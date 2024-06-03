ŞOK'a Salça-Et-Kıyma Makinesi Geliyor! 5 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL,

Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 899 TL,

Homend Grillant Tost / Grill Makinesi 1.599 TL

Sinbo Salça - Et - Kıyma Makinesi 1.099 TL

Rüya Dikdörtgen Sığ Küçük Saklama Kabı 59,95 TL,

Rüya Dikdörtgen Sığ Büyük Saklama Kabı 69,95 TL,

Kumsal Dikdörtgen Derin Küçük Saklama Kabı 69,95 TL,

Kumsal Dikdörtgen Derin Büyük Saklama Kabı 79,95 TL

Rüya Dikdörtgen XL Saklama Kabı 199 TL

Figürlü Pipet 59,95 TL,

500 ml Lüks Desenli Pipetli Bardak 249 TL,

Mikrofiber El Mopu 169 TL,

11 litre Vip Ahmet Hamur Leğeni 199 TL,

8 litre Vip Ahmet Hamur Leğeni 149 TL,

100x140 cm PVC Masa Örtüsü 74,95 TL,

140x140 cm PVC Masa Örtüsü 84,95 TL,

Coolbox Bas Parmak Buzluk 24,95 TL

3 Katlı Yumurtalık 129 TL

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