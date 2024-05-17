Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
BİM'e Türk Kahvesi Makinesi Geliyor! 24 Mayıs 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Türk Kahvesi Makinesi Geliyor! 24 Mayıs 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
17.05.2024 - 11:25 Son Güncelleme: 17.05.2024 - 11:37

24 Mayıs 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

👇

👇

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

👇

👇

Fakir Çeyiz Paketi 3.499 TL

Fakir Çeyiz Paketi 3.499 TL

  • Philips FC9330 Süpürge 4.799 TL

  • Iphone 12 Cep Telefonu 27.999 TL

  • Range Türk Kahve Makinesi 899 TL

  • Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.299 TL

  • Polosmart Tws Kulaklık 349 TL

  • Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

  • Kumtel Fastfryer 1.499 TL

  • Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4.699 TL

  • Relax Bambu Saplı Çelik Termos 2 Litre 629 TL

  • Relax Bambu Saplı Çelik Termos 1,5 Litre 549 TL

  • Relax T Serisi Çelik Termos 2.5 Litre 499 TL

  • Nautica Termos 650 ml 699 TL

  • Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL

  • Erinöz Luka 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.999 TL

En çok tercih edilen bahçe ve balkon takımlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Kullananların önerdiği Türk Kahvesi Makineleri burada.

Favori ütü modellerine buradan göz atabilirsiniz.

İndirimli termos modellerine de buradan göz atabilirsiniz.

Kaplumbağa Deniz Yatağı 1.91x1.7m 1.299 TL

Kaplumbağa Deniz Yatağı 1.91x1.7m 1.299 TL

  • Kaplumbağa Deniz Yatağı 1.5x1.27m 799 TL

  • Yunus Deniz Yatağı 1.75x0.66m 599 TL

  • Çocuk Havuzu 1.14mx25cm 299 TL

  • Çocuk Havuzu 61x22cm 249 TL

  • Çocuk Havuzu 1.68mx38cm 599 TL

  • Çocuk Havuzu 1.47mx33cm 399 TL

  • Motor Deniz Yatağı 1.17x0.77m 549 TL

  • Pencereli Deniz Yatağı 359 TL

  • Deniz Topu 51cm 59 TL

  • Deniz Güneş Gözlüğü 3-8 Yaş 89 TL

  • Figürlü Deniz Gözlüğü 3-8 Yaş 149 TL

  • Desenli Deniz Simidi 9+ Yaş 179 TL

  • Lastik Desenli Deniz Simidi 9+ Yaş 199 TL

  • Deniz Yatağı 129 TL

  • Simli Donut Deniz Simidi 9+ Yaş 399 TL

  • Dnut Deniz Simidi 9+ Yaş 349 TL

  • Hacıyatmaz 3+ Yaş 229 TL

  • Desenli Deniz Kolluğu 3-6 Yaş 79 TL

  • Desenli Yüzme Yeleği 3-5 Yaş 99 TL

  • Figürlü Deniz Simidi 3-6 Yaş 129 TL

  • Su Oyuncakları 79 TL

  • Deluxe Yüzme Yelek 3-6 Yaş 149 TL

  • Deniz Kolluğu 3-6 Yaş 59 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda

