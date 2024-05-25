İndirim Günleri Başlıyor! 25 - 31 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 25 - 31 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 25 - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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25 Mayıs 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Peynes Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 109,50 TL
Eti Lifalif Yulaf Ezmesi Çeşitleri 29,50 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
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30 Mayıs 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Volta YIDE Elektrikli Moped 31.990 TL
JVC 70'' 4K Ultra HD Smart TV 24.999 TL
Flavel Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 9.999 TL
Homed Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.399 TL
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Borcam Mutfak Yardımcıları Seti 4 Parça 259 TL
Metaltex Karma Kek Kalıbı 149 TL
Pafu Zola Yataklı Üçlü Koltuk 4.799 TL
Erinöz Alüminyum Oturma Grubu 6.999 TL
Piranha Dekupaj Testere 499 TL
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Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 699 TL
26'' Jant Bisiklet 2.899 TL
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31 Mayıs 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Keysmart Nofrost Buzdolabı 9.999 TL
Polosmart Göz Altı Masaj Aleti 119 TL
APE RYDER Orta Süspansiyonlu Buffalo-E E-Bike 39.999 TL
Hisar Optima Karnıyarık Tencere 649 TL
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL
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Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 1870 cc 149 TL
Barbie Lisanslı Oyun Çadırı 299 TL
Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 699 TL
ŞOK 25 Mayıs - 1 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı 279 TL
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Masa Sandalye;
Elektronik;
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