Faladdin ve Binnaz'ın Kurucusu Sertaç Taşdelen'in Tutuklanmasına Cüneyt Özdemir'den Çarpıcı Yorum

Geçtiğimiz gün gözaltına alınan fal uygulamaları Faladdin ve Binnaz'ın kurucusu Sertaç Taşdelen dün tutuklanmıştı. Taşdelen'in tutuklanması hakkında Youtube kanalında yorum yapan Cüneyt Özdemir '1923'te çıkan kanuna göre fal bakmak yasakmış. Yersen, çok güzel bir bahane. Git Beyoğlu'nda herkes fal bakıyor. 1923'teki kanunlara bakarsak tekkeler de yasak, bu tarikatlar ne?' dedi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında Sertaç Taşdelen gözaltına alınmıştı.
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Youtube kanalında yorumlar yapan Cüneyt Özdemir Sertaç Taşdelen’in tutuklanma gerekçesini şu sözlerle eleştirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Yanlışlıkla doğru söylemiş.
Bende şaşırmadım degil valla nasil konuştu böyle diye 😀
Yarın da Cüneyt Özdemir tutuklanır
ABD'de yaşıyor galiba.
Cok guzel söylemiş ağzına sağlık.