Gaziantep'teki Kreşte Skandal Görüntüler: Bakıcı Uyuyan Bebeğe Tokat Attı!

Fenerbahçeli Futbolcular Takıma Döndü: İrfan Can Kahveci'den Osayi ile Birlikte Kurtlar Vadisi Paylaşımı

Piramidin Tepesinde Görülmüştü: O Köpeğin Piramitlerden İniş Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Neyseki Sağlam Çıktı: Bir Kadın Denize Düşürdüğü Telefonunu Bulması İçin Bir Dalgıca 10 Bin TL Ödedi