En Kalabalık Ortamlarda Bile Dinginlik Sağlayan Gürültü Giderme Özellikli Kulaklıklar
En Kalabalık Ortamlarda Bile Dinginlik Sağlayan Gürültü Giderme Özellikli Kulaklıklar
Bazen trafikteyken önemli bir görüşme yapmanız gerekebilir, ya da tam çocuğu okuldan alacakken bir konferans toplantıda olabilirsiniz. Belki de sadece metrodayken keyifle müziğinizi dinlemek istersiniz. Bunun için ihtiyacınız olan şey gürültü engelleyici bir kulaklık. Aktif olarak çevreden gelen gürültüleri engelleyerek işinizi yapmanıza olanak sağlayan en iyi kulaklıkları fiyatları ile sizin için listeledik.
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Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 19 Haziran 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Soundcore by Anker Life P3 Çoklu Aktif Gürültü Engelleme Özellikli TWS Kulaklık
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2. Bose Noise Cancelling Headphones - Kablosuz Kulak Üstü Gürültü Giderme Kulaklığı
3. Sony WH1000XM4S.CE7 Gürültü Engelleme Özellikli Kablosuz Kulaklık
4. Acefast T9 Gürültü Önleyici Kablosuz Bluetooth Kulaklık
5. Asus Rog Delta S Gürültü Önleyici USB-C Oyun Kulaklığı
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6. Logitech H390 Kablolu Kulak Üstü Mikrofonlu Kulaklık
7. Sony LinkBuds S Gerçekten Kablosuz Gürültü Önleyici Kulaklık
8. Jabra Elite 3 Gürültü Önleyici Özellikli Kablosuz Bluetooth Kulaklık
9. Tozo T12 Gürültü Önleyici Kablosuz Kulaklıklar
10. 1More SonoFlow Gürültü Önleyici Kulaklık
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11. Srhythm NC95 Hibrit Gürültü Önleyici Kulaklık
12. EarFun Air Pro 3 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık
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