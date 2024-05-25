İndirim Günleri Başlıyor! 25 - 31 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Akel Midi Fırın 1.599 TL

Homend Elektrikli Katlanabilir Cezve 399 TL

Arzum Starblend Blender Seti 1.799 TL

Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.199 TL

Sinbo Buharlı Kırışık Giderci 599 TL

Sinbo Yağ Ölçer Akıllı Bluetooth Baskül 219 TL

Aprilla Saç Düzleştirici 219 TL

Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL

Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL

Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 2.799 TL

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