Fetullah Gülen'in Ölümü Sonrası Necip Hablemitoğlu'nun İfadeleri Gündem Oldu: 1999'da 'Yargılanmalı' Demişti

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölümü sonrası Fethullahçı yapılanmayı 1999 yılında deşifre eden ve Gülen için 'Yargılanmalı' ifadesini kullanan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.