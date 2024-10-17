Gaziantep'teki Kreşte Skandal Görüntüler: Bakıcı Uyuyan Bebeğe Tokat Attı!

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Gaziantep'te bir özel kreşte öğretmen çalışan B.K., uyuyan 21 aylık bebeğe tokat attı. Olay anı saniye saniye kreşte bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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Olayla ilgili konuşan bebeğin annesi G.Ö., "Çocuğumun yanağında 5 parmak izi kalmış, hastaneye gidip rapor aldık. Doktor izlerin darbe sonucu oluştuğunu söyledi. Kamera kayıtlarını izleyince durum ortaya çıktı." ifadelerini kullanırken, gözyaşlarını tutamadı.
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