Filistinlilere Karşı Getirilmek İstenen İdam Yasası İsrail Meclisinden Geçti

Filistinlilere Karşı Getirilmek İstenen İdam Yasası İsrail Meclisinden Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.03.2026 - 22:39

İsrail Meclisi (Knesset), Filistinli mahkumlara idam cezası öngören tartışmalı yasa tasarısını 62’ye karşı 48 oyla kabul etti. Oylamada Başbakan Binyamin Netanyahu’nun da tasarıya destek verdiği görüldü. Genel Kurul’daki son oylama sırasında Demokratlar Partisi Milletvekili Gilad Kariv ile aşırı sağcı milletvekilleri arasında tartışma yaşanırken, sonucu tasarıyı hazırlayan Yahudi Gücü Partisi’nden Limor Son Har-Melech açıkladı.

Oylama öncesi tehditler savurdular.

Oylama öncesi tehditler savurdular.

Filistinlilere yönelik daha sert politikaların savunucularından olan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oylama öncesi yaptığı konuşmada “hüküm saati geldi” sözleriyle dikkat çekti. Tasarının kabul edilmesinin ardından Meclis’te şampanya ile kutlama girişiminde bulunan Ben-Gvir’in bu hamlesi ise güvenlik görevlileri tarafından engellendi.

Filistinli mahkumlar büyük bir tehditle karşı karşıya...

Filistinli mahkumlar büyük bir tehditle karşı karşıya...

Onaylanan yasaya göre idam cezaları, İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlarca asılarak infaz edilecek. İnfazı gerçekleştiren personele kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak. İdama mahkum edilenler ayrı merkezlerde tutulacak, ziyaretler sınırlandırılacak, avukat görüşmeleri ise yalnızca görüntülü yapılabilecek.

Tasarıda, savcılığın talebine gerek olmadan idam kararı verilebileceği, oy birliği şartı aranmadan basit çoğunlukla hüküm kurulabileceği belirtiliyor. Batı Şeria’daki askeri mahkemelerin de bu cezayı verebileceği, Savunma Bakanı’nın yargı sürecine görüş sunabileceği ifade ediliyor. İdam kararlarında af ve temyiz yolunun kapalı olacağı, İsrail’de yargılanan bazı mahkumlar için ise cezanın müebbet hapse çevrilebileceği aktarılıyor. Yasada ayrıca, “İsrail’in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli ya da burada yaşayan birini öldürmek” idam gerekçesi olarak yer alıyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
