Google’dan Yazarlar İçin Yeni Araç! Fabula Nedir, Ne İşe Yarıyor?

Fabula, 42 farklı yazarla birlikte geliştirildi. Tiyatro, televizyon, çocuk edebiyatı gibi farklı alanlardan gelen isimlerle test edildi. Amaç, her tarz yazara hitap edebilecek esnek bir sistem kurmaktı. Bildiğimiz kadarıyla doğaçlama yazanlar da planlı ilerleyenler de araçtan faydalanabilecek şekilde tasarım yapıldı.

Proje kapsamında tiyatro yönetmeni Natalia Korczakowska ile de çalışıldı. Korczakowska, yapay zekayı tehdit olarak görmek yerine yaratıcı süreçte kullanılabilecek bir araç olarak değerlendirdiğini belirtiyor. Fabula’nın yazara mesafe kazandırarak hikayeyi farklı açılardan görme imkânı sunduğunu vurguluyor.

Şu an için Fabula henüz yayına girmiş değil. Ancak anlatılanlara bakılırsa, yazarlık sürecini ele geçirmek yerine güçlendirmeyi hedefleyen araçlardan biri olmaya aday gibi görünüyor.