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İndirim Günleri Başlıyor! 25 - 31 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 25 - 31 Mayıs Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
25.05.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 25 - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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25 Mayıs 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Peynes Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 109,50 TL

Peynes Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 109,50 TL
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  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 175 TL

  • Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar 500 gr 150 TL

  • Birşah Homojenize Ypğurt 1,5 Kg 49 TL

  • Torku Dana Kangal Sucuk 350 gr 195 TL

  • Beşler Dana Kangal Sucuk 350 gr 155 TL

  • Nar / Aras / Torku / Borşeker Toz Şeker 1 Kg 31,90 TL

  • Doğuş Rize Çayı 1 Kg 119,50 TL

  • Zeo Siyah Zeytin 900 gr 129 TL

  • Colgate Ağız Bakım Suyu 500 ml 49,90 TL

  • Neutrogena Hızlı Emilen Bakım Kremi 200 ml 69 TL

  • Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 69 TL

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi Çeşitleri 29,50 TL

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi Çeşitleri 29,50 TL
onedio.com

  • Eti Etimek 143 gr 22,50 TL

  • Eti Cicibebe Bisküvi 172 gr 19,90 TL

  • Eti Cin Soslu Bisküvi 13x25 gr 31,50 TL

  • Eti Nero Kremalı Kakaolu Bisküvi 4x110 gr 39,90 TL

  • Etibenimo Bisküvi 3x80 gr 34,50 TL

  • Eti Mini Popkek 10x18 gr 26,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;
onedio.com

  • Finish Quantum Max Karbonat Etkili Bulaşık Makinesi Kapsülü 62'li 289 TL 

  • Colgate Total Diş Macunu 150 ml 59,90 TL

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onedio.com
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30 Mayıs 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Volta YIDE Elektrikli Moped 31.990 TL

Volta YIDE Elektrikli Moped 31.990 TL
onedio.com

JVC 70'' 4K Ultra HD Smart TV 24.999 TL

JVC 70'' 4K Ultra HD Smart TV 24.999 TL
onedio.com

  • Toshiba 55'' Ultra HD Android TV 13.999 TL

  • Onvo 50'' Ultra HD Android 13 Smart LED TV 10.999 TL

  • JVC 32'' HD Smart LED TV 5.399 TL

  • Piranha 9635 Full HD PC Kamera 149 TL

  • Piranha Bluetooth Mouse 159 TL

Flavel Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 9.999 TL

Flavel Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 9.999 TL
onedio.com

En çok tercih edilen çamaşır makinelerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Sepetleri dolduran buzdolabı modellerine de buradan göz atabilirsiniz.

Homed Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.399 TL

Homed Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.399 TL
onedio.com

  • Akel Midi Fırın 1.599 TL

  • Homend Elektrikli Katlanabilir Cezve 399 TL

  • Arzum Starblend Blender Seti 1.799 TL

  • Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.199 TL

  • Sinbo Buharlı Kırışık Giderci 599 TL

  • Sinbo Yağ Ölçer Akıllı Bluetooth Baskül 219 TL

  • Aprilla Saç Düzleştirici 219 TL

  • Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL

  • Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL

  • Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 2.799 TL

En çok tercih edilen filtre kahve makineleri burada.

Türk kahvesi makinelerinde en çok tercih edilenler burada.

En çok satın alınan basküller burada.

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Borcam Mutfak Yardımcıları Seti 4 Parça 259 TL

Borcam Mutfak Yardımcıları Seti 4 Parça 259 TL
onedio.com

  • Dönen Bambu Sunum Tablası 149 TL

  • Yuvarlak Tepsi 49,90 TL

  • Renkli Desenli Cam Tabak 17,50 TL

  • Borosilikat Desenli Limonata Bardağı 39,50 TL

  • Cam Sunum Kasesi 19,50 TL

  • Beslenme Kutusu 24.90 TL

  • Kulplu Kesim Panosu 55 TL

Mutfak kategorisinde yer alan fırsat ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Metaltex Karma Kek Kalıbı 149 TL

