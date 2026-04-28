Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 2-3 Mayıs İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.04.2026 - 13:47

Hafta sonu 2–3 Mayıs’ta İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da kültür–sanat temposu yükseliyor. Tiyatrolarda hem klasik hem modern oyunlar sahne alırken, sinema salonlarında yeni vizyon filmleri ve farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Şehirler yine “bu hafta evde kalınmaz” dedirten bir program sunuyor.

İzmir Sanat Etkinlikleri

Sinema Etkinlikleri

  • Lee Cronin'den Mumya | Paribu Cineverse Hilltown Karşıyaka, Hilltown Küçükyalı | 2-3 Mayıs | Korku | 2D - Altyazılı, 2 sa 15 dk

  • 571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (sas) | Paribu Cineverse Hilltown Karşıyaka, Mavibahçe | 2-3 Mayıs 13:30, 17:25 | Animasyon | 2D, 1 sa 15 dk

  • Süper Mario Galaksi Filmi | Paribu Cineverse Hilltown Karşıyaka, Hilltown Küçükyalı, Mavibahçe | 2-3 Mayıs | Animasyon | 1 sa 40 dk

  • Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri | Paribu Cineverse Hilltown Küçükyalı, Mavibahçe | 2-3 Mayıs | Animasyon | 1 sa 30 dk

  • Drama | Paribu Cineverse Hilltown Küçükyalı | 2-3 Mayıs 11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15 | Romantik | 2D - Altyazılı, 1 sa 46 dk

  • Kurtuluş Projesi | Paribu Cineverse Hilltown Karşıyaka, Hilltown Küçükyalı | 2-3 Mayıs | Bilim Kurgu | 2 sa 36 dk

Tiyatro Etkinlikleri

  • Hayrettin ile Kaos Night | Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu | 3 Mayıs 20:30 | Komedi | 3420.00 TL

  • Çehovlama | Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi | 3 Mayıs 15:00 | Dram | 350.00 TL

  • Hayalbazlar Bluey ve Bingo | Boyoz Akademi Sanat Merkezi | 3 Mayıs 14:45 | Çocuk | 289.00 TL

  • Sonic Mutluluk Peşinde | Alsancak Gazi Ortaokulu Sahnesi | 3 Mayıs 14:00 | Çocuk | 336.00 TL

  • KUROMİ Yıldız Tozu | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi | 3 Mayıs 14:00 | Çocuk | 289.00 TL

  • Sonic ve Arı Maya Gizemi | Boyoz Akademi Sanat Merkezi | 3 Mayıs 13:30 | Çocuk | 289.00 TL

  • Paw Patrol-Pati Devriyesi | Alsancak Gazi Ortaokulu Sahnesi | 3 Mayıs 15:30 | Çocuk | 336.00 TL

  • Arven Ormanı Koru | Alsancak Gazi Ortaokulu Sahnesi | 3 Mayıs 17:00 | Çocuk | 336.00 TL

Ankara Sanat Etkinlikleri

Sinema Etkinlikleri

  • Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri | Paribu Cineverse Armada | 2-3 Mayıs | Animasyon | 1 sa 30 dk

  • Marakuda: Taş Devri Efsanesi | Paribu Cineverse Armada | 2-3 Mayıs | Animasyon | 2D - Dublajlı, 1 sa 30 dk

  • Lee Cronin'den Mumya | Paribu Cineverse Armada | 2-3 Mayıs 15:25, 18:20, 21:15 | Korku | 2D - Altyazılı, 2 sa 15 dk

  • Drama | Paribu Cineverse Armada | 2-3 Mayıs 14:00, 16:30, 19:00, 21:30 | Romantik | 2D - Altyazılı, 1 sa 46 dk

  • Başıbozuklar | Paribu Cineverse Armada | 2-3 Mayıs 17:30, 19:45, 22:00 | Komedi | 2D, 1 sa 33 dk

  • Süper Mario Galaksi Filmi | Paribu Cineverse Armada | 2-3 Mayıs | Animasyon | 1 sa 40 dk

Tiyatro Etkinlikleri

  • Anne Boleyn | Ankara Devlet Tiyatrosu (Büyük Tiyatro) | 3 Mayıs 20:00 | Tarihi Dram | Devlet Tiyatrosu

Eskişehir Sanat Etkinlikleri

Sinema Etkinlikleri

  • Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri | Paribu Cineverse Espark | 2-3 Mayıs | Animasyon | 2D - Dublajlı, 1 sa 30 dk

  • Marakuda: Taş Devri Efsanesi | Paribu Cineverse Espark | 2-3 Mayıs | Animasyon | 1 sa 30 dk

  • Drama | Paribu Cineverse Espark | 2-3 Mayıs 11:45, 14:15, 16:40, 19:10, 21:40 | Romantik | 2D - Altyazılı, 1 sa 46 dk

  • Süper Mario Galaksi Filmi | Paribu Cineverse Espark | 2-3 Mayıs | Animasyon | 1 sa 40 dk

  • Lee Cronin'den Mumya | Paribu Cineverse Espark | 2-3 Mayıs | Korku | 2D - Altyazılı, 2 sa 15 dk

Tiyatro Etkinlikleri

  • Kayıtlı Etkinlik Bulunmamaktadır | - | 2-3 Mayıs 2026 | - | -

Antalya Sanat Etkinlikleri

Sinema Etkinlikleri

  • How to Make a Killing | Paribu Cineverse TerraCity | 2-3 Mayıs | Gerilim | 1 sa 45 dk

  • Lee Cronin'den Mumya | Paribu Cineverse TerraCity | 2-3 Mayıs | Korku | 2 sa 15 dk

Tiyatro Etkinlikleri

  • Çok Güzel Hareketler 2 | Antalya Açıkhava | 3 Mayıs | Komedi | 1400.00 - 3500.00 TL
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
