Açıklamalarıyla Tepki Çeken Hacıosmanoğlu'na Bülent Uygun'dan Yanıt: "Allah Aşkına Konuşma"
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Bülent Uygun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yönelik açıklamalarında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Uygun, Türk futboluna emek veren teknik adamların daha fazla söz alması gerektiğini savunarak, “Asıl konuşması gerekenler belli” değerlendirmesinde bulundu.
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Bülent Uygun, Hacıosmanoğlu'na eski görüntülerinden gönderme yaptı.
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Bülent Uygun sert ifadeler kullandı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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