşme yapmanız gerekebilir, ya da tam çocuğu okuldan alacakken bir konferans toplantıda olabilirsiniz. Belki de sadece metrodayken keyifle müziğinizi dinlemek istersiniz. Bunun için ihtiyacınız olan şey gürültü engelleyici bir kulaklık. Aktif olarak çevreden gelen gürültüleri engelleyerek işinizi yapmanıza olanak sağlayan en iyi kulaklıkları fiyatları ile sizin için listeledik.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 19 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Soundcore by Anker Life P3 Çoklu Aktif Gürültü Engelleme Özellikli TWS Kulaklık

1. Soundcore by Anker Life P3 Çoklu Aktif Gürültü Engelleme Özellikli TWS Kulaklık

Tek bir şarjla 10 saate kadar çalma süresi ve şarj kutusuyla 50 saate kadar ekstra güç elde edebileceğiniz bir kulaklık.

Evde sürekli kulaklığınızı kaybediyorsanız bu ürün tam size göre çünkü Soundcore uygulamasında 'Find My Headset'i etkinleştirip onu kolayca bulabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde kaybolan kulaklık, onu bulmanıza yardımcı olmak için yüksek bir ses çıkaracak ve saatlerce aramanıza gerek kalmayacak.

Fiyatı 4273 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Öncelikle çok telefonla konuşan biri değilim bu kulaklığı alma nedenim müzik dinlemek içindi ve iyi ki almışım diyorum inanılmaz bir ses kalitesi var, yalnızca ses şiddeti bir tık daha fazla olabilirdi çünkü ben çok yüksek ses seviyorum onun dışında müthiş bir müzik keyfi sunuyor, enstrümanların hepsini ayrı ayrı hissediyorsunuz, bass ve tizleri çok iyi ve dengeli, bence fiyatını sonuna kadar hak ediyor.'

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2. Bose Noise Cancelling Headphones - Kablosuz Kulak Üstü Gürültü Giderme Kulaklığı

2. Bose Noise Cancelling Headphones - Kablosuz Kulak Üstü Gürültü Giderme Kulaklığı

Bose kulaklığın adaptif 4-mikrofonlu sistem etrafınızdaki gürültüleri engellerken sesinizi algılar ve izole eder. Siz hiç olmadığı kadar iyi duyun ve duyulun diye çevrenize uyum sağlar, gürültülü ortamlarda bile.

Gürültü giderme denince en iyilerden.

Fiyatı 15.915 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Noise cancelling gayet başarılı. Ses kalitesi harika. Kulaklarımı rahatsız etmeyen yastıkları var. Oldukça hafif. Tek sorunu kulaklığı boynunuza indirdiğinizde kulak pedlerinin içlerinin yukarı bakması.'

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3. Sony WH1000XM4S.CE7 Gürültü Engelleme Özellikli Kablosuz Kulaklık

3. Sony WH1000XM4S.CE7 Gürültü Engelleme Özellikli Kablosuz Kulaklık

Sektör lideri gürültü engelleme Sony kulaklıkta.

İster uzun bir uçuşta olun ister bir kafede dinlenin, Sony WH-1000XM4 kulaklık, daha da fazla yüksek ve orta frekanslı sesi engelleyerek şimdiye kadarki en iyi gürültü engelleme performansını sunuyor.

Biriyle konuştuğunuz anda, Speak-to-Chat otomatik olarak müziği durdurup ortam sesine izin vererek sohbet etmenizi sağlar; kulaklığınızı çıkarmak istemediğinizde veya elleriniz dolu olduğunda bu özellik çok kullanışlı olacaktır.

Fiyatı 10.399 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Kulaklığı yaklaşık 6 aydır kullanıyorum ve galiba artık bir inceleme yazabilirim. İlk olarak kulaklığın özelliklerine değinip sonra ses kalitesinden bahsedeyim. Benim bu kulaklığı asıl alış amacım ses engelleme özelliğiydi. internette araştırdığınız zaman da zaten çıkan sonuçlardan bunu göreceksiniz. Kulaklığın ses engellemesi gerçekten çok iyi. Arkaya müzik açtığınız zaman en gürültülü sesleri bile duyamıyorsunuz. Fakat bir mucize de beklemeyin, eğer arkada müzik açık değilse veya gürültü sesinin frekansı çok yüksekse hala bir miktar ses sızdırıyor kulaklık. Fakat bence bu çok da önemli değil ve müzik dinlerken rahatsız etmiyor. '

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4. Acefast T9 Gürültü Önleyici Kablosuz Bluetooth Kulaklık

4. Acefast T9 Gürültü Önleyici Kablosuz Bluetooth Kulaklık

4 ek mikrofon kullanan Acefast T9 bluetooth kulaklık ve Acefast'a özel çağrı gürültüsü önleme teknolojisi, çevrenin çağrılarınıza, müziğinize ve filmlerinize engel olmasını etkili bir şekilde azaltır. Yüksek gelişmiş dahili mikrofon, kristal netliğinde aramaların, video ve canlı akışların keyfini çıkarmanızı sağlarken, ekolayzer istenmeyen gürültüyü filtreler ve mükemmel ses seviyesi sağlar.

Gerçekten çok başarılı bir kulaklık.

Ayrıca 6 farklı rengi var ve hepsi birbirinden güzel.

Fiyatı 699 TL.

Almak isteyenler için burada.

