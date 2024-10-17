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Gaziantep'teki Kreşte Skandal Görüntüler: Bakıcı Uyuyan Bebeğe Tokat Attı!

Gaziantep'teki Kreşte Skandal Görüntüler: Bakıcı Uyuyan Bebeğe Tokat Attı!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.10.2024 - 11:00

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Gaziantep'te özel bir kreşte görev yapan öğretmen, uyuyan 21 aylık bebeğe tokat attı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, öğretmenin kurumla ilişiği kesildi. Bebeğin annesi G.Ö.'nün olay anını anlatırken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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Gaziantep'te bir özel kreşte öğretmen çalışan B.K., uyuyan 21 aylık bebeğe tokat attı. Olay anı saniye saniye kreşte bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gaziantep'te bir özel kreşte öğretmen çalışan B.K., uyuyan 21 aylık bebeğe tokat attı. Olay anı saniye saniye kreşte bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili konuşan bebeğin annesi G.Ö., "Çocuğumun yanağında 5 parmak izi kalmış, hastaneye gidip rapor aldık. Doktor izlerin darbe sonucu oluştuğunu söyledi. Kamera kayıtlarını izleyince durum ortaya çıktı." ifadelerini kullanırken, gözyaşlarını tutamadı.

Olayla ilgili konuşan bebeğin annesi G.Ö., "Çocuğumun yanağında 5 parmak izi kalmış, hastaneye gidip rapor aldık. Doktor izlerin darbe sonucu oluştuğunu söyledi. Kamera kayıtlarını izleyince durum ortaya çıktı." ifadelerini kullanırken, gözyaşlarını tutamadı.

Olay sonrası bebeğe tokat atan öğretmenin kurumla ilişiğinin kesildiği öğrenildi. 

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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