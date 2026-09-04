FBI Türk Vatandaşı Onur Şimşek'i En Çok Arananlar Listesine Ekledi
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Türk vatandaşı Onur Şimşek’i yeni yayınladığı “Most Wanted Fraudsters” (En Çok Aranan Dolandırıcılar) listesine ekledi. Şimşek hakkında dolandırıcılık, kara para aklama ve ihracat kontrolü ihlalleri suçlamaları bulunurken büro Şimşek'in yakalanmasını sağlayacak bilgi için 150 bin dolar ödül koydu.
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FBI onu ihracat ihlaliyle suçluyor.
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25 Ekim 2023’te Florida Federal Mahkemesi tarafından tutuklama emri çıkarıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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