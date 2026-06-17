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Açıklamalarıyla Tepki Çeken Hacıosmanoğlu'na Bülent Uygun'dan Yanıt: "Allah Aşkına Konuşma"

Açıklamalarıyla Tepki Çeken Hacıosmanoğlu'na Bülent Uygun'dan Yanıt: "Allah Aşkına Konuşma"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.06.2026 - 21:27
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Bülent Uygun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yönelik açıklamalarında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Uygun, Türk futboluna emek veren teknik adamların daha fazla söz alması gerektiğini savunarak, “Asıl konuşması gerekenler belli” değerlendirmesinde bulundu.

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Bülent Uygun, Hacıosmanoğlu'na eski görüntülerinden gönderme yaptı.

Bülent Uygun sert ifadeler kullandı:

Bülent Uygun sert ifadeler kullandı:

'Yani İbrahim Hacıosmanoğlu; ya başkan, Allah aşkına konuşma ya... Allah aşkına konuşma. Ya da niye biz 40 senemizi verdik bu futbola? Biz kağıt oynamıyoruz, localarda pişti oynamıyoruz. Biz poker oynamıyoruz yani. Sonuçta futbol oynuyoruz. Ya da tavlada 1000 dolarına oynamıyoruz. Sonra bizden istemiyorlar 18.000 dolar, 'getir buraya borcun var' demiyorlar. 

E o zaman, bırak da Fatih Terim eleştirsin, Şenol Güneş eleştirsin, Mustafa hocam eleştirsin. Bu ülkeye, Türk futboluna büyük hizmetler etmiş insanlar... E bizim insanlarımız da bunu bekliyor.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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