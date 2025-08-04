Galatasaray Hastası Yunan Pazarcı ve Müşterisinin Diyaloğu Viral OIdu

Sosyal medyada dünyanın farklı yerlerinde Galatasaray formalı kişilere rastlayabiliyoruz. Bu bazen Afrika stepleri bazen de Avrupa'nın geniş caddeleri olabiliyor. TikTok'un Yunan fenomenlerinden bir pazarcı da Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisini almasını tezgahı önünde kutladı ama müşterisi bu duruma tepkiliydi.
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Diyalog şöyle;
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Yunan esnafın Galatasaray bayrağı ve atkısıyla pek çok paylaşımı da mevcut.
Yorumlar şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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