Galatasaray Altyapısından Fenerbahçe'ye Transfer Olan Yusuf Akçiçek, Galatasaray'a Dönüyor

Savunma hattında alternatiflerini artırmayı hedefleyen Galatasaray, Al Hilal’in genç stoperi Yusuf Akçiçek için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Suudi Arabistan ekibine satın alma opsiyonunun da yer aldığı kiralık transfer önerisinde bulunduğu belirtildi.

Yusuf Akçiçek’e daha önce talip olan Fenerbahçe ise oyuncunun 6 milyon euroluk maaş beklentisi nedeniyle transfer görüşmelerini sonlandırmıştı.