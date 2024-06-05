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ŞOK'a Karcher Basınçlı Yıkama Makinesi Geliyor! 8 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Karcher Basınçlı Yıkama Makinesi Geliyor! 8 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
05.06.2024 - 14:24

ŞOK 8 - 15 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 - 15 Haziran 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Karcher K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi 2.990 TL

Karcher K2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi 2.990 TL

  • Braun 6in1 Erkek Bakım Kiti 1.099 TL, 

  • Mikado Wireless Şarj RGB Işıklı Speaker 599 TL, 

  • Asonic W 900 Ultra Akıllı Saat 399 TL,

  • Petrix Şarjlı Led Masa Lambası 249 T,

  • Slazenger Kadın / Erkek Modal Kumaş Şort 259 TL,

  • Slazenger Erkek Modal Kumaş T-Shirt 229 TL, 

  • Slazenger Erkek Terlik 199 TL, 

  • Slazenger Erkek T-Shirt 229 TL, 

  • Erkek Kapalı Terlik / Sandalet 139 TL ,

  • Erkek Çift Bant Terlik 139 TL,

  • Olta Seti 749 TL, Balıkçı Taburesi 79,95 TL, 

  • 1 litre Sippro Mug 299 TL, 

  • 20 litre Buzzy Termos 599 TL, 

  • 750 ml Paslanmaz Çelik Termos 399 TL, 

  • 500 ml Çelik Termos 199 TL,

  • Kutulu Kemer 64,95 TL,

  • Erkek Boxer 64,95 TL, 

  • 2'li Erkek Bambu Sneaker Çorap 2'li 49,95 TL, 

  • 2'li Erkek Görünmez Babet Çorabı 39,95 TL, 

  • 2'li Kadın Bambu Sneaker Çorap 49,95 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli; 

  • 200 ml Privacy Kadın / Erkek Deodorant Çeşitleri 80 TL, 

  • 1500 ml Cif Krem 57 TL, 

  • 350 gram Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 99 TL,

  • 700 ml Ace Ultra Çamaşır Sulu Sprey Çeşitleri 52 TL

  • 170 gram Ülker Albeni Krabiyem 27 TL

Karcher buharlı makineler için buraya tıklayın.

Babalar günü ürünleri ve yaza özel indirimler için şöyle alalım.

Elektronik;

Elektronik;

Dikey süpürgeler için buraya bakabilirsiniz.

Elektronik kategorisinde en popüler ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Çok satan klimalar burada.

Kurutma makineleri için tıklayın.

Solar güneş panelleri burada.

PS5 oyun konsolu da burada.

En çok tercih edilen buzdolapları burada.

Farklı mobilya seçenekleri için tıklayın.

Tekstil ürünleri;

Tekstil ürünleri;
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