Metaltex Karma Kek Kalıbı 149 TL
onedio.com

  • Kapaklı Hazneli Rende 59,90 TL

  • Kulplu Süzgeç Badya 2'li 42,50 TL

  • Tek Fiyat Katlanır Ürünler 29,90 TL

  • Silikon Bulaşıklık ve Hamur Matı 79,90 TL

Pafu Zola Yataklı Üçlü Koltuk 4.799 TL

Pafu Zola Yataklı Üçlü Koltuk 4.799 TL
onedio.com

  • Ruum Store Vega Meşe Komidin 599 TL

  • Çift Kişilik Baza Başlık Set 7.199 TL

  • Tek Kişilik Baza Başlık Set 3.799 TL

  • Aura Pocket Yaylı Yatak 160c200 cm 5.699 TL

  • Balance Bonel Yaylı Yatak 160x200 cm 3.699 TL

  • Dynamic Bonel Yaylı Yatak 90x190 cm 1.999 TL

  • Relax Süngerli Yatak 90x190 cm 1.599 TL

Erinöz Alüminyum Oturma Grubu 6.999 TL

Erinöz Alüminyum Oturma Grubu 6.999 TL
onedio.com

  • Kamp Yatağı 949 TL

  • Lüks Katlanabilir Plaj / Piknik Sandalyesi 399 TL

  • Desenli Kamp Sandalyesi 269 TL

  • Çizgili Plaj Sandalyesi 249 TL

  • Kiwi Elektrikli Çim Biçme Makinesi 1.999 TL

Piranha Dekupaj Testere 499 TL

Piranha Dekupaj Testere 499 TL
onedio.com

  • Piranha Mini Kompresör 499 TL

  • Piranha Lazermetre 499 TL

  • Aprilla Katlanabilen Şarjlı Vidalama 249 TL

  • Piranha Pil Ölçüm Cihazı 79,90 TL

Yapı market fırsat ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın!

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Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 699 TL

Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 699 TL
onedio.com

Ev yaşam ürünlerinde yer alan indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

26'' Jant Bisiklet 2.899 TL

26'' Jant Bisiklet 2.899 TL
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31 Mayıs 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

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Gıda ürünlerinde yer alan indirimlere buradan da göz atmayı unutmayın!

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Keysmart Nofrost Buzdolabı 9.999 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı 9.999 TL
onedio.com

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.999 TL

  • 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.999 TL

  • 8 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL

En çok tercih edilen çamaşır makinelerini sizin için buraya topladım.

En beğenilen kurutma makinelerine de buradan ulaşabilirsiniz.

Polosmart Göz Altı Masaj Aleti 119 TL

Polosmart Göz Altı Masaj Aleti 119 TL
onedio.com

  • Polosmart Lady Shaver 359 TL

  • Polosmart Wag Maşası 499 TL

  • Polosmart Makyaj Fırça Seti 7'li 159 TL

  • Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL

  • 16 Uçlu Kulak Temizleme Seti 59 TL

  • Polosmart Tıraş Makinesi 299 TL

  • Led Işıklı Şarjlı Ayna 139 TL

  • Polosmart Nostaljik FM Radyo 599 TL

  • Polosmart Kablosuz Speaker 239 TL

  • Elektronik Mıknatıslı Yazı Tahtası 159 TL

  • Nautica TWS Kulaklık 499 TL

  • Polosmart Akım Krumalı Priz 329 TL

  • SGS Bahçe Tipi Uzatma Kablosu 599 TL

Çok tercih edilen saç düzleştiricisi modellerine buradan bakabilirsiniz.

APE RYDER Orta Süspansiyonlu Buffalo-E E-Bike 39.999 TL

APE RYDER Orta Süspansiyonlu Buffalo-E E-Bike 39.999 TL
onedio.com

  • APE RYDER Buffalo E-Bike 29.999 TL

  • RKS BN5 PRO E-Bike 19.999 TL

Elektrikli bisikletlerde yer alan fırsatlar burada.

