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Fenerbahçeli Selahattin Baki'nin Yöneticisi Olduğu İngiliz Ekip Satıldı

Fenerbahçeli Selahattin Baki'nin Yöneticisi Olduğu İngiliz Ekip Satıldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.12.2024 - 09:37

İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield United, futbol dünyasında ses getiren bir satın almayla gündemde. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Amerikalı yatırım grubu COH Sports, Sheffield United'ı yaklaşık 135 milyon dolar karşılığında bünyesine kattı.

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İngiltere Championship'te bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Sheffield United'ın sahibi değişti.

İngiltere Championship'te bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Sheffield United'ın sahibi değişti.

Suudi Prens Abdullah bin Mosaad, kırmızı-beyazlı ekibini 135 milyon dolar karşılığında Amerikalı yatırım grubu COH Sports'a sattı.

Suudi Prens Abdullah bin Mosaad, kırmızı-beyazlı ekibini 135 milyon dolar karşılığında Amerikalı yatırım grubu COH Sports'a sattı.

Kulübün operasyon ekibinin başındaki Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Selahattin Baki, anlaşma duyurusu için bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gitti.

Kulübün operasyon ekibinin başındaki Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Selahattin Baki, anlaşma duyurusu için bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gitti.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Geçen sezon Premier Lig'den düşen Sheffield United, bu sezon Championship’te 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Geçen sezon Premier Lig'den düşen Sheffield United, bu sezon Championship’te 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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