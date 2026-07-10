Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ABD'ye Mağlup Oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ikinci maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, ABD'ye 3-2'lik skorla mağlup oldu.
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ABD'ye Mağlup Oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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