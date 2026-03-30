Filistinlilere Karşı Getirilmek İstenen İdam Yasası İsrail Meclisinden Geçti

Onaylanan yasaya göre idam cezaları, İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlarca asılarak infaz edilecek. İnfazı gerçekleştiren personele kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak. İdama mahkum edilenler ayrı merkezlerde tutulacak, ziyaretler sınırlandırılacak, avukat görüşmeleri ise yalnızca görüntülü yapılabilecek.

Tasarıda, savcılığın talebine gerek olmadan idam kararı verilebileceği, oy birliği şartı aranmadan basit çoğunlukla hüküm kurulabileceği belirtiliyor. Batı Şeria’daki askeri mahkemelerin de bu cezayı verebileceği, Savunma Bakanı’nın yargı sürecine görüş sunabileceği ifade ediliyor. İdam kararlarında af ve temyiz yolunun kapalı olacağı, İsrail’de yargılanan bazı mahkumlar için ise cezanın müebbet hapse çevrilebileceği aktarılıyor. Yasada ayrıca, “İsrail’in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli ya da burada yaşayan birini öldürmek” idam gerekçesi olarak yer alıyor.