BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 7 Haziran 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 7 Haziran 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
7 Haziran 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 26.999 TL
Kandao 360 Derece Aksiyon Kamerası ve Motosiklet Seti 19.999 TL
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Park Sensörü 749 TL
Moda İkonu Bebekler 249 TL
Senna 65" Ultra HD Google Tv 17.299 TL
Emsan Karnıyarık Tenceresi 649 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 13 TL
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