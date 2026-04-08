article/comments
article/share
Haberler
Spor
Fatih Terim'den Hayatını Kaybeden Mircea Lucescu'ya Duygusal Veda

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.04.2026 - 15:53

Uzun futbolculuk ve teknik direktörlük hayatında sayısız başarı yakalayan Mircea Lucescu geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Rumen teknik direktör hocalık kariyerinde Ukrayna, Romanya ve İtalya'nın yanında Türkiye'de de görev yaptı. Galatasaray, Beşiktaş ve Milli Takım'ı çalıştıran efsane hocaya Fatih Terim duygusal bir veda paylaşımında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Terim bir dönem rakibi de olan Rumen çalıştırıcıya şu sözlerle veda etti.

Sevgili Mircea,

Bu satırları yazmak hiç kolay değil.

Ama ömrünün neredeyse tamamını o eşsiz çim kokusuyla, yeşil zemin üzerindeki çizgiler arasında veya ötesinde, herkese nasip olmayacak büyük sorumluluklar altında geçirmiş iki futbol insanı olarak bu hikâyenin sessiz kalmadan tamamlanması gerekiyor.

Geride kalan yarım asırda insanlar değişti, devir değişti, futbol değişti, dünya değişti. Ama senin futbola olan tutkunda hiç eksilme olmadı.

Biz aynı öykünün farklı cümleleri olduk. Aynı sevinçler, hüzünler, fırtınalar, hayal kırıklıkları... Kazandık, kaybettik, eleştirildik, tebrik edildik, anlaşıldık, bazen hiç anlaşılmadık. Bizi birbirimize en çok yaklaştıran şey bence oyuna duyduğumuz sadakat oldu.

Kader, seni son kez çok sevdiğin İstanbul’a belki de bu yüzden getirdi.

Bu, temeline saygı ekilen bir veda mektubu. Sen, futbolun hakkını sonuna kadar verdin. Sadece Romanya’ya veya Türkiye’ye değil, bu oyuna çok şey verdin.

Ve biliyorum; nerede olursan ol, gözünün futbolun üzerinden ayırmayacaksın.

Huzur içinde uyu dostum.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın