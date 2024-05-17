İyonik Bakım Teknolojisiyle Öne Çıkan Philips Saç Kurutma Makinesi BHD510/10 Alınır mı? Sizin İçin İnceledik!
İyonik Bakım Teknolojisiyle Öne Çıkan Philips Saç Kurutma Makinesi BHD510/10 Alınır mı? Sizin İçin İnceledik!
Eğer saç bakım rutininize yeni bir soluk getirecek bir araç arıyorsanız, Philips Saç Kurutma Makinesi BHD510/10, etkileyici performansı ve kullanıcıya uygun özellikleri ile ön plana çıkan bir ürün. Hem günlük kullanımınızda hem de profesyonel gereksinimlerinizde ideal sonuçlar elde etmenizi sağlayacak olan bu saç kurutma makinesi, en yeni teknoloji ile tasarlanmış. Teknik özellikleri ve kullanıcı yorumlarıyla hep birlikte detaylı bir şekilde inceleyelim.
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Bu içerik 17.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Philips Saç Kurutma Makinesi BHD510/10
ThermoProtect Teknolojisi
Soğuk Hava Üfleme
2100W Güç ve Hız
İyonik Bakım
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Saçınıza Uyum Sağlayan Başlıklar
Ayarlanabilir Hız ve Isı Ayarları
Teknik özellikleri ise şu şekilde:
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