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25 - 31 Mayıs 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 25 - 31 Mayıs 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
24.05.2024 - 16:49

25 Mayıs 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 25 Mayıs 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Peynes Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 109,50 TL

Peynes Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 109,50 TL

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 175 TL

  • Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar 500 gr 150 TL

  • Birşah Homojenize Ypğurt 1,5 Kg 49 TL

  • Torku Dana Kangal Sucuk 350 gr 195 TL

  • Beşler Dana Kangal Sucuk 350 gr 155 TL

  • Nar / Aras / Torku / Borşeker Toz Şeker 1 Kg 31,90 TL

  • Doğuş Rize Çayı 1 Kg 119,50 TL

  • Zeo Siyah Zeytin 900 gr 129 TL

  • Colgate Ağız Bakım Suyu 500 ml 49,90 TL

  • Neutrogena Hızlı Emilen Bakım Kremi 200 ml 69 TL

  • Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 69 TL

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi Çeşitleri 29,50 TL

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi Çeşitleri 29,50 TL

  • Eti Etimek 143 gr 22,50 TL

  • Eti Cicibebe Bisküvi 172 gr 19,90 TL

  • Eti Cin Soslu Bisküvi 13x25 gr 31,50 TL

  • Eti Nero Kremalı Kakaolu Bisküvi 4x110 gr 39,90 TL

  • Etibenimo Bisküvi 3x80 gr 34,50 TL

  • Eti Mini Popkek 10x18 gr 26,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Finish Quantum Max Karbonat Etkili Bulaşık Makinesi Kapsülü 62'li 289 TL 

  • Colgate Total Diş Macunu 150 ml 59,90 TL

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