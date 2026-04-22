Gülben Ergen'in Gırgıriye Müzikali Açıklaması Başkasına Ait Çıktı!

Gülben Ergen'in Gırgıriye Müzikali Açıklaması Başkasına Ait Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.04.2026 - 18:49

Gırgıriye Müzikali’nde yaşanan tartışma ve iptal kararı sonrası gündem büyüdü. Müjdat Gezen’in rahatsızlanmasının ardından yapılan açıklamalar dikkat çekerken, Gülben Ergen’in paylaşımı ayrı bir başlık oldu. Ergen’in “yarın köşemde paylaşacağım” dediği metnin, gazeteci Esin Övet’in açıklamasıyla birebir aynı olduğu ortaya çıktı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Dün gece daha yeni sahnelenmeye başlayan Gırgıriye Müzikali'nde tatsız hadiseler yaşanmıştı.

Dün gece daha yeni sahnelenmeye başlayan Gırgıriye Müzikali'nde tatsız hadiseler yaşanmıştı.

Bazı seyircilerin, özellikle de birinin oturduğu yeri beğenmemesi üzerine Müjdat Gezen'le aralarında başlayan tartışma, Gezen'in dün geceki gösteriyi iptal etmesiyle sonuçlanmıştı. 

Müjdat Gezen'in tartışmanın ardından fenalaştığı ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmış, olayın bir organizasyon eksikliği sebebiyle yaşandığı vurgulanmıştı. Hemen hemen tüm oyuncular da seyirciden özür dilemişti. 

Tüm bunlar yaşanırken Gırgıriye'nin başrollerinden biri olan Gülben Ergen'den de bir açıklama gelmişti.

Ergen'in sonunda "Neler yaşandığını tüm detaylarıyla yarın köşemde paylaşacağım" mesajı kafa karıştırmıştı.

Ergen'in sonunda "Neler yaşandığını tüm detaylarıyla yarın köşemde paylaşacağım" mesajı kafa karıştırmıştı.

Bunca yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir şeye tanık olduğunun belirtildiği açıklamasındaki 'köşemde paylaşacağım' detayı, açıklamayı görenlere 'Gülben Ergen'in nerede köşesi var ki?' sorusunu sordurtmuştu. 

İşin aslı geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı. Gülben Ergen'in gazeteci arkadaşı Esin Övet'in açıklamasını kendininmiş gibi birebir kopyalayarak paylaştığı fark edildi.

İşte önce Esin Övet, hemen akabinde Gülben Ergen tarafından kendisine aitmiş gibi yayınlanan, birbirinin kopyası o iki paylaşım.

İşte önce Esin Övet, hemen akabinde Gülben Ergen tarafından kendisine aitmiş gibi yayınlanan, birbirinin kopyası o iki paylaşım.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
