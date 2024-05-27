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ŞOK'a Philips Erkek Bakım Seti ve Saç Sakal Şekillendirici Geliyor! 29 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Philips Erkek Bakım Seti ve Saç Sakal Şekillendirici Geliyor! 29 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
27.05.2024 - 12:06

ŞOK 29 Mayıs - 5 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 30 Mayıs 2024 - 5 Haziran 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 6.999 TL

Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 6.999 TL

  • Arzum Lungo Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL, 

  • Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi 799 TL, 

  • Sinbo Saç Şekillendirici ve Düzleştirici Fırça 499 TL, 

  • Sinbo Şarj Edilebilir Saç Kesme Makinesi 449 TL, 

  • Sinbo Dikey Süpürge 3.499 TL,

  • Sinbo Cyclonic Süpürge 2.399 TL,

  • Bordürlü Banyo Havlusu 179 TL, 

  • 4 Çekmeceli Dekoratif Kutu 249 TL, 

  • Ahşap Çerçeveli Yuvarlak Ayna 199 TL, 

  • Çok Amaçlı Ahşap Kutu 199 TL, 

  • Jakarlı El Havlusu 34,95 TL, 

  • 2'li Bordürlü El-Yüz Havlu Seti 99,95 TL, 

  • Jakarlı Yüz Havlusu 79,95 TL, 

  • Kadın / Erkek Mantar Taban Terlik 199 TL, 

  • Kadın Terlik 79,95 TL, 

  • Baskılı Kulplu Mega Hurç 49,95 TL

  • Baskılı Kulplu Maxi Hurç 44,95 TL, 

  • Baskılı Kulplu Midi Hurç 39,95 TL, 

  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 79,95 TL, 

  • 12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 39,95 TL

  • Aksesuar Kutusu 99,95 TL

Dikey süpürgeler için buraya bakabilirsiniz.

17,5 Kg Permolit Tavan Boyası 449 TL

17,5 Kg Permolit Tavan Boyası 449 TL

  • 10 Kg Permolit İç Cephe Boyası 379 TL, 

  • 4+1 Merdiven 599 TL, 

  • Nilson Komütatör 34,95 TL, 

  • Nilson Priz 34,95 TL, 

  • Nilson Anahtar 34,95 TL, 

  • Macromax Expert Temizlik Sistemi 149 TL, 

  • Macromax Sprey Mop 199 TL, 

  • Sillgech Super Bright Cam Mopu 219 TL, 

  • Macromax Flash Temizlik Seti 199 TL, 

  • Klipsli Mop 199 TL, 

  • Macromax Tablet Mop 199 TL,

  • Macromax Pedallı Spin Mop 319 TL,

  • 2 Kapaklı 4 Bölmeli Geniş Dolap 1.299 TL, 

  • Tek Kapaklı 8 Bölmeli Dolap 999 TL, 

  • 2 Kapaklı 4 Bölmeli Dolap 1.149 TL, 

  • Duş Başlığı Seti 59,95 TL, 

  • Dikdörtgen Ayna 349 TL,

  • Bambu Katlanır Çamaşır Sepeti 599 TL

Hijyen Ürünleri;

Hijyen Ürünleri;

Haşere ilaçları için buraya bakabilirsiniz.

Şampuan çeşitleri için buraya, ped çeşitleri için buraya tıklayın.

Güneş Koruyucular;

Güneş Koruyucular;

Güneş koruyucular için buraya tıklayın.

Gıda Ürünleri;

Gıda Ürünleri;

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 8x12,5 gram La Vache Qui Rit Üçgen Peynir 25 TL,

  • 80 gram Nescafe Gold Crema Yumuşak İçim Kahve 55 TL, 

  • 12'li Şölen Luppo Sandviç Kek 40 TL, 

  • 4x1 litre Fuse Tea Şeftali 65 TL

  • 70'li Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Tableti 299 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Elektronik;

Elektronik;

Philps Erkek Bakım Seti burada.

Philips Saç Sakal Şekillendiriciler için buraya bakabilirsiniz.

Epilasyon aletleri için buraya, saç şekillendiriciler için buraya tıklayın.

Elektronik kategorisinde en popüler ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Çok satan klimalar burada.

Philips BHD510/10 Saç Kurutma Makinesi'nin özelliklerine şuradan ulaşabilirsiniz.

Mobilya;

Mobilya;

İhtiyacınız olan mobilya ürünlerini almadan önce sizin için bir araya getirdiğimiz indirimli mobilya ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Tekstil Ürünleri;

Tekstil Ürünleri;
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