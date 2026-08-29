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Galatasaray Altyapısından Fenerbahçe'ye Transfer Olan Yusuf Akçiçek, Galatasaray'a Dönüyor

Galatasaray Altyapısından Fenerbahçe'ye Transfer Olan Yusuf Akçiçek, Galatasaray'a Dönüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.08.2026 - 22:16
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Savunma hattında alternatiflerini artırmayı hedefleyen Galatasaray, Al Hilal’in genç stoperi Yusuf Akçiçek için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Suudi Arabistan ekibine satın alma opsiyonunun da yer aldığı kiralık transfer önerisinde bulunduğu belirtildi.

Yusuf Akçiçek’e daha önce talip olan Fenerbahçe ise oyuncunun 6 milyon euroluk maaş beklentisi nedeniyle transfer görüşmelerini sonlandırmıştı.

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Alternatif isim arayan Galatasaray'da hedef Yusuf Akçiçek.

Alternatif isim arayan Galatasaray'da hedef Yusuf Akçiçek.

Süper Lig’de hedeflerini büyüten Galatasaray, kadro yapılanmasını sürdürürken savunma hattına yerli bir takviye yapmayı planlıyor. Teknik ekibin talebi doğrultusunda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez’e alternatif oluşturacak bir stoper arayan sarı-kırmızılılar, transfer için gözünü Suudi Arabistan’a çevirdi.

Satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyorlar.

Satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyorlar.

Galatasaray’ın, Al Hilal’de forma giyen Yusuf Akçiçek için Suudi Arabistan ekibine resmi teklif sunduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların genç stoperi bonservisiyle kadrosuna katmak yerine satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle transfer etmeyi planladığı ve iki kulüp arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.

Yusuf Akçiçek, Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de kısa süre önce transfer gündeminde yer almıştı. Sarı-lacivertliler, yerli oyuncu avantajı nedeniyle ilgilendiği futbolcunun yıllık 6 milyon euroluk maaş talebini yüksek bularak transferden vazgeçmişti.

Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek dosyasını kapatmasının ardından savunma takviyesi için Nice’te forma giyen Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong’a yönelmiş ve oyuncuyla anlaşma sağlamıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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