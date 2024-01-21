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Görüntü Yönetmeni Rodrigo Prieto'nun Gözlerinizi Alamayacağınız Muhteşem Başyapıtları

Görüntü Yönetmeni Rodrigo Prieto'nun Gözlerinizi Alamayacağınız Muhteşem Başyapıtları

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 18:01

Görüntü yönetmeni Rodrigo Prieto, 2023 yılında seyirciyle buluşan ve büyük beğeni toplayan 'Barbie' ve 'Killers of the Flower Moon' filmleriyle adından söz ettirmeyi başardı. Prieto'nun bu başyapıtları da dahil olmak üzere listedeki tüm filmlerini seyretmenizi tavsiye ederiz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Alexander, 2004

20. Alexander, 2004

IMDb: 5.6 

Özet: Tarihin en büyük komutanlarından birisi olan Büyük İskender çok kısa bir sürede Pers İmparatorluğunu yıkarak Makedon krallığını uçsuz bucaksız sınırlara kavuşturacaktır. Bunu yaparken sevgilisi ve veziri Hephaestin'un yardımını görecektir. Filmde İskender'in aşk, hırs ve savaşları anlatılıyor. 

Oyuncular: Colin Farrell, Anthony Hopkins, Rosario Dawson 

Yönetmen: Oliver Stone

19. Wall Street: Money Never Sleeps, 2010

19. Wall Street: Money Never Sleeps, 2010

IMDb: 6.2 

Özet: Dünya küresel bir ekonomik krizle çalkalanmaktadır. Genç bir Wall Street yatırımcısı kötü bir durumda kalmış eski bir Wall Street uzmanıyla iki aşamalı bir görev için anlaşır. Gelmekte gözüken finansal çöküş öncesi finansal çevreleri bundan haberdar etmek ve bu genç yatırımcının akıl hocasının ölümünden kimin sorumlu olduğunu bulmak. 

Oyuncular: Shia LaBeouf, Michael Douglas, Carey Mulligan 

Yönetmen: Oliver Stone

18. The Homesman, 2014

18. The Homesman, 2014

IMDb: 6.6 

Özet: Yıllardan 1885’tir. Nebraska’dan Iowa kentine sürülen 3 kadına, eşlik edecek isimlerden biri yine Nebraskalı olan Mary Bee Cuddy’dir. Sert bir mizacı olan Mary Bee’ye, hayatını kurtardığı George Biggs de yol boyu eşlik edecektir. İkili bu zorlu yolda güçlerini birleştirerek hareket eder.  

Oyuncular: Tommy Lee Jones, Hilary Swank, Grace Gummer 

Yönetmen: Tommy Lee Jones

17. Barbie, 2023

17. Barbie, 2023

IMDb: 6.9

ÖzetBarbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın 'mükemmel kadın' imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.      

OyuncularMargot Robbie, Ryan Gosling, Issa Rae      

Yönetmen: Greta Gerwig

16. Water for Elephants, 2011

16. Water for Elephants, 2011

IMDb: 6.9 

Özet: 23 yaşındaki veterinerlik öğrencisi Jacob Jankowski, anne-babasının bir trafik kazasında öldüğü haberini almasıyla Cornell Üniversitesi’ndeki eğitimini bir kenara bırakıp bir sirk trenine katılır. Burada sirkin yıldızı Marlena Rosenbluth ile tanışır ve ona aşık olur. Burada güzellikle tanışan ikili, sirkin asi ama bir o kadar da özel fili Rosie’ye olan sevgileriyle de birleşirler. Her türlü zorluğa ve Marlena’nın karizmatik olduğu kadar tehlikeli de olan kocası August’a rağmen aşklarını yaşamaya uğraşırlar. 

