article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gonca Vuslateri, İrem Helvacıoğlu’nun "Soyadı" Hamlesine Kayıtsız Kalamadı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.04.2026 - 19:38

İrem Helvacıoğlu’nun boşanma sonrası kızına kendi soyadını vermesine Gonca Vuslateri’den destek geldi. Ünlü isim X paylaşımıyla gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ural Kaspar'la 1.5 yıllık evliliğini bitiren İrem Helvacıoğlu, büyük tepki çeken boşanma detaylarıyla gündeme oturmuştu.

Birkaç gün önce Ural Kaspar'la tek celsede boşanan İrem Helvacıoğlu'nun, Ural Kaspar'ın kızına tazminat ve nafaka ödemek istememesi, eğitim masraflarına da karışmak istemediğini belirtmesi üzerine rest çektiği ortaya çıkmıştı. 

Tüm bu şartları kabul eden İrem Helvacıoğlu'nun Kaspar'a, 'O zaman kızına soyadını da veremezsin' dediği öğrenilmiş, Kaspar'ın da kabul etmesiyle beraber boşanma anlaşmasına yeni bir madde olarak eklendiği belirtilmişti. 

Böylelikle Işın Karaca ve Tülin Şahin gibi isimlerden sonra İrem Helvacıoğlu da kızı için kendi soyadını kullanan anneler arasına girmişti. Bu süreçte kendisini desekleyen tüm kadınlara teşekkür eden İrem Helvacıoğlu, sessizliğini geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla bozmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde bir anneden diğerine destek geldi!

Kızı Asya Mone'yi 2024 yılında kucağına alan Gonca Vuslateri, İrem Helvacıoğlu'nun dik duruşu ve soyadı hamlesine kayıtsız kalamadı. 

X'te yaptığı paylaşıma, 

'Şuraya bir alkış bırakıyorum.  

Şuraya bir destek bırakıyorum.   

Bir de hayranlık #iremhelvacıoğlu 👏🏻🙏🏼' notunu düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın