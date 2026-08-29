Galatasaray Altyapısından Fenerbahçe'ye Transfer Olan Yusuf Akçiçek, Galatasaray'a Dönüyor
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Savunma hattında alternatiflerini artırmayı hedefleyen Galatasaray, Al Hilal’in genç stoperi Yusuf Akçiçek için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Suudi Arabistan ekibine satın alma opsiyonunun da yer aldığı kiralık transfer önerisinde bulunduğu belirtildi.
Yusuf Akçiçek’e daha önce talip olan Fenerbahçe ise oyuncunun 6 milyon euroluk maaş beklentisi nedeniyle transfer görüşmelerini sonlandırmıştı.
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Alternatif isim arayan Galatasaray'da hedef Yusuf Akçiçek.
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Satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyorlar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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