Oyuncular: Robert Pattinson, Reese Witherspoon, Christoph Waltz 

Yönetmen: Francis Lawrence

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15. We Bought a Zoo, 2011

15. We Bought a Zoo, 2011

IMDb: 7.0 

Özet: Eşini kaybettikten sonra iki çocuğunu yalnız büyütmeye çalışan Benjamin hep beraber yaşadıkları kentten uzakta, doğayla daha baş başa olabilecekleri yeni bir eve taşınmak, yeni bir başlangıç yapmak ister. Fakat taşınmak için seçtikleri ev aslında bir hayvanat bahçesidir! Başta çok şaşırsalar da bu eve taşınmaya ve terk edilmiş hayvanat bahçesini yeniden canlandırmaya karar verirler. Bu hem maddi hem manevi açıdan zorlu ama bir o kadar da tutku dolu bir macera olacaktır. 

Oyuncular: Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church 

Yönetmen: Cameron Crowe

14. Passengers, 2016

14. Passengers, 2016

IMDb: 7.0 

Özet: Starship Avalon adlı uzay gemisi, Homestead II adında çok uzak bir koloniye 5000'den fazla kişiyi götürmek üzere, 120 yıl sürecek bir yolculuk yapmaktadır. Giden kişiler bu yolculuk sonunda sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmek için özel tasarlanmış 'uyku kapsüllerinde' uyutulmaktadırlar. Ancak yaşanan teknik bir sorun nedeniyle iki kapsül vaktinden önce açılır, birinde makine mühendisi Jim Preston, diğerinde ise yazar Aurora Lane bulunmaktadır. Gemide bir başlarına kalan ikilinin önünde, hala 90 yıllık bir yol vardır. 

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen 

Yönetmen: Morten Tyldum

13. State of Play, 2009

13. State of Play, 2009

IMDb: 7.1 

Özet: Amerikan Kongresi'nin yakışıklı, soğukkanlı ve temkinli üyesi Stephen Collins, bağlı olduğu siyasi partinin geleceğini temsil eder. Savunma harcamalarını denetleyen komitenin başkanlığı gibi bir görevi vardır. Yaklaşan başkanlık seçimleri için partisinde tüm gözler onun üzerine çevrilmiştir. Onun araştırma asistanının ve metresinin vahşice öldürülmesi üzerine o güne kadar derinlerde bir yerde gömülü duran sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlar. 

Oyuncular: Russell Crowe, Rachel McAdams, Ben Affleck 

Yönetmen: Kevin Macdonald

12. Broken Embraces, 2009

12. Broken Embraces, 2009

IMDb: 7.2 

Özet: Mateo, bundan 14 yıl önce geçirdiği korkunç trafik kazasında sadece görme yeteneğini değil, hayatının kadınını da kaybetmiştir. Kazadan sonra gerçek kimliğini reddeder ve takma adı Harry Caine ismini kullanır. Hayatta tutunabilmesi için Mateo Blanco’nun kazada sevgilisi Lena ile öldüğü fikrini kabullenir. Senaryoları sayesinde yaşayan Harry Caine’e eski sadık yapımcısının oğlu ve yazılarını kağıda döken Diego yardım eder. Yaşamaya ve yazmaya karar verdiğinden beri, Harry acıyla alay eden ve bilinçli olarak geçmişini unutan hayattan zevk almak için diğer duygularını geliştiren çekici bir adamdır. Bir gece Diego bir kaza geçirir ve Harry o gece onun başından ayrılmaz ve ona bakar. Diego ona, Mateo Blanco’ya, birkaç şey sormak istediğini söyler, Harry şaşkınlığının ardından kabul eder ve 14 yıl önce olanları bir babanın uykuya dalan oğluna masal anlatması gibi anlatmaya başlar. 

Oyuncular: Penélope Cruz, Lluís Homar, Blanca Portillo 

Yönetmen: Pedro Almodóvar

11. Silence, 2016

11. Silence, 2016

IMDb: 7.2 

Özet: On yedinci yüzyılda yaşayan iki Portekizli Cizvit rahip olan Sebastião Rodrigues ve Francisco Garrpe, onlara yıllarca akıl hocalığı yapmış Cristóvão Ferreira’nın Japonya’da dinini inkar ettiği haberini almıştır. Buna inanmakta zorluk çeken iki genç rahip, durumu kendi gözleriyle görüp incelemek, bir yandan da misyonerlik görevini sürdürmek için Japonya’ya giderler. Burada inançlarını gizli olarak sürdüren gizli Hristiyanlarla birlikte büyük baskı ve zorluklara maruz kalacaklardır. 

