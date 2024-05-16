Rexona Men Clinical Protection Stick Deodorant Active Fresh Terlemeyi Önler mi? Sizin İçin Denedik!

Havaların ısınmasıyla bitlikte ortaya çıkan ter ve kokular hem kendimizi hem de çevremizdeki rahatsız edecek boyutlara gelebilir. Bu konuda ilk akla gelen ürün deodorantlar oluyor. Ancak piyasada yüzlerce bulunan bu ürünlerden bazıları bizi tahmin ederken bazılarının ise fazla bir etki yapmadığını düşünebiliriz. Siz de bir deodorant arıyor ve seçenekler arasında kaybolduysanız bu içerik tam size göre.

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