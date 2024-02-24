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Eşyalarını Alıp Sahile Gitmiş: Kayboldu Diye Saatlerce Aradıkları Çocuğu Sahilde Örgü Örerken Buldular

Eşyalarını Alıp Sahile Gitmiş: Kayboldu Diye Saatlerce Aradıkları Çocuğu Sahilde Örgü Örerken Buldular

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 22:55 Son Güncelleme: 24.02.2024 - 23:16

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Çocukların yapabileceklerine bazen akıl sır ermiyor. Özgür iradeleri ve spontane davranışları, kimi zaman anlaşılmaz boyutlara ulaşabiliyor. Kendilerini kolaylıkla tehlikeye atabileceklerinden bu durum zaman zaman ailelerini endişelendirecek eylemlerde bulunmalarına da sebep olabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C3NWj-...
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Bir anda ortadan kaybolan bir çocuk hem ailesinin hem komşularının yüreklerini ağızlarına getirdi.

Bir anda ortadan kaybolan bir çocuk hem ailesinin hem komşularının yüreklerini ağızlarına getirdi.

Saatlerce arandıktan sonra sahilde denize karşı örgüsünü örerken bulunan çocuğun o anki huzuru, herkeste aynı şekilde bir kaybolma isteği uyandırdı.

Saatlerce arandıktan sonra sahilde denize karşı örgüsünü örerken bulunan çocuğun o anki huzuru, herkeste aynı şekilde bir kaybolma isteği uyandırdı.

İşte o video;

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Cehape Zihniyeti

Fake oğlu fayk video.