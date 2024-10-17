Piramidin Tepesinde Görülmüştü: O Köpeğin Piramitlerden İniş Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde, piramitlerin üzerinde uçuş gerçekleştiren bir adam Giza Piramidi'nin tepesinde bir köpek görmüştü. Pek çok kişinin montaj olduğunu düşündüğü o görüntüler kafaları karıştırmış, köpeğin oraya nasıl çıktığı merak konusu olmuştu.