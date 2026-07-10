Hafta Sonu Kültür Sanat Rehberi: 11-12 Temmuz İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya’da Neler Var?

Temmuzun ikinci hafta sonunda kültür ve sanat etkinlikleri dört bir yanda hız kesmeden devam ediyor. Konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden açık hava etkinliklerine kadar İzmir, Ankara, Eskişehir ve Antalya'da her yaşa ve zevke hitap eden pek çok organizasyon sanatseverleri bekliyor. İşte 11-12 Temmuz hafta sonunda kaçırmamanız gereken etkinlikler...