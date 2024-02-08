Görüş Bildir
Haberler
Video
Gazeteci Murat Güloğlu'nun Şiddet Gören Doktorla İlgili Yaptığı Açıklama Tepki Çekti

Gazeteci Murat Güloğlu'nun Şiddet Gören Doktorla İlgili Yaptığı Açıklama Tepki Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 23:12

İçerik Devam Ediyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hizmet veren Dr. B.Ö., Dahiliye Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi görmekte olan bir hastanın yaşam mücadelesini kaybettiğini, hastanın oğlu V.K.'ya bildirdi. Annesinin veda haberini duyan V.K., haberi veren doktoru darbetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ebru Akel ve Murat Güloğlu, da tüm Türkiye'nin tepkisini toplayan bu olayı programlarında yorumladı.

Ebru Akel ve Murat Güloğlu, da tüm Türkiye'nin tepkisini toplayan bu olayı programlarında yorumladı.

Olayı iki taraflı görmeye çalıştığını söyleyen Güloğlu “Ayaküstü ölüm haberi verilmemeliydi, daha duyarlı yaklaşılmalıydı. Elimizden geleni yaptık falan filan denmeliydi.” diyerek doktoru eleştirdi.

Olayı iki taraflı görmeye çalıştığını söyleyen Güloğlu “Ayaküstü ölüm haberi verilmemeliydi, daha duyarlı yaklaşılmalıydı. Elimizden geleni yaptık falan filan denmeliydi.” diyerek doktoru eleştirdi.

Güloğlu'nun o sözleri, doktora şiddettin tırmandığı şu dönemde tepki çekti.

Güloğlu'nun o sözleri, doktora şiddettin tırmandığı şu dönemde tepki çekti.

İşte o anlar;

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
6
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?