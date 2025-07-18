onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Faladdin ve Binnaz'ın Kurucusu Sertaç Taşdelen'in Tutuklanmasına Cüneyt Özdemir'den Çarpıcı Yorum

Faladdin ve Binnaz'ın Kurucusu Sertaç Taşdelen'in Tutuklanmasına Cüneyt Özdemir'den Çarpıcı Yorum

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.07.2025 - 15:34

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz gün gözaltına alınan fal uygulamaları Faladdin ve Binnaz'ın kurucusu Sertaç Taşdelen dün tutuklanmıştı. Taşdelen'in tutuklanması hakkında Youtube kanalında yorum yapan Cüneyt Özdemir '1923'te çıkan kanuna göre fal bakmak yasakmış. Yersen, çok güzel bir bahane. Git Beyoğlu'nda herkes fal bakıyor. 1923'teki kanunlara bakarsak tekkeler de yasak, bu tarikatlar ne?' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında Sertaç Taşdelen gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında Sertaç Taşdelen gözaltına alınmıştı.

Faladdin ve Binnaz isimli fal uygulamalarının sahibi olan Sertaç Taşdelen dün gözaltına alınmıştı. Tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Youtube kanalında yorumlar yapan Cüneyt Özdemir Sertaç Taşdelen’in tutuklanma gerekçesini şu sözlerle eleştirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
30
13
3
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

Yanlışlıkla doğru söylemiş.

301.Spartalı

Bende şaşırmadım degil valla nasil konuştu böyle diye 😀

Can kara

Yarın da Cüneyt Özdemir tutuklanır

pinko

ABD'de yaşıyor galiba.

Yagu

Cok guzel söylemiş ağzına sağlık.