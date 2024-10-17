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Piramidin Tepesinde Görülmüştü: O Köpeğin Piramitlerden İniş Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Piramidin Tepesinde Görülmüştü: O Köpeğin Piramitlerden İniş Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 10:19

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Geçtiğimiz günlerde, piramitlerin üzerinde uçuş gerçekleştiren bir adam Giza Piramidi'nin tepesinde bir köpek görmüştü. Pek çok kişinin montaj olduğunu düşündüğü o görüntüler kafaları karıştırmış, köpeğin oraya nasıl çıktığı merak konusu olmuştu.

Sizinle burada paylaşmıştık;

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O köpeğin piramitten iniş anının görüntüleri ortaya çıktı.

O köpeğin piramitten iniş anının görüntüleri ortaya çıktı.

Montaj olmadığı açıklığa kavuşan görüntülerdeki köpeğin, piramitlerin tepesine nasıl ve ne kadar sürede çıktığı ise hala merak konusu.

Montaj olmadığı açıklığa kavuşan görüntülerdeki köpeğin, piramitlerin tepesine nasıl ve ne kadar sürede çıktığı ise hala merak konusu.

İşte o anlar;

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