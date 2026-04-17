article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Google’dan Yazarlar İçin Yeni Araç! Fabula Nedir, Ne İşe Yarıyor?

Google’dan Yazarlar İçin Yeni Araç! Fabula Nedir, Ne İşe Yarıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 11:41

Yapay zeka araçları içerik üretiminde her geçen gün daha fazla yer kaplıyor. Ancak çoğu zaman yaratıcı süreci ele geçirdiği eleştirileri de yapılıyor. Google’ın geliştirdiği Fabula ise bu noktada farklı bir yaklaşım sunuyor. Hikayeyi yazan yine yazar oluyor. Araç yalnızca süreci daha tutarlı hale getirmeye yardımcı oluyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yazarların yeni oyuncağı ile tanışın: Fabula!

Yazarların yeni oyuncağı ile tanışın: Fabula!

Google'ın geçtiğimiz günlerde şöyle kısaca tanıttığı Fabula’nın en dikkat çeken tarafı, yazara 'şunu yaz' dememesi. Bildiğimiz kadarıyla araç, kullanıcının zaten aklında olan fikri daha tutarlı ve güçlü bir hikaye yapısına dönüştürmesine yardımcı oluyor. Yani yönlendiren değil, destekleyen bir rol üstleniyor.

Sistem, hikaye planını detaylı şekilde kurmaya odaklanıyor. Anlatı bilimi prensiplerinden yararlanıyor ve özellikle 'The Classical Plot and the Invention of Western Narrative' kitabındaki yaklaşımlar temel alınıyor. Okuyucunun metni tüketirken zihninde kurduğu model üzerinden ilerleyen yapı, hikayeyi daha akıcı hale getirmeyi hedefliyor.

Yani Fabula'nın sıfırdan kitap yazdığı falan yok. Asistanınızla fikir alış verişi yapıp, hikayeyi güçlendiriyorsunuz gibi düşünebilirsiniz.

Fabula toplamda 42 yazarla geliştirildi ama henüz kullanıma açılmış değil

Fabula toplamda 42 yazarla geliştirildi ama henüz kullanıma açılmış değil

Fabula, 42 farklı yazarla birlikte geliştirildi. Tiyatro, televizyon, çocuk edebiyatı gibi farklı alanlardan gelen isimlerle test edildi. Amaç, her tarz yazara hitap edebilecek esnek bir sistem kurmaktı. Bildiğimiz kadarıyla doğaçlama yazanlar da planlı ilerleyenler de araçtan faydalanabilecek şekilde tasarım yapıldı.

Proje kapsamında tiyatro yönetmeni Natalia Korczakowska ile de çalışıldı. Korczakowska, yapay zekayı tehdit olarak görmek yerine yaratıcı süreçte kullanılabilecek bir araç olarak değerlendirdiğini belirtiyor. Fabula’nın yazara mesafe kazandırarak hikayeyi farklı açılardan görme imkânı sunduğunu vurguluyor.

Şu an için Fabula henüz yayına girmiş değil. Ancak anlatılanlara bakılırsa, yazarlık sürecini ele geçirmek yerine güçlendirmeyi hedefleyen araçlardan biri olmaya aday gibi görünüyor.

Google'ın paylaşımına buradan ulaşabilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın