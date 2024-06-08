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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.
Bu içerik 07.06.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Haftanın en çok satanlarından başlıyoruz... Geçen hafta Otomatik Kedi Tuvaleti, Samsung Duvar Tipi Klima, Kindle Elektrikli Kitap, Stanley Ice Flow Termos gibi ürünler fazlasıyla konuşuldu..
Mayıs ayının en çok satın alınan ürünlerinden devam edelim.. Levi's Tişört, Apple AirPods, Stanley Termos ve daha fazlası içerikte.
Şıklığıyla ve rahatlığıyla sık sık tercih edilen Puma Roma Basic spor ayakkabı, takım elbiselerle bile kombinlenebilecek harika bir model. Üstelik Puma Roma Basic Spor Ayakkabı günün fırsatı kapsamında indirime girdi. Aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
Kozmetik tutkunları burada toplanıyor! NYX Bare With Me Kapatıcı, L'Oréal Paris Glotion, MAC Hyper Real™ Makyaj Temizleme Yağı gibi kozmetik ürünleri bu hafta fazlasıyla konuşulanlardan. Görünce sepetinize eklemek isteyeceğiniz, haftanın en çok satılan kozmetik ürünlerini aşağıdaki içerikte bir araya getirdik.
6 Haziran 2024 tarihinli A101'in İnternete Özel Aldın Aldın kataloğundaki iPhone 14 Plus ve SMEG marka küçük ev aletleri bu hafta satışa sunuldu. En çok dikkat çeken ürünler arasında Samsung Beyaz Ev Eşyaları, Marka Saatler, Parfümler ve WMF Düdüklü Tencere Vardı.
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Bayram temizliği yaparken elinizi hızlandıracak ve derinlemesine temizlik yapmanıza yardımcı olacak Karcher marka Basınçlı Temizleyici ve tatil boyunca eğlenceli anlar geçirmenizi sağlayacak Sony Playstation 5, 8 - 15 Haziran 2024 tarihli Şok Aktüel kataloğunun göze çarpan ürünlerindendi. Aşağıdaki içerikte tüm katalogu bulabilirsiniz.
Bayramda tatile gideceklerin mutlak sepetine eklemesi gereken en şık Penti mayolar, bikiniler ve plaj ürünleri %20'ye varan indirimde. Aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
7 Haziran 2024 tarihli BİM Aktüel kataloğunda en çok dikkat çeken ürünler çeyiz ürünleri, yaza hazır olmanızı sağlayacak Golden Rose markasının kozmetik ürünleri ve Alfa Romeo marka elektrikli bisikletti. BİM Aktüel kataloğunun tamamını aşağıdaki içerikte paylaşmıştık.
Yazlık kombinlerinizde kullanmak isteyebileceğiniz, elbise, sandalet, crop top gibi parçalar, %30 indirimliydi. Kaçırılmayacak fiyatlarla en güzel parçalar aşağıda.
Anker kulaklıklar, US Polo Assn. giyim ürünleri, Puma ayakkabılar, Madame Coco ev eşyaları, klimalarda indirim ve daha fazlası aşağıdaki içerikte.
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Bayram kombininiz hazır değilse, içerikteki birbirinden güzel ürünler ile bu sorunu çözebilirsiniz. El öpmeye giderken, bayramlaşırken tercih edebileceğiniz bu bayramlık önerilerini detaylı olarak aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
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