Hisar Optima Karnıyarık Tencere 649 TL

Hisar Optima Karnıyarık Tencere 649 TL
onedio.com

  • Derin Çelik Tencere 599 TL

  • Hisar Optima Çelik Servis Ürünleri 99 TL

  • Hisar Optima Çelik Çaydanlık 749 TL

  • Güral Porselen 12 Kişilik Altın File Rölfeyli Yemek Takımı 2.499 TL

  • Hisar Optima Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.399 TL

  • LAV Altın Rimli Keops Meşrubat Bardağı 3'lü 139 TL

  • LAV Altın Rimli Keops Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 85 TL

  • LAV Altın Rimli Keops Su Bardağı 3'lü 139 TL

  • Chef's Pro Wok Tava 239 TL

  • Mehtap Karnıyarık Tencere 429 TL

  • Mehtap Tava 249 TL

  • Mehtap Sahan 199 TL

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL
onedio.com

  • Range Sopt Cleaner Koltuk Halı Temizleme Makinesi 3.499 TL

  • Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge 9.999 TL

  • Fakir Tost Makinesi 1.599 TL

  • Kumtel Inox Panel Sürgülü Aspiratör 1.099 TL

  • Kumtel Mini Fırın 1.199 TL

  • Kelebek Kurutmalık 379 TL

  • Ütü Masası 499 TL

  • Ütü Masası Kılıfı 65 TL

  • İki Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap 1.499 TL

  • 3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.249 TL

  • Relax Musluklu Çelik Termos 1.199 TL

  • Modüler Raf 299 TL

  • Şeffaf Raf Örtüsü 35 TL

  • Kapaklı Silikon Buzluk 29,50 TL

  • Standlı Sıvı Sabunluk 2'li 299 TL

  • Renklı Çocuk Askı Seti 6'lı 25 TL

  • Tek Fiyat Plasitk Ürünler 16,90 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimler burada.

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Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 1870 cc 149 TL

Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 1870 cc 149 TL
onedio.com

  • Paşabahçe Elysia Sürahi 940 cc 99 TL

  • Paşabahçe Landmark Kavanoz 750 cc 99 TL

  • Paşabahçe Landmark Kavanoz 1365 cc 119 TL

  • Paşabahçe Landmark Kavanoz 2570 cc 139 TL

  • Paşabahçe Elysia Dondurmalık 2'li 99 TL

  • Paşabahçe Elysia Kase 4'lü 175 TL

  • Paşabahçe Elysia Çay Bardağı 6'lı 179 TL

  • Paşabahçe Elysia Çay Bardağı Altlığı 2'li 89 TL

  • Glass in love Cam Büyük Kase 139 TL

  • Glass in love Cam Kahve Fincan Seti 169 TL

  • Glass in love Cam Kurabiyelik 99 TL

  • Glass in love Akasya Kapaklı Cam Bahharatlık 35 TL

  • Glass in love Cam Çerezlik 6'lı 139 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 79 TL

  • Glass in love Simli Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 250 ml 89 TL