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5. Asus Rog Delta S Gürültü Önleyici USB-C Oyun Kulaklığı

5. Asus Rog Delta S Gürültü Önleyici USB-C Oyun Kulaklığı

Asus yapay zeka (AI) destekli gürültü engelleme özelliğine sahip mikrofon ile oyunlarda net sesli iletişim kurabileceğiniz harika bir oyun kulaklığı.

Ayrıca bu kulaklık 300 gramlık hafif tasarım ile maksimum rahatlık sağlar.

Fiyatı 7399 TL.

Almak isteyenler için burada.

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6. Logitech H390 Kablolu Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık

6. Logitech H390 Kablolu Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık

Daha net görüşmeler için arka plan gürültüsünü en aza indiren dönen mikrofona sahip olan Logitech kulaklık, süngerli başlık ve kulak dolgularına sahip bir bilgisayar kulaklığı.

Fiyatı 1049 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Resimde tahmin ettiğimden daha küçük geldi fakat ses kalitesi ve özellikle mikrofonu çok iyi. Youtube'da ufak tefek videolar çekiyorum ve işime çok yaradı. Logitech yine farkını gösterdi, tavsiye ederim.'

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7. Sony LinkBuds S Gerçekten Kablosuz Gürültü Önleyici Kulaklık

7. Sony LinkBuds S Gerçekten Kablosuz Gürültü Önleyici Kulaklık

Bu Sony kulaklıklar size her iki dünyanın da en iyisini sunar: dünyanızla etkileşim kurmak istediğinizde doğal ortam sesi ve odaklanmanız gerektiğinde yüksek kaliteli gürültü engelleme.

20 saate kadar pil ömrü olan kulaklığın, IPX4 suya dayanıklılığı da bulunuyor.

Fiyatı 4570 TL.

Almak isteyenler için burada.

'Bu kulaklığı alırken beklentim iş görüşmelerinde mikrofonun çok net sesi iletmesi ve dışarda gürültüyü engellemesini istememdi. Şu anada kadar beklentilerimi oldukça karşıladığını söyleyebilirim.'

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8. Jabra Elite 3 Gürültü Önleyici Özellikli Kablosuz Bluetooth Kulaklık

8. Jabra Elite 3 Gürültü Önleyici Özellikli Kablosuz Bluetooth Kulaklık

Dışarıda müzik dinlerken gürültü önleyici sayesinde gürültülerin müziğinize dahil olmasını engelleyin veya dışarıdaki sesleri de duymak için HearThrough özelliğini kullanın.

Danimarka tarzı şık tasarımlı Elite 3, dahili bulundurduğu 4 mikrofon sayesinde her ortamda sesinizi yakalar ve olağanüstü arama kalitesi sunar.

Üstelik bu earbudlar sizi asla yarı yolda bırakmaz. 7 saatlik pil ömrü veya kutusunda 28 saatlik pil ömrü ile hızlı şarj sayesinde tüm gün bağlı kalırsınız.

Fiyatı 1269 TL.

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9. Tozo T12 Gürültü Önleyici Kablosuz Kulaklıklar

9. Tozo T12 Gürültü Önleyici Kablosuz Kulaklıklar

Suya ve tere karşı etkili bir şekilde koruma sağlamak için gelişmiş nano kaplama teknolojisine sahip olan kulaklığı ister açık havada egzersiz yaparken, spor salonuna giderken veya hatta yüzerken, kulaklıklarımızı hasar endişesi duymadan güvenle kullanabilirsiniz.

ENC teknolojisi, görüşmeler sırasında rüzgar sesi, trafik gürültüsü ve diğer arka plan sesleri de dahil olmak üzere ortam gürültüsünü etkili bir şekilde azaltarak daha net görüşmeler yapmanızı sağlar.

Fiyatı 1749 TL.

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10. 1More SonoFlow Gürültü Önleyici Kulaklık

10. 1More SonoFlow Gürültü Önleyici Kulaklık

1MORE SonoFlow sizi ve müziğinizi rahatsız edici dış seslere karşı korur. QuietMax gürültü bastırma teknolojisi sayesinde ister ofiste, ister yürüyüşte veya metroda gerçekten yoğunlaşmış, yoğun bir dinleme deneyimi için dinlendirici ve özel bir alan oluşturabilirsiniz.

Uzun pil ömrü sayesinde de uzun bir yolculukta bile pilinizin bitmesinden endişe etmeden kendinizi en sevdiğiniz müziğin akışına keyifle bırakabilirsiniz.

Fiyatı 1990 TL.

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11. Srhythm NC95 Hibrit Gürültü Önleyici Kulaklık

11. Srhythm NC95 Hibrit Gürültü Önleyici Kulaklık

Trafikte, ofiste ve okul gibi kalabalık yerlerde ortam gürültüsünü %95 oranında bastırmak için yeni dijital gürültü giderme teknolojisine sahip bir kulaklık.

Ayrıca dayanıklı, kaliteli ve de hafif bir kulaklık olduğunu da ekleyelim.

Fiyatı 1699 TL.

Almak isteyenler için burada.

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12. EarFun Air Pro 3 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

12. EarFun Air Pro 3 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Trafik gürültüsü veya ortam gürültüsünü %98'e kadar azaltan teknolojiye sahip bir kulaklık.

6 yüksek hassasiyetli mikrofon ve Qualcomm cVc 8.0 teknolojisi ile aile ve iş arkadaşlarınızla rahatsız edici arka plan gürültüsü olmadan net sesli ve görüntülü iletişimin tadını çıkarın.

Fiyatı 2749 TL.

Almak isteyenler için burada.

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