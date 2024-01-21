Görüntü Yönetmeni Rodrigo Prieto'nun Gözlerinizi Alamayacağınız Muhteşem Başyapıtları
Görüntü Yönetmeni Rodrigo Prieto'nun Gözlerinizi Alamayacağınız Muhteşem Başyapıtları
Görüntü yönetmeni Rodrigo Prieto, 2023 yılında seyirciyle buluşan ve büyük beğeni toplayan 'Barbie' ve 'Killers of the Flower Moon' filmleriyle adından söz ettirmeyi başardı. Prieto'nun bu başyapıtları da dahil olmak üzere listedeki tüm filmlerini seyretmenizi tavsiye ederiz. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Alexander, 2004
19. Wall Street: Money Never Sleeps, 2010
18. The Homesman, 2014
17. Barbie, 2023
16. Water for Elephants, 2011
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15. We Bought a Zoo, 2011
14. Passengers, 2016
13. State of Play, 2009
12. Broken Embraces, 2009
11. Silence, 2016
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10. Biutiful, 2010
9. Babel, 2006
8. Lust, Caution, 2007
7. 25th Hour, 2002
6. 21 Grams, 2003
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5. Brokeback Mountain, 2005
4. Argo, 2012
3. Killers of the Flower Moon, 2023
2. The Irishman, 2019
1. The Wolf of Wall Street, 2013
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