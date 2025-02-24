Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde 6 Yıldız İçin Scoutlar Tribünde Olacak

İki takım da şampiyonluk yolunda avantaj elde etmek için sahada olacak. Galatasaray kazanırsa işi bitirmiş olabilir, Fenerbahçe kazanırsa momentumla hayal ettiği şampiyonluğa bir adım daha atabiliri. Böylesine kritik maçta yıldızlar da oldukça önemli. Yıldızların büyük maçlarda neler yapabileceğini görmek isteyen taliplileri de bu maça akın edecek. Tribünde bu maçta 6 isim için scoutlar hazır olacak.