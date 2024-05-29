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ŞOK'a Karcher Kablosuz Zemin Temizleme Makinesi Geliyor! 1 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Karcher Kablosuz Zemin Temizleme Makinesi Geliyor! 1 Haziran 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
29.05.2024 - 13:03

ŞOK 1 - 8 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 1 - 8 Haziran 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kadın Pijama Takımı 229 TL

Kadın Pijama Takımı 229 TL

  • Kadın Ribanalı Tek Alt 89,95 TL, 

  • Kadın Krinkıl Kumaş Şort 89,95 TL,

  • Kadın Viskon Şort 119 TL,

  • Chantale Kadın Basic Atlet 79,95 TL, 

  • Kadın Terlik / Sandalet 129 TL, 

  • Kadın Tek Toka Pembe Terlik 99,95 TL, 

  • Kadın Yüksek Taban Terlik 129 TL, 

  • Kadın Babet Çorap 19,95 TL, 

  • 3'lü Kadın Desenli Çorap 39,95 TL 

  • 3'lü Kadın / Erkek Patik Çorap 34,95 TL,

  • 17,5 kg Polisan Quartz Tavan Boyası 399 TL,

  • 10 kg Polisan Quartz İç Cephe Boyası 439 TL,

  • Gokidy Damperli Kamyon / Traktör Taşıyıcı 199 TL,

  • Tren Seti 239 TL,  

  • Bebek Seti 69,95 TL, 

  • Shirli Etkinlik Tahtası 249 TL, 

  • Tekli Poşette Deniz Hayvanları 14,95 TL, 

  • Askeri Set 149 TL, 

  • Helikopter Seti 149 TL, 

  • Pilsan Master Çalışma Masası 799 TL,

  • Power Pedallı Traktör 1.299 TL 

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 1 litre Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 48 TL, 

  • 400 ml Selin Pet Limon Kolonyası 39 TL, 

  • 100 gram Jacobs Monarch 69 TL, 

  • 350 ml Elidor Şampuan ve Saç Kremi Çeşitleri 55 TL

  • 4x70 adet Komili Soft Islak Havlu 60 TL

Küçük ev aletleri ve beyaz eşya;

Küçük ev aletleri ve beyaz eşya;

Dikey süpürgeler için buraya bakabilirsiniz.

Elektronik kategorisinde en popüler ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

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Mobilya;

Mobilya;

Farklı mobilya seçenekleri için tıklayın.

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