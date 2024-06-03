ŞOK'a Salça-Et-Kıyma Makinesi Geliyor! 5 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Salça-Et-Kıyma Makinesi Geliyor! 5 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 5 - 12 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 5 - 12 Haziran 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Kamp Ürünleri
Alpina Beyaz Ankastre Set 5.999 TL
Kumsal Granit Görünümlü 2'li Tava Set 349 TL
Market Ürünleri;
Bayram heyecanı:
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Bayram heyecanı;
25 TL Üzeri alışverişlerde;
Bayram heyecanı...
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