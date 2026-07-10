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Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 11-12 Temmuz İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 11-12 Temmuz İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 02:34
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Temmuzun ikinci hafta sonunda kültür ve sanat etkinlikleri dört bir yanda hız kesmeden devam ediyor. Konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden açık hava etkinliklerine kadar İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya'da her yaşa ve zevke hitap eden pek çok organizasyon sanatseverleri bekliyor. İşte 11-12 Temmuz hafta sonunda kaçırmamanız gereken etkinlikler...

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İzmir Etkinlikler

İzmir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

Operadaki Hayalet: 11 Temmuz Cmt | Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Nalan: 11 Temmuz Cmt, 20:30 | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

Oliver Twist Müzikli Çocuk Oyunu: 11 Temmuz Cmt, 20:00 | Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu

Arı Maya Müzikali: 12 Temmuz Paz | Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu: 12 Temmuz Paz, 19:30 | Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu

Madagaskar Cesur Kaşif: 12 Temmuz Paz | Tiyatro Durağı Kültür ve Sanat Merkezi

Vampir Köylü Oyun Gecesi: 12 Temmuz Paz, 19:00 | Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi

Sinema ve Film Gösterimleri

Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): 10 Temmuz haftası vizyona giren merakla beklenen animasyon 'Moana', 'Kötü Ruh: Cehennem Ateşi', 'Çöl Savaşçısı', 'SIR: Bedel', 'Tatil', 'Doğum Günü Partisi', 'Hatırladığım Ağaçlar' ve vizyonu devam eden 'Minyonlar ve Canavarlar' hafta sonu boyunca izlenebilir.

Ankara Etkinlikler

Ankara Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

- Çılgın Besteci Pozi: 11 Temmuz Cmt, 15:00 | Ve Sahne Panora Kulis Sanat Tiyatrosu

- Bir Delinin Hatıra Defteri - Oğuzhan Karadavut: 11 Temmuz Cmt, 20:00 | Era Tiyatro Gösteri Merkezi

- Tunalı Hilmi Cinayeti Oyunu: 11 Temmuz Cmt, 20:30 | Ankara Ortaoyuncuları Tiyatrosu Ünal Çeken Sahnesi

- Milena'ya Mektuplar: 12 Temmuz Paz, 20:00 | Era Tiyatro Gösteri Merkezi

Sinema ve Film Gösterimleri

- Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): 10 Temmuz haftası vizyona giren merakla beklenen animasyon 'Moana', 'Kötü Ruh: Cehennem Ateşi', 'Çöl Savaşçısı', 'SIR: Bedel', 'Tatil', 'Doğum Günü Partisi', 'Hatırladığım Ağaçlar' ve vizyonu devam eden 'Minyonlar ve Canavarlar' hafta sonu boyunca izlenebilir.

Eskişehir Etkinlikler

Eskişehir Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

- Diyalektik Tiyatro Ekibi Doğaçlama Gösterisi: 11 Temmuz Cmt, 20:00 | Eskişehir Kim Sahne

- Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye: 11 Temmuz Cmt | ArtCorner Sahne / Cassaba Modern

Sinema ve Film Gösterimleri

- Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): 10 Temmuz haftası vizyona giren merakla beklenen animasyon 'Moana', 'Kötü Ruh: Cehennem Ateşi', 'Çöl Savaşçısı', 'SIR: Bedel', 'Tatil', 'Doğum Günü Partisi', 'Hatırladığım Ağaçlar' ve vizyonu devam eden 'Minyonlar ve Canavarlar' hafta sonu boyunca izlenebilir.

Antalya Etkinlikler

Antalya Etkinlikler

Tiyatro Etkinlikleri

- Bir Baba Hamlet: 12 Temmuz Paz, 21:00 | Antalya Açıkhava

Sinema ve Film Gösterimleri

- Vizyondaki Filmler (Şehirdeki Tüm Sinemalar): 10 Temmuz haftası vizyona giren merakla beklenen animasyon 'Moana', 'Kötü Ruh: Cehennem Ateşi', 'Çöl Savaşçısı', 'SIR: Bedel', 'Tatil', 'Doğum Günü Partisi', 'Hatırladığım Ağaçlar' ve vizyonu devam eden 'Minyonlar ve Canavarlar' hafta sonu boyunca izlenebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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