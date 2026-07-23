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Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 25-26 Temmuz İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 25-26 Temmuz İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 02:39
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Hafta sonunu evde geçirmek istemeyenler için birbirinden keyifli etkinlikler kapıda. 25-26 Temmuz tarihlerinde İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya; tiyatro oyunlarından konserlere, sergilere ve ailece katılabileceğiniz etkinliklere kadar dopdolu bir program sunuyor. Eğer hafta sonunu kültür ve sanatla değerlendirmek istiyorsanız, şehrinizde sizi bekleyen etkinliklere birlikte göz atalım.

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İzmir Etkinlikler

İzmir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

- Sonic ve Arı Maya Gizemi: 25 Temmuz Cmt, 14:00 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

- Önemsiz Bir Kadın: 25 Temmuz Cmt, 16:00 | Pier Sahne

- Kuyucaklı Yusuf: 25 Temmuz Cmt, 17:00 | Pier Sahne

- Haybeden Gerçeküstü Aşk: 25 Temmuz Cmt, 20:00 | Yunus Emre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu

- Fazıl Say Jazz Quintet: 25 Temmuz Cmt, 21:00 | Efes Antik Tiyatro

- Zengin Mutfağı: 25 Temmuz Cmt, 21:00 | Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

- Arı Maya Müzikali: 26 Temmuz Paz | Bornova Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu

- Haybeden Gerçeküstü Aşk: 26 Temmuz Paz, 20:00 | Hilltown Seyirlik Sahne

Sinema ve Film Gösterimleri

- Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu 4

- Kötü Ruh: Cehennem Ateşi

- Hannas 3

- Pinokyo: Kanlı Masal

- İzci Takımı: Şelalenin Peşinde

- Hayatımın Şarkısı

- Onun Şahsi Cehennemi

- Vizyonu devam eden filmler: Kybele'nin Laneti: İstila, Baba, Noise: Lanetin Sesi, Ceza

Ankara Etkinlikler

Ankara Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

- Komedi Festivali: 25 Temmuz Cmt, 17:00 | Ve Sahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu

- Kara Komedi: 25 Temmuz Cmt, 20:00 | AST Bilkent Sahne

- Milena'ya Mektuplar: 25 Temmuz Cmt, 20:00 | Era Tiyatro Gösteri Merkezi

- 5 Komedyen Stand Up: 25 Temmuz Cmt, 20:30 | Quito Coffee

- Bir Delinin Hatıra Defteri - Oğuzhan Karadavut: 26 Temmuz Paz, 20:00 | Era Tiyatro Gösteri Merkezi

Sinema ve Film Gösterimleri

- Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu 4

- Kötü Ruh: Cehennem Ateşi

- Hannas 3

- Pinokyo: Kanlı Masal

- İzci Takımı: Şelalenin Peşinde

- Hayatımın Şarkısı

- Onun Şahsi Cehennemi

- Vizyonu devam eden filmler: Kybele'nin Laneti: İstila, Baba, Noise: Lanetin Sesi, Ceza

Eskişehir Etkinlikler

Eskişehir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

- Diyalektik Tiyatro Ekibi Doğaçlama Gösterisi: 25 Temmuz Cmt, 20:00 | Eskişehir Kim Sahne

- Ödüllü Catan Kutu Oyunu Gecesi: 25 Temmuz Cmt, 20:00 | Noa Art Coffee

- Sadece Hamlet: 26 Temmuz Paz, 19:30 | Büyükşehir Sanat Merkezi Ergin Orbey Sahnesi

- Birileri Doğaçlama Tiyatro Gösterisi: 26 Temmuz Paz, 20:00 | Eskişehir Kim Sahne

Sinema ve Film Gösterimleri

- Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu 4

- Kötü Ruh: Cehennem Ateşi

- Hannas 3

- Pinokyo: Kanlı Masal

- İzci Takımı: Şelalenin Peşinde

- Hayatımın Şarkısı

- Onun Şahsi Cehennemi

- Vizyonu devam eden filmler: Kybele'nin Laneti: İstila, Baba, Noise: Lanetin Sesi, Ceza

Antalya Etkinlikler

Antalya Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

- Küçük Prens Müzikli Çocuk Tiyatrosu: 25 Temmuz Cmt | Antalya Panda Sahne

- Buz Devri: 26 Temmuz Paz, 16:00 | Antalya Tiyatro Özgün Sahnesi

- Masumiyet Müzesi: 26 Temmuz Paz, 16:00 | Selda Bağcan Sahne

- Suç ve Ceza: 26 Temmuz Paz, 17:00 | Selda Bağcan Sahne

- Romeo ve Juliet: 26 Temmuz Paz, 18:15 | Selda Bağcan Sahne

- Fareler ve İnsanlar: 26 Temmuz Paz, 19:30 | Selda Bağcan Sahne

- Operadaki Hayalet: 26 Temmuz Paz, 20:30 | Selda Bağcan Sahne

Sinema ve Film Gösterimleri

- Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu 4- Hannas 3

- Pinokyo: Kanlı Masal

- İzci Takımı: Şelalenin Peşinde

- Hayatımın Şarkısı

- Onun Şahsi Cehennemi

- Vizyonu devam eden filmler: Kybele'nin Laneti: İstila, Baba, Noise: Lanetin Sesi, Ceza

- Adil Ormanın Kahramanları: 26 Temmuz Paz, 15:00 | Antalya Tiyatro Özgün Sahnesi

- Kötü Ruh: Cehennem Ateşi

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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