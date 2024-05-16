Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Rexona Men Clinical Protection Stick Deodorant Active Fresh Terlemeyi Önler mi? Sizin İçin Denedik!

etiket Rexona Men Clinical Protection Stick Deodorant Active Fresh Terlemeyi Önler mi? Sizin İçin Denedik!

yildiz.oguz
yildiz.oguz - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 18:31

Havaların ısınmasıyla bitlikte ortaya çıkan ter ve kokular hem kendimizi hem de çevremizdeki rahatsız edecek boyutlara gelebilir. Bu konuda ilk akla gelen ürün deodorantlar oluyor. Ancak piyasada yüzlerce bulunan bu ürünlerden bazıları bizi tahmin ederken bazılarının ise fazla bir etki yapmadığını düşünebiliriz. Siz de bir deodorant arıyor ve seçenekler arasında kaybolduysanız bu içerik tam size göre.

Bu içerik 16.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Günümüzün en büyük problemlerinden biri ter kokusu diyebiliriz.

Günümüzün en büyük problemlerinden biri ter kokusu diyebiliriz.

Yaza sayılı günler kala bu problemle başa çıkmanın yollarını siz de bizim gibi araştırmaya başladıysanız doğru yerdesiniz!

Listelerde kendisini görmeye alıştığımız, geçen ay 1000 adetten fazla satın alınan Rexona Men Clinical Protection Stick Deodorant Active Fresh, kullanıcıların yorumları doğrultusunda bizim de oldukça dikkatimizi çekti.

Bu deodorantı diğerlerinden ayıran en büyük özelliği nedir diye merak ettik ve deneyimlemeye karar verdik.

Bu deodorantı diğerlerinden ayıran en büyük özelliği nedir diye merak ettik ve deneyimlemeye karar verdik.

Sahip olduğu Motionsense teknolojisi ile tere ve kokuya karşı 96 saat kesintisiz koruma sağlıyor. Siz hareket ettikçe kötü kokular yerine ferah kokusuyla özgürce hareket edebiliyorsunuz.

Erkeklere özel geliştirilmiş formülünde sedir ağacı, kırmızı meyveler ve zengin çiçek kokuları yer alıyor.

Erkeklere özel geliştirilmiş formülünde sedir ağacı, kırmızı meyveler ve zengin çiçek kokuları yer alıyor.

Ter kokusu ve ıslaklığa karşı 3 kat koruma sağlıyor. Gece ter bezlerinizin daha az aktif olduğu saatlerde uygulanması önerilen bu ürünü gece sürdüğünüz zaman ertesi gün tekrar uygulamaya gerek kalmadan tüm günü rahat geçirmenizi sağlıyor.

Gün boyu hareket halinde olan erkekler için her an duş ferahlığı ve kuruluk vadediyor.

Gün boyu hareket halinde olan erkekler için her an duş ferahlığı ve kuruluk vadediyor.

Bu konuda gerçekten oldukça iddialı. TRIsolid™ teknolojisi kullanılan özel formülü, vücut hareketlerinize uyum sağlıyor. TRIsolid™ formülü, siz hareket ettikçe etkisini artırıyor.

Özellikle spor öncesi bu ürünü uyguladığınızda farkı çok daha net anlıyorsunuz.

Çok terliyor ve kendi kokunuzdan hoşlanmıyorsanız kesinlikle bu ürünü çok seveceksiniz.

Çok terliyor ve kendi kokunuzdan hoşlanmıyorsanız kesinlikle bu ürünü çok seveceksiniz.

Fazla terleme kötü bir kokuya ve terlemeye bağlı olarak giysilerde ıslaklığa neden oluyor ve bu hemen hemen hepimizin sorunu desek yeridir. Bu konuda Rexona Men Clinical Protection Stick Deodorant Active Fresh, aşırı terleyenlerin kurtarıcısı desek abartmış olmayız herhalde.

Kullanmaya başladığınızda gün boyu o ıslaklık ve kötü kokudan eser kalmadığında sizin de iyi ki almışım diyeceğiniz bir ürün olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gelelim kullanıcı yorumlarına;

Gelelim kullanıcı yorumlarına;

  • Çok terleyen ve kendi kokunuzdan nefret eden ve birçok ürün deneyip yinede istediğiniz gibi memnun kalmadıysanız bu ürün sizin için aşırı tavsiyedir. Evet pahalı bir ürün arada indirime giriyor stoklayın bana en az 6 ay gidiyor öyle sürekli kullanmak zorunda değilsiniz en az 2-3 gün dayanıyor.

  • Aşırı terleyen biriyim. Diğer deodorantlar terlememi engellemiyordu. Bunu denemek istedim ve diğerlerine göre çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Hem terleme hem de kötü kokmaya karşı büyük oranda etkili. Bu güne kadar kullandıklarımın en iyisi bu oldu. Fakat mucize de beklememek lazım.

  • İçeriği temiz olmasa da tüm Türkiye kullanmalı. Özellikle toplu yerlerde. Asla koku ter olmuyor.

  • Ürünü yıllardır görüyorum ama almamaya direnmiştim fiyatı yüksek ancak performansı çok iyi gerçekten asla kokutmuyor tavsiye ederim.

  • Çok etkili bir ürün gerçekten, uzun süre kullanım olması beni şaşırttı.

  • Koku engelleme konusunda çok başarılı. Kullandığınızda 3-5 dk bekleyin. Kıyafetinizde leke kalabilir.

Ter kokusuna karşı etkisinden biz de oldukça memnun kaldık. Siz de bu deneyimi yaşamak isterseniz buradan ya da Hepsiburada üzerinden buradan alabilirsiniz.

Farklı deodorant çeşitlerine buradan göz atabilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın