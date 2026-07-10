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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ABD'ye Mağlup Oldu

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ABD'ye Mağlup Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.07.2026 - 09:49
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ikinci maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, ABD'ye 3-2'lik skorla mağlup oldu.

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ABD'ye Mağlup Oldu.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ABD'ye Mağlup Oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) Japonya etabının ikinci maçında lider ABD ile karşı karşıya geldi.

Osaka kentinde bulunan Asue Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-22 kazanan Filenin Sultanları, ikinci seti 25-23 kaybetti. Üçüncü seti 29-27 kazanarak setlerde durumu 2-1'e getiren Ay-yıldızlılar, dördüncü seti 25-21 kaybetti.

Final setini de 15-8 kazanan ABD, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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