Katlanır Şezlong / Sandalye 999 TL

Katlanır Şezlong / Sandalye 999 TL

  • INTEX Excursion Şişme Bot 6.999 TL

  • INTEX Seahawk Şişme Bot 5.499 TL

  • 8 Tel Bahçe Plaj Şemsiyesi 599 TL

  • INTEX Ayak Pompası 229 TL

  • INTEX El Pompası 99 TL

  • INTEX Tamir Kiti 19,90 TL

  • Hawai Şemsiye Sabitleme Aparatı 59 TL

  • Beyaz Plastik Şemsiye Bidonu 199 TL

  • Gece Parlayan Basketbol Topu 699 TL

  • Futbol Topu 219 TL

  • Voleybol Topu 179 TL

  • Piccolo Mondi Tenis Topu 3'lü 149 TL

  • Piccolo Mondi Badminton Seti 127,50 TL

  • Universal Beach Raket Set 89 TL

  • Universal Pinpon Masa Tenisi Seti 89 TL

  • Piccolo Mondi Catchball Emoji 99 TL

Kadın / Erkek Hasır Görünümlü Şapka 129 TL

Kadın / Erkek Hasır Görünümlü Şapka 129 TL

  • Yetişkin Güneş Gözlüğü 79 TL

  • Çocuk Güneş Gözlüğü 79 TL

  • Kadın / Erkek Hambez Şort 139 TL

  • Kadın / Erkek Kep Şapka 75 TL

  • Kadın / Erkek Bermuda Şapka 75 TL

  • Erkek Deniz Şortu 159 TL

  • Çocuk Deniz Şortu 99 TL

  • Kız Çocuk Mayo 99 TL

  • Kadın Şort Mayo 139 TL

  • Kadın Yüksek Taban Çift Toka Terlik 119 TL

  • Erkek Parmak Arası Terlik 89 TL

  • Kadın Trend Terlik 109 TL

  • Erkek Trend Terlik 115 TL

  • Kadın Parmak Arası Terlik 89 TL

  • Plaj Çantası 145 TL

  • Jakarlı Peştamal 65 TL

  • Plaj Hasırı 109 TL

  • Jakarlı Plaj Havlusu 95 TL

  • Şeffaf Plaj Çantası 165 TL

  • Plaj Havlusu 89 TL

  • Piknik Hasırı 179 TL

Paşabahçe Invitation Oval Tabak 2'li 59 TL

Paşabahçe Invitation Oval Tabak 2'li 59 TL

  • Chef's Sahan 20 cm 139 TL

  • Chef's Krep Tava 26 cm 169 TL

  • Natralove Bambu Mutfak Seti 99 TL

  • Colorine Dik Kenarlı Kase 20 cm 52,50 TL

  • Colorine Dik Kenarlı Kase 15 cm 32,50 TL

  • Colorine Karma Koli Çerezlik 13 cm 19,50 TL

  • Benante Bambu Standlı Porselen Tuzluk-Biberlik 119 TL

  • Paşabahçe Iconic Kase 17 cm 32,50 TL

  • Borcam Sufle Kabıı Çeşitleri 29,50 TL

  • Stormax Organizer Kutu 16 Litre 179 TL

  • Stormax Organizer Kutu 5 Litre 89 TL

  • Sabunluklu Organizer 149 TL

  • Süzgeç Çeşitleri 49,50 TL

  • Bölmeli Organizer Saklama Kutusu 4'lü 69 TL

  • Pasta Börek Kabı 109 TL

  • Sızdırmaz Saklama Kabı 250 ml 21,50 TL

  • Benante Çerezlik Seti 185 TL

  • Rendeli Saklama Kabı 4000 ml 129 TL

  • Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 49,50 TL

  • Keramika Jumbo Kupa 490 cc 34,50 TL

  • Sarımsak Rendeli Kesme Panosu 99 TL

  • Diamond Kek Fanusu 139 TL

  • Rakle Mottolu Cam Kupa 250 cc 34,50 TL

  • Karıştırıcı Sürahi 2 Litre 79 TL

  • Pirinç Süzgeci 19,50 TL

  • Sürgülü Erzak Kabı 1.3 Litre 19,50 TL

  • Sürgülü Erzak Kabı 2 Litre 22,50 TL

  • Sürgülü Erzak Kabı 3.2 Litre 29,50 TL

  • Tek Fiyat Sebze Bıçağı 29,50 TL

Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabım 199 TL

Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabım 199 TL

  • Oyuncak Su Atıcısı 69 TL

  • Oyuncak Traktör 129 TL

  • Barbie Denizkızı Bebek 199 TL

  • Oyuncak Sörfçü ve Aksesuarları 89 TL

  • Plaj Oyun Kovası 65 TL

  • Kum Oyuncakları 69 TL

  • Oyuncak Karavan Seti 199 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın