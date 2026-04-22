Gonca Vuslateri, İrem Helvacıoğlu’nun "Soyadı" Hamlesine Kayıtsız Kalamadı!

Birkaç gün önce Ural Kaspar'la tek celsede boşanan İrem Helvacıoğlu'nun, Ural Kaspar'ın kızına tazminat ve nafaka ödemek istememesi, eğitim masraflarına da karışmak istemediğini belirtmesi üzerine rest çektiği ortaya çıkmıştı.

Tüm bu şartları kabul eden İrem Helvacıoğlu'nun Kaspar'a, 'O zaman kızına soyadını da veremezsin' dediği öğrenilmiş, Kaspar'ın da kabul etmesiyle beraber boşanma anlaşmasına yeni bir madde olarak eklendiği belirtilmişti.

Böylelikle Işın Karaca ve Tülin Şahin gibi isimlerden sonra İrem Helvacıoğlu da kızı için kendi soyadını kullanan anneler arasına girmişti. Bu süreçte kendisini desekleyen tüm kadınlara teşekkür eden İrem Helvacıoğlu, sessizliğini geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla bozmuştu.