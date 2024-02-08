Gazeteci Murat Güloğlu'nun Şiddet Gören Doktorla İlgili Yaptığı Açıklama Tepki Çekti

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hizmet veren Dr. B.Ö., Dahiliye Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi görmekte olan bir hastanın yaşam mücadelesini kaybettiğini, hastanın oğlu V.K.'ya bildirdi. Annesinin veda haberini duyan V.K., haberi veren doktoru darbetti.
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Ebru Akel ve Murat Güloğlu, da tüm Türkiye'nin tepkisini toplayan bu olayı programlarında yorumladı.
Olayı iki taraflı görmeye çalıştığını söyleyen Güloğlu “Ayaküstü ölüm haberi verilmemeliydi, daha duyarlı yaklaşılmalıydı. Elimizden geleni yaptık falan filan denmeliydi.” diyerek doktoru eleştirdi.
Güloğlu'nun o sözleri, doktora şiddettin tırmandığı şu dönemde tepki çekti.
İşte o anlar;
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