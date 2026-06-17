Açıklamalarıyla Tepki Çeken Hacıosmanoğlu'na Bülent Uygun'dan Yanıt: "Allah Aşkına Konuşma"

'Yani İbrahim Hacıosmanoğlu; ya başkan, Allah aşkına konuşma ya... Allah aşkına konuşma. Ya da niye biz 40 senemizi verdik bu futbola? Biz kağıt oynamıyoruz, localarda pişti oynamıyoruz. Biz poker oynamıyoruz yani. Sonuçta futbol oynuyoruz. Ya da tavlada 1000 dolarına oynamıyoruz. Sonra bizden istemiyorlar 18.000 dolar, 'getir buraya borcun var' demiyorlar.

E o zaman, bırak da Fatih Terim eleştirsin, Şenol Güneş eleştirsin, Mustafa hocam eleştirsin. Bu ülkeye, Türk futboluna büyük hizmetler etmiş insanlar... E bizim insanlarımız da bunu bekliyor.'