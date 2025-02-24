Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde 6 Yıldız İçin Scoutlar Tribünde Olacak
Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde 6 Yıldız İçin Scoutlar Tribünde Olacak
Büyük gün geldi çattı. Bu akşam şampiyonluk yolunda iki takım önemli bir maçta karşı karşıya gelecek. Tüm Türkiye bu maça kilitlenmiş durumda. Avrupa'dan da derbinin misafirleri olacak. Sahada olacak 6 ismi dev kulüpler transfer amacıyla izleyecek. Derbiye scout akını olacak. Sabah Spor derbiye gelecek scoutları duyurdu.
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Büyük gün geldi. Bu akşam RAMS Park Arena'da lig yarışında önemli bir viraj dönülecek.
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Şu an belki de en gözde isim genç Yusuf Akçiçek.
Son dönemde artan performansıyla Oğuz Aydın da dikkatleri çekti.
Sebastian Szymanski de yakın takipte olacak isimlerden.
Galatasaray'ın yıldızları Osimhen ve Sara için de tribünde scoutlar olacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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