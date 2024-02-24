Eşyalarını Alıp Sahile Gitmiş: Kayboldu Diye Saatlerce Aradıkları Çocuğu Sahilde Örgü Örerken Buldular

Hepimizin İhtiyacı Olan Anneanne: Torununun Arkadaşı Eski Sevgilisine Yazmasın Diye Kuran'a El Bastırdı

'Hiçbir Erkek Cilvesiz Değildir Sadece Siz Aşık Olduğu Kadın Değilsiniz' Diyen Gencin Gündem Olan Paylaşımı