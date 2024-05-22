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ŞOK'a Hoower 10 kg Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 25 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Hoower 10 kg Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 25 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
22.05.2024 - 10:59

ŞOK 25 Mayıs - 1 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 25 Mayıs 2024 - 1 Haziran 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı 279 TL

Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı 279 TL

  • Kadın Ribanalı Atlet 99,95 TL, 

  • Polaris Kadın Ayakkabı 449 TL, 

  • Çocuk Aksesuarlı Terlik 99,95 TL, 

  • Kadın Terlik 89,95 TL 

  • Erkek Çapraz Terlik 89,95 TL 

  • Kadın Pijama Takımı 229 TL, 

  • Kız Çocuk Pijama Takımı 189 TL, 

  • 3'lü Erkek / Kadın Sneaker Çorabı 34,95 TL, 

  • Ribanalı Straplez Sütyen 199 TL, 

  • Minimizer Sütyen 159 TL, 

  • 2'li Kadın Ribanalı Slip 59,95 TL, 

  • 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 69,95 TL,

  • Gokidy Küçük Uzay Yolu 299 TL,

  • Top Atar 249 TL, 

  • Robot 249 TL, 

  • Küpstem Eğitici Küpler 249 TL, 

  • Uzay Serisi Gezegen Keşif Serisi 349 TL, 

  • Bebek Manav Seti 249 TL, 

  • Bebek Kasiyer Seti 249 TL, 

  • Metal İş Makineleri 79,95 TL, 

  • Manken Bebek Oyun Seti 149 TL ,

  • Kidzy Kuaför Seti 59,95 TL,

  • 6'lı Duracell Simply AA Kalem Pil 99,95 TL, 

  • 6'lı Duracell Simply AAA İnce Kalem Pil 99,95 TL,

  • 3'lü Duracell Simply 2032 Lityum Düğme Pil 3V  79,95 TL

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 272 gram Ülker Dido Trio XXL 69 TL, 

  • 250 gram Tchibo Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve 89 TL, 

  • 900 gram Tat Ketçap 52 TL,

  • 4x52 adet Uni Baby Aktif Islak Havlu 59 TL

Masa Sandalye;

Masa Sandalye;

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Elektronik;

Elektronik;

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