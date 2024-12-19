Fenerbahçeli Selahattin Baki'nin Yöneticisi Olduğu İngiliz Ekip Satıldı
Fenerbahçeli Selahattin Baki'nin Yöneticisi Olduğu İngiliz Ekip Satıldı
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İngiltere Championship'te bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Sheffield United'ın sahibi değişti.
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Suudi Prens Abdullah bin Mosaad, kırmızı-beyazlı ekibini 135 milyon dolar karşılığında Amerikalı yatırım grubu COH Sports'a sattı.
Kulübün operasyon ekibinin başındaki Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Selahattin Baki, anlaşma duyurusu için bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gitti.
Görüşmelerin tamamlanmasının ardından resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Geçen sezon Premier Lig'den düşen Sheffield United, bu sezon Championship’te 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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