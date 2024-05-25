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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.
Bu içerik 25.05.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Haftanın en çok satanlarından başlıyoruz... Geçen hafta Arnica Tesla Premium süpürge, Samsung AR35 Duvar Tipi Klima, Philips Lumea Evce Lazer Cihazı, Stanley Termos gibi ürünler fazlasıyla konuşuldu..
Son zamanlarda her yerde gördüğümüz Stanley IceFlow Flip Straw pipetli termos, yüksek depolama hacmi, uzun süreli sıcak ve soğuk kullanım gibi özellikleri ile öne çıkan ürünlerden. Günün fırsatları kapsamında indirime giren termosun stokları yenilendi! Özelliklerini aşağıda derledik.
Kozmetik tutkunları burada toplanıyor! MAC Likit Ruj'dan, Maybelline Age Rewind kapatıcıya , C vitamini özlü göz altı kreminden göz kalemine, görünce sepetinize eklemek isteyeceğiniz, haftanın en çok satılan kozmetik ürünlerini aşağıdaki içerikte bir araya getirdik.
23 Mayıs 2024 tarihinde A101'in İnternete Özel Aldın Aldın kataloğundaki Apple MacBook M2 Pro ve Skechers marka spor ayakkabılar bu hafta satışa sunuldu. En çok dikkat çeken ürünler arasında Samsung beyaz ev eşyaları, WMF tencere Setleri, Siemens'in tam otomatik espresso makinesi vardı.
Bahçenize veya balkonunuza yepyeni bir hava katacak olan oturma takımları ve yaz sıcaklarını ferah ferah geçirmenizi sağlayacak klimalar, 25 Mayıs 2024 tarihli Şok Aktüel kataloğunun göze çarpan ürünlerindendi. Aşağıdaki içerikte tüm katalogu bulabilirsiniz.
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Makyaj çantanızı yazlık renklerle donatmak istiyor ama için cazip bir indirim bekliyorsanız, Kiko ürünlerindeki %30 indirim fırsatına ve 1000 TL'ye net 200 TL indirim fırsatına göz atmanızı öneririz. İndirimin yıldız parçalarını aşağıda sizin için derledik.
24 Mayıs 2024 tarihli BİM Aktüel kataloğunda en çok dikkat çeken ürünler Fakir çeyiz paketi, Elseve ve Note markalarının kozmetik ürünleri ve iPhone 12 128 GB cep telefonuydu. BİM Aktüel kataloğunun tamamını aşağıdaki içerikte paylaşmıştık.
Büyük Mayıs İndirimi Başladı! Starbucks, Mango, Fisher - Price gibi uzun süredir indirime girmesi beklenen markalardaki avantajlı indirim fırsatlarını kaçırmamak için, aşağıdaki içeriğe göz atabilirsiniz.
En çok satanlar listesinin yıldız parçası olan Adidas Strutter spor ayakkabılar, son zamanların en sevilen spor ayakkabılarından biri. Adidas Strutter ayakkabılar, günün fırsat indirimi kapsamında oldukça uygun bir fiyata indi. Aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
Kahve tutkunlarının çok sevineceği haberle geldik! Son zamanların en sevilen kahve markalarından Julius Meinl kahvelerinde, %40'a varan indirim fırsatları başladı! Aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
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