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BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 7 Haziran 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 7 Haziran 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
31.05.2024 - 12:05 Son Güncelleme: 31.05.2024 - 12:21

7 Haziran 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 26.999 TL

RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 26.999 TL

  • Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

  • Mounty 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.599 TL

  • Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisiklet 3.299 TL

  • Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 999 TL

  • Polosmart Wireless Mikrofon 399 TL

  • Bluetooth Silindir Speaker 389 TL

  • Polosmart Çok Fonksiyonlu Tripod 89 TL

  • Portatif Uyku Tulumu 499 TL

  • Katlanabilir Sırt Çantası 89 TL

En çok tercih edilen elektrikli bisikletlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kandao 360 Derece Aksiyon Kamerası ve Motosiklet Seti 19.999 TL

Kandao 360 Derece Aksiyon Kamerası ve Motosiklet Seti 19.999 TL

  • Motosiklet Intercom Sistemi 1.499 TL

  • Motoware Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 1.199 TL

  • Motosiklet Sırt Çantası 999 TL

  • Makaralı Güneşlik 179 TL

  • Metalize Oto Güneşlik 99 TL

  • Çok Amaçlı El Feneri 175 TL

  • Şarjlı Led Flaşör 59 TL

  • Araç İçi Temizleme Jeli 39 TL

  • Araç İçi Lastik Tamir Kiti 69 TL

  • Araç İçi Numaratör 29 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Park Sensörü 749 TL

Park Sensörü 749 TL

  • Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 849 TL

  • Araç İçi Inverter 699 TL

  • Araç İçi Nemlendirici 349 TL

  • Araç İçi Düzenleyici ve Bardak Tutucu 119 TL

  • Araç içi Çöp Kovası 65 TL

  • Araç İçi File Organizer 79 TL

  • Pvc Koltuk Koruyucu 39 TL

Moda İkonu Bebekler 249 TL

Moda İkonu Bebekler 249 TL

  • Oyuncak Yüzen Hava Araçları 109 TL

  • İlk Magnet Puzzle Seti 179 TL

  • Işıklı Köpük Tabancası 119 TL

Senna 65" Ultra HD Google Tv 17.299 TL

Senna 65" Ultra HD Google Tv 17.299 TL

  • Dijitsu 65' UHD Google Tv 17.299 TL

  • Senna 55' Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL

  • Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.999 TL

  • Senna 50' Frameless Ultra HD Google Tv 10.999 TL

  • Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 10.999 TL

  • Senna 42' Full HD Google Tv 6.999 TL

  • Senna 32' HD Ready Android 13 Smart Tv 4.799 TL

  • Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.199 TL

Emsan Karnıyarık Tenceresi 649 TL

Emsan Karnıyarık Tenceresi 649 TL

  • Emsan Wok Tava 499 TL

  • Emsan Alüminyum Dökğm Sac Tavası 449 TL

  • Izgara Tavası 629 TL

  • Keysmart 4 Bölmeli Deirin Dondurucu 7.999 TL

  • Berlin Düdüklü Tencere Seti 829 TL

  • Chef's Sütlük 129 TL

  • Chef's Yuvarlak Fırın Tepsisi 2'li 299 TL

  • Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünleri 249 TL

  • Dolma Kapağı 37,50 TL

  • Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 189 TL

  • Taşıma Sepeti 139 TL

  • Renkli Çelik Süzgeç 179 TL

  • Kaymaz Tabanlı Çelik Ölçülü Karıştırma Kabı 229 TL

  • Şef Bıçağı 75 TL

  • Chef's Masat 75 TL

  • Chef's Et Dövme Demiri 149 TL

  • Chef's Çelik Satır 199 TL

  • Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 59 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 13 TL

Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 13 TL

  • Kavanoz Kapağı Çeşitleri 1,65 TL

  • Çizgili Kavanoz 1600 cc 49 TL

  • Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 5L 89 TL

  • Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 7,5 Litre 109 TL

  • Sürgülü Kapaklı Erzak Kabı 10 Litre 139 TL

  • Katlanır Temizlik Seti 385 TL

  • Seramik Çay Tabağı 125 TL

  • Büyük Boy Salata Tabağı 69 TL

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