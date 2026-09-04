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FBI Türk Vatandaşı Onur Şimşek'i En Çok Arananlar Listesine Ekledi

FBI Türk Vatandaşı Onur Şimşek'i En Çok Arananlar Listesine Ekledi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.09.2026 - 15:31
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Türk vatandaşı Onur Şimşek’i yeni yayınladığı “Most Wanted Fraudsters” (En Çok Aranan Dolandırıcılar) listesine ekledi. Şimşek hakkında dolandırıcılık, kara para aklama ve ihracat kontrolü ihlalleri suçlamaları bulunurken büro Şimşek'in yakalanmasını sağlayacak bilgi için 150 bin dolar ödül koydu.

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FBI onu ihracat ihlaliyle suçluyor.

FBI onu ihracat ihlaliyle suçluyor.

FBI’ye göre Şimşek, Nisan 2019-Şubat 2022 arasında Florida’daki bir paravan şirket aracılığıyla ABD Savunma Bakanlığı’na kritik askeri parçalar tedarik etti. Şirket, denetimden geçmiş Amerikan üreticisi gibi gösterildi. Parçalar ise Türkiye’de, ihracat kontrolüne tabi ABD teknik çizimleri kullanılarak üretildi, ABD’ye gönderilip Türk menşei silinerek yeniden paketlendi. 

Bu parçaların Nimitz ve Ford sınıfı uçak gemileri, denizaltılar, Deniz Piyadeleri zırhlı araçları ile M60 ve Abrams tankları gibi sistemlerde kullanılması planlanıyordu. Testlerde parçaların teknik şartnamelere uymadığı tespit edildi.

25 Ekim 2023’te Florida Federal Mahkemesi tarafından tutuklama emri çıkarıldı.

25 Ekim 2023’te Florida Federal Mahkemesi tarafından tutuklama emri çıkarıldı.

Suçlamalar arasında ABD hükümetini dolandırma komplosu, elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve 2018 İhracat Kontrol Reformu Yasası ihlali yer alırken Şimşek'in benzer bir tedarik dolandırıcılığından hüküm giydiği de belirtildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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