Oyuncular: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson 

Yönetmen: Martin Scorsese

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10. Biutiful, 2010

10. Biutiful, 2010

IMDb: 7.4 

Özet: Bu filmde, baba olmayı, sevgiyi, ruhsallığı, suçu, pişmanlığı ve ölümlülüğü, Barcelona’nın tehlikeli yer altı dünyasında dengelemeye çalışan Uxbal’ın hikayesini izleyeceksiniz. Parasını kazanmak için hiçbir kural tanımıyor, çocukları için yaptığı fedakarlıklarda ise hiçbir sınır tanımıyor. Aynen hayatın kendisi gibi bu hikaye de başladığı yerde bitiyor. 

Oyuncular: Javier Bardem, Maricel Álvarez, Hanaa Bouchaib 

Yönetmen: Alejandro G. Iñárritu

9. Babel, 2006

9. Babel, 2006

IMDb: 7.5 

Özet: Alejandro González Inarritu'nun Babel'inde, Fas'ta turistik geziye çıkan Amerikalı evli çiftin başına gelen trajik bir olay, dünyanın farklı ülkelerindeki dört ailenin yaşamında olaylar zincirini harekete geçirir. Koşullar açısından birbirine bağlı olan ama kıtalar, kültür ve dil açısından birbirinden ayrışan karakterlerin her biri, gerçek huzur ve teselliyi sadece aile kavramının sağlayabileceğini keşfeder. 

Oyuncular: Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael García Bernal 

Yönetmen: Alejandro G. Iñárritu

8. Lust, Caution, 2007

8. Lust, Caution, 2007

IMDb: 7.5 

Özet: Asya sinemasının baş tacı olarak kabul edilen Tony Leung, karısının genç ve güzel arkadaşına aşık olan güçlü bir devlet adamıdır. Aralarında yaşanan ilişki, tutku dolu bir aşk ruletine dönüşür. Cinayet ise aşklarını kanıtlamanın tek yolu olacaktır. 

Oyuncular: Tony Leung Chiu-wai, Tang Wei, Joan Chen 

Yönetmen: Ang Lee

7. 25th Hour, 2002

7. 25th Hour, 2002

IMDb: 7.6 

Özet: Monty Brogan, uyuşturucu aleminin kralı olmuş, fakat çekirge misali uzun süre yakalanmadan yaşamayı başarsa da sonunda yakayı ele vermiştir. 7 yıllık hapishane serüveninin başlamasına tam olarak 24 saat kalmıştır. Özgürlüğünün son gününü yakın arkadaşları ve kız arkadaşıyla geçirmeye karar verir. Saatler ilerledikçe, beklemediği olaylar kozasını Brogan için örmeye başlar. 

Oyuncular: Edward Norton, Barry Pepper, Philip Seymour Hoffman 

Yönetmen: Spike Lee

6. 21 Grams, 2003

6. 21 Grams, 2003

IMDb: 7.6 

Özet: Üniversite profesör olan Paul Rivers, yakalandığı amansız hastalık yüzünden evliliğinde sıkıntılı günler geçirmekte ve tek umudunu kalp nakline bağlamış şekilde beklemektedir. Kötü günleri geride bırakarak eşi ve iki çocuğuyla mutlu bir hayata başlayan Cristina adlı kadın ise hayatının belki de en mutlu günlerini yaşamaktadır. Öte yandan iki çocuğu ve eşi ile zorluk içinde yaşayan Jack Jordan oldukça zor şartlarda yaşamasına rağmen, dini inancının kuvvetli olması sayesinde ayakta kalmayı başaran biridir. Birbirinden tamamen bağımsız bu üç kişinin hayatları beklenmeyen bir kaza sonucu kesişecektir. 

