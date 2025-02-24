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Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde 6 Yıldız İçin Scoutlar Tribünde Olacak

Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinde 6 Yıldız İçin Scoutlar Tribünde Olacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.02.2025 - 09:55

Büyük gün geldi çattı. Bu akşam şampiyonluk yolunda iki takım önemli bir maçta karşı karşıya gelecek. Tüm Türkiye bu maça kilitlenmiş durumda. Avrupa'dan da derbinin misafirleri olacak. Sahada olacak 6 ismi dev kulüpler transfer amacıyla izleyecek. Derbiye scout akını olacak. Sabah Spor derbiye gelecek scoutları duyurdu. 

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Büyük gün geldi. Bu akşam RAMS Park Arena'da lig yarışında önemli bir viraj dönülecek.

Büyük gün geldi. Bu akşam RAMS Park Arena'da lig yarışında önemli bir viraj dönülecek.

İki takım da şampiyonluk yolunda avantaj elde etmek için sahada olacak. Galatasaray kazanırsa işi bitirmiş olabilir, Fenerbahçe kazanırsa momentumla hayal ettiği şampiyonluğa bir adım daha atabiliri. Böylesine kritik maçta yıldızlar da oldukça önemli. Yıldızların büyük maçlarda neler yapabileceğini görmek isteyen taliplileri de bu maça akın edecek. Tribünde bu maçta 6 isim için scoutlar hazır olacak.

Şu an belki de en gözde isim genç Yusuf Akçiçek.

Şu an belki de en gözde isim genç Yusuf Akçiçek.

Fenerbahçe’nin son dönemde dikkat çeken isimlerinden 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

2-2 sona eren Anderlecht maçında gol atan genç savunmacıyı, Hollanda, Fransa, İtalya ve Premier Lig’den bazı takımlar derbide yakından takip edecek.

Son dönemde artan performansıyla Oğuz Aydın da dikkatleri çekti.

Son dönemde artan performansıyla Oğuz Aydın da dikkatleri çekti.

Ajax kulübü, son maçlarda forma şansı bulup skora katkı sağlayan genç yetenek Oğuz Aydın’ı yakından izlemek için İstanbul’a geliyor.

Sebastian Szymanski de yakın takipte olacak isimlerden.

Sebastian Szymanski de yakın takipte olacak isimlerden.

Szymanski’yi iki yıldır takip eden Stuttgart, Napoli ve Atalanta, bu önemli maçta da oyuncuyu izlemeye devam edecek.

Galatasaray'ın yıldızları Osimhen ve Sara için de tribünde scoutlar olacak.

Galatasaray'ın yıldızları Osimhen ve Sara için de tribünde scoutlar olacak.

Osimhen, Chelsea, Manchester United ve Juventus'un takibinde yer alırken, Sara ise Brezilya Milli Takımı tarafından izleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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