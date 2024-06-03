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ŞOK'a Salça-Et-Kıyma Makinesi Geliyor! 5 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Salça-Et-Kıyma Makinesi Geliyor! 5 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
03.06.2024 - 16:00

ŞOK 5 - 12 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 5 - 12 Haziran 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

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Kamp Ürünleri

Kamp Ürünleri

Kamp ürünleri burada.

Alpina Beyaz Ankastre Set 5.999 TL

Alpina Beyaz Ankastre Set 5.999 TL

  • Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL, 

  • Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 899 TL, 

  • Homend Grillant Tost / Grill Makinesi 1.599 TL 

  • Sinbo Salça - Et - Kıyma Makinesi 1.099 TL

  • Rüya Dikdörtgen Sığ Küçük Saklama Kabı 59,95 TL,

  • Rüya Dikdörtgen Sığ Büyük Saklama Kabı 69,95 TL,

  • Kumsal Dikdörtgen Derin Küçük Saklama Kabı 69,95 TL, 

  • Kumsal Dikdörtgen Derin Büyük Saklama Kabı 79,95 TL

  • Rüya Dikdörtgen XL Saklama Kabı 199 TL

  • Figürlü Pipet 59,95 TL, 

  • 500 ml Lüks Desenli Pipetli Bardak 249 TL, 

  • Mikrofiber El Mopu 169 TL, 

  • 11 litre Vip Ahmet Hamur Leğeni 199 TL, 

  • 8 litre Vip Ahmet Hamur Leğeni 149 TL, 

  • 100x140 cm PVC Masa Örtüsü 74,95 TL, 

  • 140x140 cm PVC Masa Örtüsü 84,95 TL, 

  • Coolbox Bas Parmak Buzluk 24,95 TL 

  • 3 Katlı Yumurtalık 129 TL

Salça - kıyma makineleri burada.

Kahve makineleri burada ve burada.

Elektronik kategorisinde en popüler ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Çok satan klimalar burada.

En çok tercih edilen beyaz eşya listesi için buraya bakın.

En çok tercih edilen çamaşır makinelerini sizin için buraya topladım.

Kumsal Granit Görünümlü 2'li Tava Set 349 TL

Kumsal Granit Görünümlü 2'li Tava Set 349 TL

  • 3'lü Tava Set 499 TL, 

  • Tava Sahan Set 349 TL,

  • Kumsal Sote Tava 399 TL, 

  • 2'li Kumsal Granit Görünümlü Sahan Set 379 TL

  • Kumsal Wok Tava 259 TL

  • Emaye Kızartma Tavası 229 TL, 

  • 1520 cc Kilitli Cam Saklama Kabı 109 TL, 

  • 1040 cc Kilitli Cam Saklama Kabı 74,95 TL, 

  • 640 cc Kilitli Cam Saklama Kabı 69,95 TL, 

  • 35 litre Flexy Sepet 199 TL, 

  • Bambu Kesme Tahtası 99,95 TL, 

  • PLS Saplı Çelik Kasap Bıçağı No:3 59,95 TL, 

  • PLS Saplı Çelik Kasap Bıçağı No:2 54,95 TL, 

  • PLS Saplı Çelik Kasap Bıçağı No:0 44,95 TL, 

  • Satır 149 TL, 

  • Bıçak Bileyici 99,95 TL, 

  • USSU Balta 199 TL

Market Ürünleri;

Market Ürünleri;

Her türlü ürünü bulabileceğiniz yaz fırsatlarını görmek için buraya tıklayın.

İndirimli hijyen ürünleri için tıklayın.

Bayram heyecanı:

Bayram heyecanı:
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Bayram heyecanı;

Bayram heyecanı;

Bayram çikolataları burada.

25 TL Üzeri alışverişlerde;

25 TL Üzeri alışverişlerde;

  • 25 TL üstü alışveriş kampanyasında 300 gram Nescafe Classic Klasik Paket 139 TL, 

  • 3x75 gram Superfresh Ton Balığı 99 TL, 

  • 4x250 gram Burn 80 TL, 

  • 6'lı Ülker Çiziviç 50 TL 

  • 1350 ml Mintax Bulaşık Deterjanı 39 TL

Bayram heyecanı...

Bayram heyecanı...

Bayram çikolataları için buraya tıklayın.

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