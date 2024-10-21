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Fetullah Gülen'in Ölümü Sonrası Necip Hablemitoğlu'nun İfadeleri Gündem Oldu: 1999'da 'Yargılanmalı' Demişti

Fetullah Gülen'in Ölümü Sonrası Necip Hablemitoğlu'nun İfadeleri Gündem Oldu: 1999'da 'Yargılanmalı' Demişti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.10.2024 - 13:10

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FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölümü sonrası Fethullahçı yapılanmayı 1999 yılında deşifre eden ve Gülen için 'Yargılanmalı' ifadesini kullanan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. 

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FETÖ lideri Fettullah Gülen'in ölümü, geçmiş defterlerin açılmasını da beraberinde getirdi. Sosyal medyada bir dönem Gülen'le yakın ilişki kuran isimlere 'geçmiş' hatırlatması yapılırken, FETÖ ile mücadelesini 90'lı yıllarda başlatan Necip Hablemitoğlu da unutulmadı.

FETÖ lideri Fettullah Gülen'in ölümü, geçmiş defterlerin açılmasını da beraberinde getirdi. Sosyal medyada bir dönem Gülen'le yakın ilişki kuran isimlere 'geçmiş' hatırlatması yapılırken, FETÖ ile mücadelesini 90'lı yıllarda başlatan Necip Hablemitoğlu da unutulmadı.

Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün programına katılan Hablemitoğlu, "Bu toplumda benim gibi Atatürkçü anlamda Türk milliyetçisi olan milyonlarca insan Fethullah Gülen'in yargılanmasını istiyor ve bu yapının dağıtılmasını istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün programına katılan Hablemitoğlu, "Bu toplumda benim gibi Atatürkçü anlamda Türk milliyetçisi olan milyonlarca insan Fethullah Gülen'in yargılanmasını istiyor ve bu yapının dağıtılmasını istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

İşte programdan alınan o kesit; 🎥 👇

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