Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
BİM'e Elektrikli Bisiklet Geliyor! 31 Mayıs 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Elektrikli Bisiklet Geliyor! 31 Mayıs 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
24.05.2024 - 11:30 Son Güncelleme: 24.05.2024 - 11:34

31 Mayıs 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

👇

👇

Gıda ürünlerinde yer alan indirimlere buradan da göz atmayı unutmayın!

👇

👇

Keysmart Nofrost Buzdolabı 9.999 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı 9.999 TL

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.999 TL

  • 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.999 TL

  • 8 Kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL

En çok tercih edilen çamaşır makinelerini sizin için buraya topladım.

En beğenilen kurutma makinelerine de buradan ulaşabilirsiniz.

Polosmart Göz Altı Masaj Aleti 119 TL

Polosmart Göz Altı Masaj Aleti 119 TL

  • Polosmart Lady Shaver 359 TL

  • Polosmart Wag Maşası 499 TL

  • Polosmart Makyaj Fırça Seti 7'li 159 TL

  • Kaş Düzeltme Cihazı 139 TL

  • 16 Uçlu Kulak Temizleme Seti 59 TL

  • Polosmart Tıraş Makinesi 299 TL

  • Led Işıklı Şarjlı Ayna 139 TL

  • Polosmart Nostaljik FM Radyo 599 TL

  • Polosmart Kablosuz Speaker 239 TL

  • Elektronik Mıknatıslı Yazı Tahtası 159 TL

  • Nautica TWS Kulaklık 499 TL

  • Polosmart Akım Krumalı Priz 329 TL

  • SGS Bahçe Tipi Uzatma Kablosu 599 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

APE RYDER Orta Süspansiyonlu Buffalo-E E-Bike 39.999 TL

APE RYDER Orta Süspansiyonlu Buffalo-E E-Bike 39.999 TL

  • APE RYDER Buffalo E-Bike 29.999 TL

  • RKS BN5 PRO E-Bike 19.999 TL

Hisar Optima Karnıyarık Tencere 649 TL

Hisar Optima Karnıyarık Tencere 649 TL

  • Derin Çelik Tencere 599 TL

  • Hisar Optima Çelik Servis Ürünleri 99 TL

  • Hisar Optima Çelik Çaydanlık 749 TL

  • Güral Porselen 12 Kişilik Altın File Rölfeyli Yemek Takımı 2.499 TL

  • Hisar Optima Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.399 TL

  • LAV Altın Rimli Keops Meşrubat Bardağı 3'lü 139 TL

  • LAV Altın Rimli Keops Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 85 TL

  • LAV Altın Rimli Keops Su Bardağı 3'lü 139 TL

  • Chef's Pro Wok Tava 239 TL

  • Mehtap Karnıyarık Tencere 429 TL

  • Mehtap Tava 249 TL

  • Mehtap Sahan 199 TL

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL

  • Range Sopt Cleaner Koltuk Halı Temizleme Makinesi 3.499 TL

  • Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge 9.999 TL

  • Fakir Tost Makinesi 1.599 TL

  • Kumtel Inox Panel Sürgülü Aspiratör 1.099 TL

  • Kumtel Mini Fırın 1.199 TL

  • Kelebek Kurutmalık 379 TL

  • Ütü Masası 499 TL

  • Ütü Masası Kılıfı 65 TL

  • İki Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap 1.499 TL

  • 3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.249 TL

  • Relax Musluklu Çelik Termos 1.199 TL

  • Modüler Raf 299 TL

  • Şeffaf Raf Örtüsü 35 TL

  • Kapaklı Silikon Buzluk 29,50 TL

  • Standlı Sıvı Sabunluk 2'li 299 TL

  • Renklı Çocuk Askı Seti 6'lı 25 TL

  • Tek Fiyat Plasitk Ürünler 16,90 TL

Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 1870 cc 149 TL

Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 1870 cc 149 TL

  • Paşabahçe Elysia Sürahi 940 cc 99 TL

  • Paşabahçe Landmark Kavanoz 750 cc 99 TL

  • Paşabahçe Landmark Kavanoz 1365 cc 119 TL

  • Paşabahçe Landmark Kavanoz 2570 cc 139 TL

  • Paşabahçe Elysia Dondurmalık 2'li 99 TL

  • Paşabahçe Elysia Kase 4'lü 175 TL

  • Paşabahçe Elysia Çay Bardağı 6'lı 179 TL

  • Paşabahçe Elysia Çay Bardağı Altlığı 2'li 89 TL

  • Glass in love Cam Büyük Kase 139 TL

  • Glass in love Cam Kahve Fincan Seti 169 TL

  • Glass in love Cam Kurabiyelik 99 TL

  • Glass in love Akasya Kapaklı Cam Bahharatlık 35 TL

  • Glass in love Cam Çerezlik 6'lı 139 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 79 TL

  • Glass in love Simli Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 250 ml 89 TL

  • Emsan 4 Bölmeli Kek Kalıbı 349 TL

  • Dekoratif Ahşap Tepsi 189 TL

  • Okyanus Ahşap Görünümlü Servis Gereçleri 45 TL

  • Okyanus Ahşap Görünümlü Muutfak Gereçleri 45 TL

  • Kağıt Sufle / Muffin Kabı 25 TL

Barbie Lisanslı Oyun Çadırı 299 TL

Barbie Lisanslı Oyun Çadırı 299 TL

  • Barbie Pipetli Bardak Süsleme Seti 279 TL

  • Offroad Dev Oyuncak Araba 399 TL

  • Takı Yapma Boncuk Seti 99 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 699 TL

Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 699 TL

  • Molinella Baskılı Çift Kişilik Pike Takımı 599 TL

  • Kapitoneli Yastık 145 TL

  • Brode Perde 300x260 cm 359 TL

  • Çift Kişilik Kapitonel Yatak Alezi 215 TL

  • Tek Kişilik Kapitonel Yatak Alezi 159 TL

  • Yastık Alezi 149 TL

  • Fon Perde 140x260 cm 139 TL

  • Düz Stor Perde 150x200 cm 379 TL

  • Naturalove Büyük Boy Saplı Sepet 159 TL

  • Naturalove Orta Boy Saplı Sepet 139 TL

  • Naturalove Küçük Boy Saplı Sepet 99 TL

  • Amerikan Servis 49 TL

  • Naturalove Büyük Boy Sepet 85 TL

  • Naturalove Orta Boy Sepet 75 TL

  • Naturalove Küçük Boy Sepet 49 TL

  • Naturalove Bardak Altlığı 12,50 TL

  • Molinella Koltuk Örtüsü 170x310 cm 149 TL

  • Lüks Pelüş Banyo Paspas Seti 259 TL

  • Saten Şortlu Takım 155 TL

  • Gold Terlik 59 TL

  • Yaprak Desenli Terlik 59 TL

  • Tek Bantlı Terlik 59 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın