Gizli Zirvenin Katılımcıları İfşa Oldu: Dünyanın Kaderini Belirleyen Toplantıya Türkiye'den 5 Kişi Katılacak!

Bilderberg Toplantıları, adını 29–31 Mayıs 1954'te ilk toplantının gerçekleştirildiği Hollanda'nın Oosterbeek kasabasındaki Bilderberg Oteli'nden alıyor. O günden bu yana her yıl farklı bir ülkede, yaklaşık 130 kişinin katılımıyla gerçekleşiyor. Bilderberg; karar verici düzeydeki Batılı güçlü politikacı, iş insanı, yönetici ve gazetecilerin 1954'ten bu yana küresel sorunları görüşmek üzere buluştuğu yarı gizli bir tartışma forumu olarak tanımlanıyor.

Ama asıl onu efsane yapan şey gizliliği. Toplantıda hiç tutanak tutulmuyor, hiçbir rapor yazılmıyor. Chatham House Kuralı çerçevesinde yürütülen toplantılarda katılımcılar edindikleri bilgileri kullanmakta serbest; ancak konuşmacıların kimliğini ve ifadelerini açıklayamıyorlar. Yani masada neler konuşulduğunu dışarı çıkaran olmaz. Bu yapı, toplantıyı komplo teorilerinin vazgeçilmez malzemesi haline getiriyor.

Nitekim eski ABD Başkanı Bill Clinton, 1991'de toplantılara katıldığında henüz Demokrat Parti'nin başkan adaylığını bile kazanamamıştı. 1992'de ABD Başkanı seçildi. Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair da 1993'te Bilderberg'e davet edildiğinde henüz İşçi Partisi lideri bile değildi; 1997'de başbakan oldu. Bu tesadüfler mi, yoksa 'seçilme' mekanizmasının parçası mı? Tartışma hâlâ sürüyor.