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ŞOK'a Dualcool Plus Inverter Wifi Duvar Tipi Klima Geliyor! 22 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Dualcool Plus Inverter Wifi Duvar Tipi Klima Geliyor! 22 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
20.05.2024 - 16:53

ŞOK 22 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 22 Mayıs 2024 - 29 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Pilsan Akülü Traktör 6V 2.499 TL

Pilsan Akülü Traktör 6V 2.499 TL

  • Petrix Solar Bahçe Aydınlatma 159 TL, 

  • Petrix Solar Yanma Efektli Bahçe Aydınlatması 149 TL

  • Petrix Solar Renkli Top Led Işık 239 TL

  • 50'li Tealight 69,90 TL

  • 10 metre Solar Led Işık 169 TL

  • Metalik Top Mum 39,90 TL

  • Ledolet Sosoft Flament Led Ampul 59,95 TL

  • Çift Kanat Sineklik 39,95 TL

  • Tek Kanat Sineklik 34,95 TL

  • Çantalı Piknik Örtüsü 169 TL

  • Kılıflı Piknik Örtüsü 139 TL

  • 140x140 cm PVC Masa Örtüsü 84,95 TL

  • 100x140 cm PVC Masa Örtüsü 74,95 TL

  • Kadın Tokalı Terlik 99,95 TL

  • Kadın / Erkek Çift Toka Terlik 99,95 TL

  • Kadın Aksesuarlı Terlik 99,95 TL

  • Kadın Örgü Bant Terlik 99,95 TL

  • Kapı Önü Paspası 59,95 TL

  • Bienwood Bie Ahşap 3 Katlı Ayakkabılık 149 TL

  • Bienwood Bie Ahşap Basamak 379 TL

  • Bienwood Bie Çok Amaçlı 4 Katlı Raf 429 TL

  • Gokidy Sök Tak Çiftçi Araçlar 129 TL

  • Dorseli Spor Araba Seti 199 TL

  • Matchbox Üçlü Arabalar 179 TL

  • Anchantimals Küçük Kardeşler ve Hayvan Arkadaşları 179 TL

  • 4'lü Oyun Hamuru 59,95 TL 

  • Polly Pocket Araba ve Hayvan Arkadaşı 149 TL

Sümbül Saksı Çeşitleri 14,95 TL - 34,95 TL

Sümbül Saksı Çeşitleri 14,95 TL - 34,95 TL

  • Lale Saksı Çeşitleri 11,95 TL - 34,95 TL

  • Truva Saksı Çeşitleri 16,90 TL - 62,90 TL

  • Kristal Orkide Saksı 19,95 TL - 34,95 TL 

  • Truva Balkon Saksı Çeşitleri 36,90 TL - 59,90 TL

  • Orkide Saksı 99,95 TL

  • 20 metre Bahçe Hortumu 299 TL

  • 7 Fonksiyonly Su Tabancası 99,95 TL

  • El Testeresi 79,95 TL

  • Saplı Keser 89,95 TL

  • Çatal Çekiç / Çapa 69,95 TL

  • Metal Bahçe Tırmığı 79,95 TL

  • Bağ Makası 99,95 TL 

  • Speed Nitril Kaplı Örme Eldiven 19,95 TL

  • Sky Antrasit Katlanır Masa 479 TL

  • Elit Rattan Desen Masa 1.199 TL

  • Eylül Koltuk 699 TL

  • Plastik Kollu Sandalye 269 TL

  • Maya Rattan Desen Koltuk 499 TL 

  • Elit Rattan Desen Koltuk 749 TL

  • Sunset Koltuk 749 TL

  • Büyük Tabure 99,95 TL

  • Kral Rattan Desen Tavure 149 TL

  • Sky Katlanır Koltuk 449 TL

  • Elit Rattan Desen Sehpa 199 TL

  • Deve Tabanı Salon Bitkisi 169 TL

  • Sümbül Sulama Kabı 44,95 TL

  • Ahşap Saplı Rüzgar Gülü 69,95 TL 

  • 10 litre Çiçek Toprağı 22,50 TL

Hijyen ürünleri;

Hijyen ürünleri;

Market ürünleri;

Market ürünleri;

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 200 gram Eti Lifalif Vişne Kakao Granola 49 TL,

  • 3x180 gram Pınar Labne 86 TL, 

  • 8'li Papia Biocare Kağıt Havlu 77 TL

  • 1500 ml Fairy Losyon 77 TL

Beyaz eşya;

Beyaz eşya;

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Mobilya;

Mobilya;

İhtiyacınız olan mobilya ürünlerini almadan önce sizin için bir araya getirdiğimiz indirimli mobilya ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

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