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İyonik Bakım Teknolojisiyle Öne Çıkan Philips Saç Kurutma Makinesi BHD510/10 Alınır mı? Sizin İçin İnceledik!

etiket İyonik Bakım Teknolojisiyle Öne Çıkan Philips Saç Kurutma Makinesi BHD510/10 Alınır mı? Sizin İçin İnceledik!

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 18:51

Eğer saç bakım rutininize yeni bir soluk getirecek bir araç arıyorsanız, Philips Saç Kurutma Makinesi BHD510/10, etkileyici performansı ve kullanıcıya uygun özellikleri ile ön plana çıkan bir ürün. Hem günlük kullanımınızda hem de profesyonel gereksinimlerinizde ideal sonuçlar elde etmenizi sağlayacak olan bu saç kurutma makinesi, en yeni teknoloji ile tasarlanmış. Teknik özellikleri ve kullanıcı yorumlarıyla hep birlikte detaylı bir şekilde inceleyelim.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 17.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Philips Saç Kurutma Makinesi BHD510/10

Philips Saç Kurutma Makinesi BHD510/10

Saç bakım rutininizin vazgeçilmezi olacak bir cihaz arıyorsanız, Philips Saç Kurutma Makinesi BHD510/10, güçlü performansı ve kullanıcı dostu özellikleri ile dikkat çekiyor. Hem günlük kullanımda hem de profesyonel ihtiyaçlarda mükemmel sonuçlar sunan bu saç kurutma makinesi, en son teknoloji ile donatılmış. Hep beraber inceliyoruz.

ThermoProtect Teknolojisi

ThermoProtect Teknolojisi

Bu yenilikçi teknoloji, saçınızı aşırı ısınmadan koruyarak optimum kurutma sıcaklığını sağlar. Böylece saçlarınız hem hızlı kurur hem de doğal nemini kaybetmez.

Soğuk Hava Üfleme

Soğuk Hava Üfleme

Saç stilinizi sabitlemek için ideal olan soğuk hava üfleme özelliği ile saçınıza son dokunuşu yapabilirsiniz. Bu özellik, özellikle dalgalı ve kıvırcık saçların şeklini uzun süre korumasına yardımcı olur.

2100W Güç ve Hız

2100W Güç ve Hız

Philips BHD510/10, 2100W motor gücü ile saçlarınızı hızlı ve etkili bir şekilde kurutmanıza olanak tanır. Güçlü hava akışı sayesinde zaman tasarrufu sağlarken, yüksek performans sunar.

İyonik Bakım

İyonik Bakım

Philips BHD510/10, negatif iyonlar üreterek saçınızın kabarmasını önler ve daha pürüzsüz, parlak bir görünüm kazandırır. İyonik bakım özelliği, saçlarınızın elektriklenmesini engelleyerek yumuşak bir dokuya sahip olmasına yardımcı olur.

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Saçınıza Uyum Sağlayan Başlıklar

Saçınıza Uyum Sağlayan Başlıklar

Ürünle birlikte gelen dar kurutma başlığı, saçınızı şekillendirmek ve yoğunlaştırmak için idealdir. Başlıklar, profesyonel sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.

Ayarlanabilir Hız ve Isı Ayarları

Ayarlanabilir Hız ve Isı Ayarları

Farklı saç tipleri ve stiller için 6 farklı hız ve ısı ayarı sunar. Bu sayede saçınızı dilediğiniz gibi şekillendirebilir, hassas ve kontrollü bir kurutma deneyimi yaşayabilirsiniz.

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

GENEL ÖZELLİKLER

  • Kullanım Tipi Standart

  • Hız Ayarı 2 kademeli

  • Isı Ayarı 3 kademeli

  • İdeal Isı Ayarı Var

  • Soğuk Hava Var

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • Güç 2300 W

  • İyon Teknolojisi Var

  • Hava Filtresi Var

  • Diğer Özellikler

  •  Aşırı Isınma Emniyeti 

  • DC Motor Hızlı Kurutma 

TASARIM

  • Kablo Uzunluğu 180 cm 

  • Asma Kancası Var

AKSESUAR

  • Difüzör Var

  • Dar Başlık Var

Kullanıcı yorumları:

Kullanıcı yorumları:

  • > 'Bir tane kendime, bir tanede yakınıma aldım. 2 kademeli sıcaklık ayarı mevcut. Turbo tuşu ile gayet randıman alabiliyorsunuz. Elektriklenme yapmıyor. Alacaklara tavsiye ederim.'

  • > 'Harika bir makine. Sinbo marka makinem arıza yaptığında bunu almaya karar verdim. İyi ki almışım. Sağlam ve kaliteli bir malzemeden yapılmış. İşimi fazlasıyla gördü'

  • > 'Ağır değil ve fön konusunda başarılı.'

  • > 'Kalın telli gür saçlarımı kısa zamanda elektriklenmeden kurutuyor, vigosu küçük olduğu için biraz daha uzun sürüyor vigo kullandığımda kurutmak ama rahatsız edecek ya da daha pahalı bi ürünü tercih edecek kadar da uzun değil, üründen çok memnunum.'

Aradığınız kurutma makinesinin Philips Saç Kurutma Makinesi BHD510/10 olduğuna karar verdiyseniz, burada bulabilirsiniz.

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