  • Emsan 4 Bölmeli Kek Kalıbı 349 TL

  • Dekoratif Ahşap Tepsi 189 TL

  • Okyanus Ahşap Görünümlü Servis Gereçleri 45 TL

  • Okyanus Ahşap Görünümlü Muutfak Gereçleri 45 TL

  • Kağıt Sufle / Muffin Kabı 25 TL

Barbie Lisanslı Oyun Çadırı 299 TL

Barbie Lisanslı Oyun Çadırı 299 TL
onedio.com

  • Barbie Pipetli Bardak Süsleme Seti 279 TL

  • Offroad Dev Oyuncak Araba 399 TL

  • Takı Yapma Boncuk Seti 99 TL

Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 699 TL

Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 699 TL
onedio.com

  • Molinella Baskılı Çift Kişilik Pike Takımı 599 TL

  • Kapitoneli Yastık 145 TL

  • Brode Perde 300x260 cm 359 TL

  • Çift Kişilik Kapitonel Yatak Alezi 215 TL

  • Tek Kişilik Kapitonel Yatak Alezi 159 TL

  • Yastık Alezi 149 TL

  • Fon Perde 140x260 cm 139 TL

  • Düz Stor Perde 150x200 cm 379 TL

  • Naturalove Büyük Boy Saplı Sepet 159 TL

  • Naturalove Orta Boy Saplı Sepet 139 TL

  • Naturalove Küçük Boy Saplı Sepet 99 TL

  • Amerikan Servis 49 TL

  • Naturalove Büyük Boy Sepet 85 TL

  • Naturalove Orta Boy Sepet 75 TL

  • Naturalove Küçük Boy Sepet 49 TL

  • Naturalove Bardak Altlığı 12,50 TL

  • Molinella Koltuk Örtüsü 170x310 cm 149 TL

  • Lüks Pelüş Banyo Paspas Seti 259 TL

  • Saten Şortlu Takım 155 TL

  • Gold Terlik 59 TL

  • Yaprak Desenli Terlik 59 TL

  • Tek Bantlı Terlik 59 TL

ŞOK 25 Mayıs - 1 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı 279 TL

Kadın / Erkek Ekose Pijama Takımı 279 TL
onedio.com

  • Kadın Ribanalı Atlet 99,95 TL, 

  • Polaris Kadın Ayakkabı 449 TL, 

  • Çocuk Aksesuarlı Terlik 99,95 TL, 

  • Kadın Terlik 89,95 TL 

  • Erkek Çapraz Terlik 89,95 TL 

  • Kadın Pijama Takımı 229 TL, 

  • Kız Çocuk Pijama Takımı 189 TL, 

  • 3'lü Erkek / Kadın Sneaker Çorabı 34,95 TL, 

  • Ribanalı Straplez Sütyen 199 TL, 

  • Minimizer Sütyen 159 TL, 

  • 2'li Kadın Ribanalı Slip 59,95 TL, 

  • 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 69,95 TL,

  • Gokidy Küçük Uzay Yolu 299 TL,

  • Top Atar 249 TL, 

  • Robot 249 TL, 

  • Küpstem Eğitici Küpler 249 TL, 

  • Uzay Serisi Gezegen Keşif Serisi 349 TL, 

  • Bebek Manav Seti 249 TL, 

  • Bebek Kasiyer Seti 249 TL, 

  • Metal İş Makineleri 79,95 TL, 

  • Manken Bebek Oyun Seti 149 TL ,

  • Kidzy Kuaför Seti 59,95 TL,

  • 6'lı Duracell Simply AA Kalem Pil 99,95 TL, 

  • 6'lı Duracell Simply AAA İnce Kalem Pil 99,95 TL,

  • 3'lü Duracell Simply 2032 Lityum Düğme Pil 3V  79,95 TL

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 272 gram Ülker Dido Trio XXL 69 TL, 

  • 250 gram Tchibo Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve 89 TL, 

  • 900 gram Tat Ketçap 52 TL,

  • 4x52 adet Uni Baby Aktif Islak Havlu 59 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Masa Sandalye;

Masa Sandalye;
onedio.com

Bahçe mobilyalarını burada bulabilirsiniz.

Farklı ahşap yemek masalarını burada bulabilirsiniz.

Elektronik;

Elektronik;
onedio.com

Elektronik kategorisinde en popüler ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Çok satan klimalar burada.

En çok tercih edilen beyaz eşya listesi için buraya bakın.

Çamaşır kurutma makinesi arıyorsanız en çok tercih edilen modellere buradan göz atabilirsiniz.

En çok tercih edilen çamaşır makinelerini sizin için buraya topladım.

En beğenilen kurutma makinelerine de buradan ulaşabilirsiniz.

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