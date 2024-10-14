Esra Erol'a Ölüm Tehdidinden Şerbo'da Cemal'in Psikopatlığına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Esra Erol'a Ölüm Tehdidinden Şerbo'da Cemal'in Psikopatlığına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
14 Ekim Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kızıl Goncalar'da Cüneyd kendi benliğini unutmuş ve artık kendini Levent zannederek karşımıza çıkmıştı. 8 aydır bu şekilde yaşayan ve Zeynep'ten uzak olan Cüneyd, sonunda Zeynep'le karşılaştı.
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2. Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezonda dahil olan Cemal karakteri başta her ne kadar fazla kibar bir görünüme sahip olsa da sonradan foyası izleyici açısından ortaya çıktı. Ancak fragmanda yaptıklarını görünce "Bu hangi seviye psoikopatlık?" demekten kendimizi alamadık!
3. Geçtiğimiz hafta canlı yayında burnu kanayan Cem Öğretir ekranlara döndü. Esra Erol'a sağlık durumunu açıklayan Öğretir durumunun iyi olduğunu belirtti.
4. İfşa ettiği sahte mehdinin müridlerinden biri olan şahıs tarafından ölüm tehdidi alan Esra Erol olanlara sessiz kalmadı! Skandal görüntüler sonrası "Vazgeçmeyeceğim!" dedi.
5. Esra Erol’un ifşa ettiği ‘sahte mehdi’nin müridlerinden biri, Esra Erol’u ölümde tehdit etti. Hasan adlı mürit, çektiği videoda Esra Erol’a "Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni sevenlerin de canını alacağım” dedi. Skandal görüntüler ortaya çıktı.
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6. Ekranların en sevilen komedi programlarından Güldür Güldür Show, yeni sezonuyla 19 Ekim'de izleyici karşısına çıkacak. Hükümetin yeni vergi paketinin konuşulduğu ve özellikle kredi kartı aidatının eleştirildiği son günlerde, Güldür Güldür de yine eleştirel bir skeçle ekranlara döneceğini duyurdu!
7. MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Ayşe Ekiz geçtiğimiz hafta elenmişti. Ayşe yarışma sonrası köyünden paylaşım yaptı.
8. Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz hafta dikkatli izleyici Fatih karakterine seslendirme yapıldığını fark etti. Dizide neden Doğukan Güngör'e dublaj yapıldığı ortaya çıktı.
9. Geçtiğimiz hafta en çok izlenen dizi ne Kızılcık Şerbeti ne de Bahar oldu. Anlaşılan Tolga Sarıtaş izlemeyi özlemişiz, TRT1'in dizisi Teşkilat tüm kulvarlarda birinciliği kaparak haftanın en çok izlenen dizisi oldu.
10. Esra Erol'un ortaya çıkardığı sahte mehdi Mustafa Çabuk'un tutuklandığı haberi geldi. Olayın ardından mehdinin müridleri Esra Erol'a ses kayıtları atmaya başladı. Kayıtlarda Erol'u canıyla tehdit ettiler.
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11. Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına katılan Gazeteci Özlem Gürses, çekimlerin ardından kendi kanalında yayının arka planını anlattı. Mevzular Açık Mikrofon'da neler yaşandı? İşte, Gürses'in açıklamaları...
12. 30 yıl önce kocasına bırakıp gittiği oğlunu aramak için Hacer Çıranoğlu, Müge Anlı'ya başvurdu. Eski eşi Seyfi Birbir çocuğa ne yaptığını bir türlü açıklayamadı. Önce "Evlatlık verdim." dedi, sonra fuara bıraktığını söyledi. Anlı, bugünkü yayında adamın çelişkili açıklamaları karşısında çileden çıktı.
13. Bir dönemin efsanevi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ilgili bir kullancının yıllar sonra yaptığı paylaşım hepimizi uzaklara daldırdı. "Bence Eser, Oğuzhan ve İbo'dan daha komiklerdi!" diyerek 3 erkek oyuncuyu paylaşan kullanıcı sizce haklı mı? Gelin bir bakalım...
14. Mahsun Kırmızıgül’ün “Güzel Aşklar Diyarı” dizisinden flaş bir ayrılık haberi geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu ekipten ölüm sahnesi istedi.
15. MasterChef'in tarz şeflerinden Somer Sivrioğlu giydikleriyle yine gündem oldu. Sosyal medyada izleyenlerin diline düşen Somer Şef'e "Yakasına kapı kilidi mi takmış?" yorumları geldi. Üstelik haklıydılar, evet taktı!
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