Oyuncular: Sean Penn, Benicio Del Toro, Naomi Watts 

Yönetmen: Alejandro G. Iñárritu

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5. Brokeback Mountain, 2005

5. Brokeback Mountain, 2005

IMDb: 7.7   

Özet: Yaşamını çiftliklerde çalışarak kazanan Ennis Del Mar ve rodeocu Jack Twist, Brokeback Dağı'nda bir koyun sürüsüne çobanlık işine alınırlar. Dağda birlikte geçirdikleri zaman içinde her ikisi de başta duygularını inkar etseler de birbirlerine karşı koyamazlar ve aralarında inişli çıkışlı, tutkulu bir ilişki başlar. İş bittiğinde ayrılırlar. Her ikisi de evlenip çocuk sahibi olur. Tam 4 yıl sonra Jack'in Ennis'e gönderdiği bir kart ile yolları yeniden kesişir   

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Michelle Williams   

Yönetmen: Ang Lee

4. Argo, 2012

4. Argo, 2012

IMDb: 7.7 

Özet: Gerçek olaylara dayanan 'Argo' altı Amerikalıyı kurtarmak için düzenlenen, İran rehine krizinin sahne arkasında ortaya çıkan ve halkın yıllar sonra öğrendiği gizli bir operasyonu anlatıyor. İran devriminin kontrol edilemeyecek noktaya ulaştığı dönemde, 4 Kasım 1979'da militanlar Tahran'daki ABD elçiliğine saldırırlar ve içeride bulunan 52 Amerikalıyı rehin alırlar. Ancak tüm bu kaosun ortasında altı Amerikalı kaçmayı başarır ve Kanada büyükelçisinin evine sığınır. Bulunmalarının ve büyük olasılıkla öldürülmelerinin an meselesi olduğunun farkında olan Tony Mendez adında bir CIA 'sızma' uzmanı altı Amerikalının ülkeden sağ salim çıkmasını sağlayacak riskli bir plan yapar. Böylesine inanılmaz bir plan ancak filmlerde olmaktadır. 

Oyuncular: Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman 

Yönetmen: Ben Affleck

3. Killers of the Flower Moon, 2023

3. Killers of the Flower Moon, 2023

IMDb: 7.7 

Özet: 1920’lerde, Oklahoma'daki Kızılderili birliği olan Osage’in üyeleri, petrolün kendi topraklarının altında olduğunu keşfeder. Artık varlık içinde olan üyeler, şoförlü araçlara binmeye, konaklar inşa etmeye, çocuklarını Avrupa’ya okumaya göndermeye başlar. Ancak bu zenginlik, birçok cinayeti de beraberinde getirir.    

OyuncularLeonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone    

Yönetmen: Martin Scorsese

2. The Irishman, 2019

2. The Irishman, 2019

IMDb: 7.8 

Özet: II. Dünya Savaşı'nda görev almış eski bir asker olan Frank Sheeran, yıllar boyu Bufalino suç örgütü için çalışmıştır. Birçok ünlü isim için dolandırıcılık, tetikçilik yapan ve ‘İrlandalı’ lakabı ile anılan Sheeran, aynı zamanda işçi sendikası memurudur. Frank Sheeran’ın hayatından kesitlerin sunulduğu filmde, Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa'nın ortadan kayboluşuna da değiniliyor. 

Oyuncular: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci 

Yönetmen: Martin Scorsese

1. The Wolf of Wall Street, 2013

1. The Wolf of Wall Street, 2013

IMDb: 8.2    

Özet: Jordan Belfort, agresif ve etkili satış taktikleri kullanarak kendi aracılık firması Stratton Oakmont'ı kurar ve büyük başarılar elde eder. Ancak işinde uyguladığı etik dışı ve yasa dışı yöntemler, sürekli partiler ve uyuşturucu kullanımıyla birleşince, Belfort'un hayatı giderek kontrolden çıkar.    

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie    

Yönetmen: Martin Scorsese

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