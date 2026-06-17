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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Belçika'ya da Şans Tanımadı

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Belçika'ya da Şans Tanımadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.06.2026 - 21:55
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) Ankara’da oynanan ikinci hafta açılış maçında Belçika’yı 3-0 mağlup etti.

Setlerde üstün bir performans sergileyen milliler, karşılaşmayı set vermeden kazanarak turnuvada ikinci haftaya da güçlü bir başlangıç yaptı.

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Filenin Sultanları zorlanmadı.

Filenin Sultanları zorlanmadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmaya etkili bir başlangıç yaparak özellikle hücumda Melissa Vargas’ın güçlü smaçlarıyla skor üstünlüğünü erken ele geçirdi. 8-4’lük üstünlüğün ardından Belçika’ya mola aldıran milliler, blok performansıyla da farkı açtı ve ilk seti 25-14 kazandı.

İkinci sette de oyunun kontrolünü bırakmayan Türkiye, 10-6’lık üstünlükten sonra servis ve bloklarla farkı giderek açtı. Elif Şahin’in pas dağıtımındaki etkinliğiyle ritmini bulan ay-yıldızlılar, seti 25-13 kazanarak durumu 2-0’a getirdi.

Set vermeden kazandık.

Set vermeden kazandık.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü sete Melissa Vargas ve Sinead Jack Kısal’ın etkili oyunuyla başladı. Blok ve hücumda üstünlük kuran milliler 10-7 öne geçse de, Belçika’nın servis ve savunmada toparlanmasıyla skor 13-13’te eşitlendi.

Setin son bölümünde yeniden Vargas’la üstünlüğü ele alan Türkiye, üçüncü seti 25-23, karşılaşmayı ise 3-0 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla VNL’in Ankara etabına galibiyetle başlayan milliler, organizasyondaki 3. zaferini elde ederken Belçika 3. yenilgisini aldı. Türkiye ayrıca Belçika karşısındaki galibiyet serisini sürdürerek rakibine karşı üst üste 6. kez sahadan üstün ayrıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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