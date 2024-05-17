BİM'e Türk Kahvesi Makinesi Geliyor! 24 Mayıs 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Türk Kahvesi Makinesi Geliyor! 24 Mayıs 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
24 Mayıs 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Fakir Çeyiz Paketi 3.499 TL
Kaplumbağa Deniz Yatağı 1.91x1.7m 1.299 TL
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Katlanır Şezlong / Sandalye 999 TL
Kadın / Erkek Hasır Görünümlü Şapka 129 TL
Paşabahçe Invitation Oval Tabak 2'li 59 TL
Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabım 199 TL
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