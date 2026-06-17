Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Belçika'ya da Şans Tanımadı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü sete Melissa Vargas ve Sinead Jack Kısal’ın etkili oyunuyla başladı. Blok ve hücumda üstünlük kuran milliler 10-7 öne geçse de, Belçika’nın servis ve savunmada toparlanmasıyla skor 13-13’te eşitlendi.

Setin son bölümünde yeniden Vargas’la üstünlüğü ele alan Türkiye, üçüncü seti 25-23, karşılaşmayı ise 3-0 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla VNL’in Ankara etabına galibiyetle başlayan milliler, organizasyondaki 3. zaferini elde ederken Belçika 3. yenilgisini aldı. Türkiye ayrıca Belçika karşısındaki galibiyet serisini sürdürerek rakibine karşı üst üste 6. kez sahadan üstün ayrıldı.