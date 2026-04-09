article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gizli Zirvenin Katılımcıları İfşa Oldu: Dünyanın Kaderini Belirleyen Toplantıya Türkiye'den 5 Kişi Katılacak!

Gizli Zirvenin Katılımcıları İfşa Oldu: Dünyanın Kaderini Belirleyen Toplantıya Türkiye'den 5 Kişi Katılacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.04.2026 - 17:15

Her yıl dünyanın en güçlü isimlerini bir araya getiren ve 'kapalı kapılar arkasında neler konuşuluyor?' sorusunu akıllara kazıyan Bilderberg toplantılarının 2026 yılı katılımcı listesi internete düştü. Ve bu yıl listede dikkat çeken 5 Türk isim var.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İddiaları ortaya atan isim, Kanadalı bağımsız gazeteci ve Press For Truth medya platformunun kurucusu Dan Dicks oldu.

İddiaları ortaya atan isim, Kanadalı bağımsız gazeteci ve Press For Truth medya platformunun kurucusu Dan Dicks oldu.

Dicks'in sosyal medyada paylaştığı liste henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmamış olsa da Bilderberg araştırmacıları arasında büyük yankı uyandırdı. 72. Bilderberg toplantısının 10–12 Nisan 2026 tarihleri arasında Washington D.C.'de düzenleneceği bildirildi.

Bilderberg Nedir?

Bilderberg Nedir?

Bilderberg Toplantıları, adını 29–31 Mayıs 1954'te ilk toplantının gerçekleştirildiği Hollanda'nın Oosterbeek kasabasındaki Bilderberg Oteli'nden alıyor. O günden bu yana her yıl farklı bir ülkede, yaklaşık 130 kişinin katılımıyla gerçekleşiyor. Bilderberg; karar verici düzeydeki Batılı güçlü politikacı, iş insanı, yönetici ve gazetecilerin 1954'ten bu yana küresel sorunları görüşmek üzere buluştuğu yarı gizli bir tartışma forumu olarak tanımlanıyor.

Ama asıl onu efsane yapan şey gizliliği. Toplantıda hiç tutanak tutulmuyor, hiçbir rapor yazılmıyor. Chatham House Kuralı çerçevesinde yürütülen toplantılarda katılımcılar edindikleri bilgileri kullanmakta serbest; ancak konuşmacıların kimliğini ve ifadelerini açıklayamıyorlar. Yani masada neler konuşulduğunu dışarı çıkaran olmaz. Bu yapı, toplantıyı komplo teorilerinin vazgeçilmez malzemesi haline getiriyor.

Nitekim eski ABD Başkanı Bill Clinton, 1991'de toplantılara katıldığında henüz Demokrat Parti'nin başkan adaylığını bile kazanamamıştı. 1992'de ABD Başkanı seçildi. Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair da 1993'te Bilderberg'e davet edildiğinde henüz İşçi Partisi lideri bile değildi; 1997'de başbakan oldu. Bu tesadüfler mi, yoksa 'seçilme' mekanizmasının parçası mı? Tartışma hâlâ sürüyor.

2026'da Türkiye'den 5 İsim Bilderberg’e Katılacak!

2026'da Türkiye'den 5 İsim Bilderberg’e Katılacak!

Sızdırılan listede Türkiye'den iş insanları Ali Koç, Mehmet Tara ve Murat Özyeğin'in yanı sıra eski Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu ile akademisyen Ayşe Zarakol'un yer aldığı öne sürülüyor.

Peki bu isimler kim?

Ali Koç — Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü'nün de eski başkanı olan iş insanı, Türkiye'nin en büyük sanayi hanedanının temsilcisi olarak listede yer alıyor. Koç ailesi bu toplantılarla yabancı değil; Mustafa Koç ve Ömer Koç gibi isimler geçmiş yıllarda Bilderberg katılımcıları arasında yer almıştı.

Murat Özyeğin — Fiba Holding ve Özyeğin Üniversitesi'nin kurucusu, Türk finans dünyasının köklü isimlerinden biri.

Mehmet Tara — Türkiye'nin önde gelen iş insanları arasında gösterilen Tara, özellikle enerji ve yatırım alanlarındaki ağıyla tanınıyor.

Feridun Sinirlioğlu — Uzun yıllar Türk dış politikasının mimarlarından biri olan eski Dışişleri Bakanı, uluslararası diplomasi çevrelerinde tanınan bir isim.

Ayşe Zarakol — Cambridge Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında görev yapan Türk akademisyen. Özellikle Doğu-Batı ilişkileri ve Türkiye'nin uluslararası konumu üzerine çalışmalarıyla öne çıkıyor.

Bu isimlerin enerji sektörü, medya ve uluslararası siyasetin en etkili figürleriyle aynı masada oturacağı ileri sürülüyor.

Toplantı Bu Hafta Sonu Washington'da!

Toplantı Bu Hafta Sonu Washington'da!

2026 Bilderberg toplantısının 9–12 Nisan tarihleri arasında Washington D.C.'de gerçekleşeceği bildirildi. Liste, organizasyonun resmi açıklamasından önce Dan Dicks tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Katılımcılar; finans, teknoloji, savunma ve NATO çevreleri, enerji sektörü, medya ve siyaset gibi alanlarda etkili isimlerden oluşuyor. Dünyanın Trump-İran gerilimi, yapay zeka yarışı ve Avrupa'nın savunma dönüşümü gibi kritik başlıklarla çalkalandığı bir dönemde bu toplantının gündeminin ne olacağı merak konusu.

"Neden Kimse Konuşmuyor?" Sorusu Hâlâ Yanıtsız!

"Neden Kimse Konuşmuyor?" Sorusu Hâlâ Yanıtsız!

Bilderberg'i sıradan bir zirve olmaktan çıkaran şey sadece katılımcı profili değil. Komplo teorisyenleri, toplantıların 'Yeni Dünya Düzeni' adı verilen bir fikrin insanlara empoze edilmeye çalışıldığının kanıtı olduğunu savunuyor. En yaygın teorilerden biri Batılı liderlerin Bilderberg'de özel görüşmelerle 'seçildiği' iddiası. Öte yandan organizasyonun savunucuları, kapalı yapının katılımcılara resmi rollerinden bağımsız hareket etme özgürlüğü tanıdığını ve bu sayede daha dürüst bir fikir alışverişi ortamı oluşturduğunu öne sürüyor.

Zirvede herhangi bir resmi gündem, karar, oylama ya da politika metni yayımlanmıyor. Yani girenler ne konuşulduğunu biliyor; çıkanlar ise susuyor.

Türkiye'nin bu yıl listede yer alan beş ismi de henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Toplantının resmi katılımcı listesi, organizasyonun geleneksel pratiğine göre zirvenin ilk günü açıklanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
8
4
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın