BİM'e Elektrikli Bisiklet Geliyor! 31 Mayıs 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Elektrikli Bisiklet Geliyor! 31 Mayıs 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
31 Mayıs 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Keysmart Nofrost Buzdolabı 9.999 TL
Polosmart Göz Altı Masaj Aleti 119 TL
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APE RYDER Orta Süspansiyonlu Buffalo-E E-Bike 39.999 TL
Hisar Optima Karnıyarık Tencere 649 TL
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL
Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 1870 cc 149 TL
Barbie Lisanslı Oyun Çadırı 299 TL
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Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 699 TL
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